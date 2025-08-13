José Andrés da el truco para que el pescado al horno quede más jugoso: “No es solo usar bien la sal”

El chef José Andrés recomienda esta sencilla receta de pescado con el toque jugoso perfecto (Infobae Canva Montaje)

El pescado es uno de los platos principales de la dieta mediterránea. Sin embargo, algunas personas piensan que se trata de una receta muy laboriosa que requiere de tiempo y una enorme dedicación. El chef José Andrés, desmitifica esta idea afirmando que su receta de pescado al horno es para aquellas personas que no han cocinado en su vida. Con tono jocoso, asegura que esta receta sencilla es la solución ideal cuando queremos prepararnos algo de comida nutritiva y equilibrada sin complicarnos demasiado. Además, es un menú que puede triunfar en diferentes ambientes. Para una comida con amigos o incluso durante una cena. Su intenso sabor, acompañado de patata, verduras y rodajitas de limón, hace que sea el plato perfecto para sorprenderlos.

Antes de empezar: consejos del chef

El cocinero asturiano explicó en un reciente vídeo de YouTube que el éxito en esta receta dependía, en gran medida, de los primeros pasos. Con esto se refería, a la etapa de preelaboración. Para conseguir un resultado sorprendente, en primer lugar, el pescado debe pesar entre 1,1 y 1,3 kilos. A continuación, debemos pedir al pescadero que lo limpie con rigurosidad, quitándole solo las tripas, y dejando las escamas. De esta manera conseguiremos que quede mucho más jugoso. Las escamas actúan como barrera protectora, haciendo que el pescado no se reseque en el horno. A continuación, una vez en casa, y dispuestos a ponernos a cocinar, precalentaremos el horno a 200 ºC. El tiempo en el horno debe oscilar entre los 26 y 30 minutos.

Una correcta limpieza del pescado por parte del pescadero, quitando las tripas y dejando las escamas, aumenta la textura jugosa del plato, una vez cocinado al horno (Adobe Stock)

Ingredientes imprescindibles

Los ingredientes que necesitaremos para realizar nuestra receta estrella serán: besugo fresco entero, 1.1-1.3 kg, 3 kg de sal gruesa para hornear, 2 kg de sal fina y un compendio de hierbas aromáticas frescas como tomillo, romero, perejil, menta y laurel. El chef explica que, gran parte del éxito, reside en la condimentación. No solo limitarnos a usar la sal, sino aromatizar nuestro pescado con hierbas al gusto.

Tomillo seco y fresco, una hierba aromática ideal para dar sabor a nuestros platos de pescado (ShutterStock)

Pasos para una elaboración de éxito

Preparar un buen besugo al horno no es complicado, pero requiere orden y precisión. Lo primero es precalentar el horno a 200 °C. Si el pescadero no lo ha hecho, limpiamos el pescado por dentro, quitando las tripas pero dejando las escamas para que conserven la humedad. El tiempo de cocción dependerá del peso: un besugo de 1,1 kilos se hornea 26 minutos; uno de 1,3 kilos, 30 minutos.

Receta de pescado llena de textura y sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un bol grande, mezclamos sal gruesa y sal fina marina. Añadimos hierbas frescas picadas y las integramos bien. Después, vertemos agua poco a poco mientras amasamos con las manos hasta que la mezcla tenga la textura de arena mojada. En la bandeja del horno, colocamos la mitad de esta sal, formando una base uniforme. Encima, unas hojas de laurel, y sobre ellas, el besugo. Lo cubrimos por completo con el resto de la mezcla de sal, presionando para que quede bien sellado. Metemos la bandeja al horno, respetando el tiempo según el peso. Durante la cocción no se abre la puerta, así se mantiene la temperatura constante. Al sacar el pescado, lo dejamos reposar unos minutos. Con un cuchillo, hacemos cortes a la altura de la cabeza y la cola, levantamos la costra de sal y retiramos la piel, que se desprenderá con facilidad. La carne del besugo quedará jugosa, aromática y lista para servir.

Otras opciones de recetas veraniegas

El pescado ofrece una gran variedad de posibilidades. En el caso el besugo fresco no vaya contigo, existen muchas otras opciones que la sección de gastronomía de El Español recomienda: dorada, lubina, corvina. Estos pescados, como el besugo, son opciones jugosas para tus cenas y comidas. Además, la cocina al horno, implica también beneficios a nivel nutricional al reducir considerablemente las grasas. Si a esto le implementamos la cocción de estos platos en una costra de sal evitaremos el uso de aceites y mantequilla. No sacrificaremos ni el sabor ni la textura del pescado, e implementaremos sus beneficios nutricionales.