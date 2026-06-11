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La joya oculta de Asturias: sale a la venta por 280.000 euros una histórica casa con suelos diseñados por Gaudí

La vivienda, de arquitectura indiana, fue construida en 1921 y cuenta con 368 m² distribuidos en tres plantas y asentados sobre una finca de 1.500 m²

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Casa de 'El Moreno', en venta en Asturias con suelos de Gaudí
Casa de 'El Moreno', en venta en Asturias (Idealista)

España está llena de casas con historias únicas, arquitecturas que evocan al pasado y desconocidas obras de arte escondidas entre sus paredes. En muchos rincones del país, se conservan viviendas que han sido testigos del paso del tiempo, con detalles que pasan desapercibidos a simple vista y que en ocasiones salen a la venta por precios inesperados.

Este es el caso de la casa indiana ‘El Moreno’, situada en Tapia de Casariego (Asturias) y construida en 1921. La vivienda cuenta con 368 m² distribuidos en tres plantas y se asienta sobre una finca de 1.500 m².

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La casa salió a la venta a principios de junio con un precio de 280.000 euros, convirtiéndose en estas semanas en un atractivo destacado para compradores interesados en viviendas históricas a un coste poco habitual.

Sin embargo, su rasgo más sorprendente se encuentra en sus suelos, diseñados por Antoni Gaudí, un detalle que, según los vendedores, “aporta un valor artístico excepcional y eleva el carácter singular de la propiedad, convirtiéndola en una pieza única dentro del patrimonio arquitectónico de la zona”.

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Una casa ‘histórica’ de tres plantas situada en una finca de 1.500 m²

La vivienda está situada en Tapia de Casariego, en Asturias, a un kilómetro del mar y, según recoge el anuncio publicado por la inmobiliaria en Idealista, representa el legado de aquellos asturianos que “un día partieron a Cuba en busca de oportunidades y regresaron para dejar huella en su tierra”.

La casa cuenta con 368 m² distribuidos en tres plantas, cuatro habitaciones y garaje incluido. Según el anuncio, la vivienda presenta una arquitectura indiana (aquella impulsada por los españoles que emigraron a América y regresaron posteriormente), entre lo que destaca su galería “que inunda de luz los espacios y conecta el interior con el paisaje verde que la rodea”.

No obstante, la casa precisa de una reforma tras su compra, siendo hasta entonces habitable, lo que permite comenzar a disfrutarla desde el primer momento.

La vivienda se sitúa dentro de una finca de 1.500 m² en un entorno natural cerca del mar. El inmueble está a unos 10 minutos de Ribadeo y a aproximadamente 15 minutos de la Playa de las Catedrales, uno de los puntos más conocidos de la costa gallega.

Además, la finca está situada en pleno trazado del Camino de Santiago del Norte, lo que ofrece, no solo la posibilidad de vivir, sino también la oportunidad de desarrollar un proyecto turístico en ella.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presenta el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 como una herramienta fundamental para conformar un parque público de vivienda y combatir la crisis actual.

Su detalle más singular: suelos diseñados por Gaudí

La vivienda conserva suelos diseñados por Antoni Gaudí, un detalle que, según la inmobiliaria “aporta un valor artístico excepcional” y que ha sido uno de los motivos por los que la casa se ha hecho viral en portales inmobiliarios.

A estos diseños atribuidos a Gaudí en la vivienda, se suma además una variedad de frescos pintados a mano y muebles de estilo modernista y colonial.

Con todos estos detalles, los vendedores buscan un comprador que quiera continuar y respetar el legado de la casa y “darle una nueva vida sin perder su alma”.

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