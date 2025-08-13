España

José Andrés da el truco para que el pescado al horno quede más jugoso: “No es solo usar bien la sal”

Es el plato ideal para aquellas personas que no han cocinado en su vida. No es solo sencillo y rápido, sino que también es ideal para compartir y sorprender a tus invitados

Por Guillermo Urquiza

Guardar
El chef José Andrés recomienda
El chef José Andrés recomienda esta sencilla receta de pescado con el toque jugoso perfecto (Infobae Canva Montaje)

El pescado es uno de los platos principales de la dieta mediterránea. Sin embargo, algunas personas piensan que se trata de una receta muy laboriosa que requiere de tiempo y una enorme dedicación. El chef José Andrés, desmitifica esta idea afirmando que su receta de pescado al horno es para aquellas personas que no han cocinado en su vida. Con tono jocoso, asegura que esta receta sencilla es la solución ideal cuando queremos prepararnos algo de comida nutritiva y equilibrada sin complicarnos demasiado. Además, es un menú que puede triunfar en diferentes ambientes. Para una comida con amigos o incluso durante una cena. Su intenso sabor, acompañado de patata, verduras y rodajitas de limón, hace que sea el plato perfecto para sorprenderlos.

Antes de empezar: consejos del chef

El cocinero asturiano explicó en un reciente vídeo de YouTube que el éxito en esta receta dependía, en gran medida, de los primeros pasos. Con esto se refería, a la etapa de preelaboración. Para conseguir un resultado sorprendente, en primer lugar, el pescado debe pesar entre 1,1 y 1,3 kilos. A continuación, debemos pedir al pescadero que lo limpie con rigurosidad, quitándole solo las tripas, y dejando las escamas. De esta manera conseguiremos que quede mucho más jugoso. Las escamas actúan como barrera protectora, haciendo que el pescado no se reseque en el horno. A continuación, una vez en casa, y dispuestos a ponernos a cocinar, precalentaremos el horno a 200 ºC. El tiempo en el horno debe oscilar entre los 26 y 30 minutos.

Una correcta limpieza del pescado
Una correcta limpieza del pescado por parte del pescadero, quitando las tripas y dejando las escamas, aumenta la textura jugosa del plato, una vez cocinado al horno (Adobe Stock)

Ingredientes imprescindibles

Los ingredientes que necesitaremos para realizar nuestra receta estrella serán: besugo fresco entero, 1.1-1.3 kg, 3 kg de sal gruesa para hornear, 2 kg de sal fina y un compendio de hierbas aromáticas frescas como tomillo, romero, perejil, menta y laurel. El chef explica que, gran parte del éxito, reside en la condimentación. No solo limitarnos a usar la sal, sino aromatizar nuestro pescado con hierbas al gusto.

Tomillo seco y fresco, una
Tomillo seco y fresco, una hierba aromática ideal para dar sabor a nuestros platos de pescado (ShutterStock)

Pasos para una elaboración de éxito

Preparar un buen besugo al horno no es complicado, pero requiere orden y precisión. Lo primero es precalentar el horno a 200 °C. Si el pescadero no lo ha hecho, limpiamos el pescado por dentro, quitando las tripas pero dejando las escamas para que conserven la humedad. El tiempo de cocción dependerá del peso: un besugo de 1,1 kilos se hornea 26 minutos; uno de 1,3 kilos, 30 minutos.

Receta de pescado llena de
Receta de pescado llena de textura y sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un bol grande, mezclamos sal gruesa y sal fina marina. Añadimos hierbas frescas picadas y las integramos bien. Después, vertemos agua poco a poco mientras amasamos con las manos hasta que la mezcla tenga la textura de arena mojada. En la bandeja del horno, colocamos la mitad de esta sal, formando una base uniforme. Encima, unas hojas de laurel, y sobre ellas, el besugo. Lo cubrimos por completo con el resto de la mezcla de sal, presionando para que quede bien sellado. Metemos la bandeja al horno, respetando el tiempo según el peso. Durante la cocción no se abre la puerta, así se mantiene la temperatura constante. Al sacar el pescado, lo dejamos reposar unos minutos. Con un cuchillo, hacemos cortes a la altura de la cabeza y la cola, levantamos la costra de sal y retiramos la piel, que se desprenderá con facilidad. La carne del besugo quedará jugosa, aromática y lista para servir.

