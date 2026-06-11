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Multas de hasta 3.000 euros por poner la lavadora de noche: cuándo pueden sancionarte por hacer ruido en casa

Las ordenanzas municipales fijan límites de decibelios y horarios de descanso, aunque no existe una prohibición general en toda España

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Mujer de espaldas, con top blanco y shorts, se agacha frente a una lavadora blanca abierta metiendo ropa. Al fondo, una ventana abierta a un patio de vecinos iluminado.
Una mujer se agacha para cargar la lavadora en su apartamento una noche de verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Poner la lavadora por la noche no es raro. Muchas personas lo hacen porque llegan tarde a casa, porque quieren dejar la ropa tendida antes de dormir o porque intentan aprovechar las horas en las que la luz puede salir más barata. Pero si el aparato hace demasiado ruido, especialmente durante el centrifugado, una simple tarea del hogar puede acabar en un problema real con los vecinos.

La clave es que no existe una prohibición general en España que impida usar la lavadora de noche. Lo que sí hay son ordenanzas municipales que fijan horarios de descanso, límites de decibelios y sanciones cuando el ruido supera lo permitido o altera la convivencia. Por eso, la respuesta cambia según el municipio en el que se viva.

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El ruido se nota más en verano, con las ventanas abiertas y más vida dentro de las viviendas durante las horas de calor. Una lavadora mal nivelada, pegada a una pared compartida o funcionando de madrugada puede molestar más de lo que parece. En esos casos, no se sanciona el simple hecho de lavar la ropa, sino el exceso de ruido y su impacto en el descanso de otros vecinos.

Qué dice la ley sobre el ruido en casa

La Ley del Ruido establece el marco general para prevenir y reducir la contaminación acústica, pero no entra al detalle de cada situación doméstica. La propia norma deja margen a los ayuntamientos para regular los ruidos vecinales según los usos locales y las ordenanzas de cada municipio.

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En la práctica, muchas ordenanzas distinguen entre periodo diurno y nocturno, con límites más bajos durante las horas de descanso. Algunas también regulan de forma expresa las actividades domésticas y el uso de aparatos que puedan generar molestias, como electrodomésticos, equipos de climatización o sistemas de sonido.

En Madrid, por ejemplo, la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica señala que los usuarios de electrodomésticos, aparatos de aire acondicionado y otras fuentes sonoras domésticas deben instalarlos y utilizarlos de forma que no perturben la convivencia ni superen los límites permitidos.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón al Real Madrid en el litigio abierto con los vecinos por los ruidos generados en los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu entre abril y septiembre de 2024, archivando la causa abierta a raíz de una querella. (Fuente: europa press/real madrid)

Cuándo puede haber sanción

Para que el ayuntamiento sancione, normalmente no basta con una simple molestia puntual. Lo habitual es que exista una queja, una intervención de la Policía Local o de los servicios municipales y una comprobación de que se han superado los niveles previstos en la ordenanza.

Ahí entran en juego los decibelios. En Madrid, por ejemplo, el ruido transmitido a una vivienda colindante no puede superar durante la noche los 30 decibelios en estancias y los 25 decibelios en dormitorios. Durante el día y la tarde, los límites son de 35 y 30 decibelios, respectivamente. La ordenanza madrileña considera periodo nocturno el tramo comprendido entre las 23:00 y las 7:00 horas, ampliado hasta las 8:00 en días festivos.

Estos límites ayudan a entender por qué una lavadora puede causar problemas aunque se trate de un uso doméstico normal. El aparato no suena igual durante todo el ciclo: el centrifugado suele ser la fase más ruidosa y, si el sonido llega con fuerza al dormitorio de otra vivienda de madrugada, puede superar los decibelios permitidos.

También influye la gravedad de la situación. No es lo mismo un centrifugado aislado que una conducta repetida durante la madrugada, ni un ruido leve que otro capaz de impedir el descanso. Por eso, las sanciones suelen graduarse en función de la intensidad, el horario, la reiteración y el daño causado a la convivencia.

Las cuantías dependen de cada municipio. En Madrid, las infracciones relacionadas con actividades domésticas, usuarios de la vía pública y relaciones vecinales pueden sancionarse con hasta 750 euros si son leves, hasta 1.500 euros si son graves y hasta 3.000 euros si son muy graves. Ese importe es el máximo previsto para los casos más serios, no la consecuencia habitual por poner una lavadora una noche.

Qué puede hacer la comunidad de vecinos

Además de la vía municipal, la comunidad de propietarios también puede actuar si el ruido se repite y afecta al descanso. La Ley de Propiedad Horizontal permite reclamar el cese de actividades molestas dentro de una vivienda, siempre que exista una alteración real de la convivencia.

Lo normal es empezar por la vía más sencilla: hablar con el vecino, comunicar el problema al presidente de la comunidad o trasladarlo al administrador de fincas. Si la situación continúa, puede tratarse en una junta y, en último término, acudir a la vía judicial para exigir que cese la actividad molesta.

Para evitar problemas, conviene revisar que la lavadora esté bien nivelada, no programar centrifugados de madrugada, usar programas silenciosos cuando estén disponibles y consultar la ordenanza municipal si hay dudas sobre los horarios de descanso.

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