Marius Borg pasa la noche fuera de prisión en un hospital: ¿urgencia médica o preocupación por su madre, la princesa Mette-Marit de Noruega?

Marius Borg y su madre, la princesa Mette-Marit de Noruega (Reuters)

La prensa noruega ha revelado que Marius Borg Høiby ha pasado la noche en un hospital del este de Noruega después de que el Tribunal Superior revocara su excarcelación provisional y mantuviera su ingreso en prisión mientras espera sentencia en el proceso judicial que afronta por violación. La hospitalización se ha conocido un día después de quedar claro que no sería puesto en libertad, según Se Og Hør.

El hijo de la princesa heredera Mette-Marit tiene 29 años, sigue formalmente detenido en la prisión de Oslo y los medios noruegos no han aclarado el motivo de su estancia nocturna en el hospital. Su abogado ha rechazado explicar la decisión y se ha limitado a decir a al citado medio que no tiene “comentarios al respecto”.

PUBLICIDAD

El miércoles quedó frustrada la expectativa de Marius Borg de abandonar la cárcel antes del fallo. El Tribunal Superior de Noruega revocó la decisión previa del Tribunal de Distrito de Oslo, que había considerado que podía evitar seguir encarcelado hasta la sentencia.

Marius Borg antes de su entrada en prisión (Reuters)

Marius Borg en el hospital

La novedad del ingreso hospitalario introduce incertidumbre sobre dónde ha pasado realmente la noche el acusado, pese a que la decisión judicial parecía haber devuelto el control de su custodia a las autoridades penitenciarias. Según el citado medio, Marius Borg no durmió en prisión, sino en un centro hospitalario del este del país.

PUBLICIDAD

La situación coincide con el deterioro de la salud de Mette-Marit de Noruega, que recientemente ha entrado en lista de espera para un trasplante de pulmón. Es por ello que quizás su visita al hospital podría no deberse a una urgencia propia sino a una comprobación del grave estado de la princesa heredera.

De hecho, durante la vista celebrada este lunes ante el Tribunal de Distrito de Oslo, Marius Borg justificó su petición de libertad provisional por la enfermedad de su madre. Expresó su angustia con estas palabras: “Saber que mamá está tan enferma es insoportable”. El joven también añadió: añadió: “Quiero salir a estar con mi madre. Cada domingo que nos vemos, podría ser la última vez que nos veamos”.

PUBLICIDAD

Marius Borg el hijo mayor de la princesa de Noruega

La vida de Marius Borg en prisión

Mientras sigue detenido, la vida cotidiana de Høiby en la prisión de Oslo se ha desarrollado en un contexto excepcional por el cierre inminente del centro tras 175 años de funcionamiento. Según el director de la prisión, Nils Leyell Finstad, solo quedan seis reclusos.

En una carta remitida a la Dirección Noruega de Servicios Penitenciarios, Finstad describió las últimas semanas como muy especiales. Explicó que los internos restantes disponen de más tiempo al aire libre, no están aislados y disfrutan de una libertad diaria mayor de la que suele ser posible en un centro penitenciario.

PUBLICIDAD

La carta, difundida semanas atrás, detallaba el doble de horas de visita, el doble de tiempo para el toque de campanas, actividades de ocio en el exterior y sesiones de yoga al aire libre. También recogía la posibilidad de cocinar por cuenta propia y de usar una cocina con barbacoa en el patio trasero.

Los bocetos del juicio de Marius Borg (Reuters)

El menú de un viernes también se apartaba de la rutina habitual de la cárcel: comida tailandesa para el almuerzo, pan casero, tacos y helado de postre. Finstad añadía que la prisión había recibido recientemente una piscina. Es más, Se Og Hør llegó a difundir una imagen de Marius Borg mientras se bañaba junto a otros dos reclusos.

PUBLICIDAD