Otras opciones de recetas veraniegas

El pescado ofrece una gran variedad de posibilidades. En el caso el besugo fresco no vaya contigo, existen muchas otras opciones que la sección de gastronomía de El Español recomienda: dorada, lubina, corvina. Estos pescados, como el besugo, son opciones jugosas para tus cenas y comidas. Además, la cocina al horno, implica también beneficios a nivel nutricional al reducir considerablemente las grasas. Si a esto le implementamos la cocción de estos platos en una costra de sal evitaremos el uso de aceites y mantequilla. No sacrificaremos ni el sabor ni la textura del pescado, e implementaremos sus beneficios nutricionales.

Temas Relacionados

GatronomíaChefConsejosPescadoVeranoEspaña-NacionalEspaña-NoticiasEspaña-Gastronomía

Últimas Noticias

Los jóvenes españoles apuestan por el campo: el 71% de los compradores e inquilinos quiere vivir en zonas rurales

El auge del teletrabajo, la escalada de los precios de vivienda y la búsqueda de calidad de vida impulsan la migración de los demandantes de vivienda menores de 24 hacia la España Vaciada

Los jóvenes españoles apuestan por

Un mecánico explica las tres cosas que tienes que comprobar antes de salir a carretera si viajas en caravana

Tener un buen mantenimiento previo a la hora de iniciar un viaje puede evitar problemas inesperados

Un mecánico explica las tres

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 13 agosto

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los resultados ganadores

Anita Williams aconseja a Montoya sobre su nueva profesión: “No es inteligente romper con lo que te ha dado la fama y los que te han apoyado”

La finalista de ‘Supervivientes 2025′ habla de su relación con el sevillano y sus proyectos futuros en una entrevista en exclusiva con ‘Diez Minutos’

Anita Williams aconseja a Montoya

Tres investigados en Sevilla por abatir a una Cerceta Pardilla, “el pato más amenazado de Europa”

Actualmente en España se tiene constancia de la existencia únicamente de 75 parejas de este tipo de ave, por lo que está catalogada como en peligro de extinción

Tres investigados en Sevilla por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres investigados en Sevilla por

Tres investigados en Sevilla por abatir a una Cerceta Pardilla, “el pato más amenazado de Europa”

Las previsiones de la Aemet para agosto: “Los primeros 20 días del mes serán los más calurosos y batirán récords históricos”

La Comunidad de Madrid vendió su vivienda social de forma ilegal y la inmobiliaria les desahució: la Justicia niega a una familia una indemnización por falta de nexo causal

Ángel Gaitán lanza un nuevo producto y los comentarios que recibe le enfadan: “Cuanta envidia. La gente prefiere darle su dinero a las grandes multinacionales”

Pillados ‘in fraganti’ los tres miembros de una banda que utilizaban machetes y fusiles simulados para atracar supermercados en Málaga

ECONOMÍA

Los jóvenes españoles apuestan por

Los jóvenes españoles apuestan por el campo: el 71% de los compradores e inquilinos quiere vivir en zonas rurales

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 13 agosto

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

El aviso de un cerrajero con casi 30 años de experiencia: “Idealista es el mejor escaparate para okupas”

El alquiler de temporada dispara un 10% los precios del residencial en las grandes ciudades y reduce la oferta de vivienda disponible

DEPORTES

El jefe de Aston Martin

El jefe de Aston Martin sobre Newey: “Si hubiera trabajado en el coche de 2025 antes...”

¿FC Barcelona o Real Madrid? Un exjugador de la cantera de ambos clubes tiene claro cuál es mejor

La propuesta de Tebas de jugar partidos de LaLiga fuera de España o cómo consiguió convencer a las élites

El Real Madrid rechaza la idea de que el Villarreal - FC Barcelona se juegue fuera de España: “La medida vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial”

Eden Hazard habla sobre su relación con el portero del Real Madrid: “Courtois siempre ponía a jugadores como Benzema y Modric por encima de mí”