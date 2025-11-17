Sopa de pescado, una receta tradicional y sabrosa a base de merluza, gambas y moluscos

Sopa de pescado con gambas, una receta tradicional para el invierno (Adobe Stock)

El aroma a mar y los sabores concentrados en cada cucharada hacen de la sopa de pescado un tesoro en la gastronomía española. Esta sencilla receta convierte ingredientes como la merluza, las gambas y los moluscos en un auténtico festín, digno de una mesa de Navidad y también ideal para cualquier comida familiar en los meses de invierno.

Se trata de un plato de cuchara nutritivo, reconfortante y ligero y, sobre todo, sabrosísimo, gracias a la preparación de un fumet o caldo de pescado a base de espinas. Este podemos comprarlo o prepararlo en casa, algo que siempre le dará un extra de sabor y de calidad a este plato casero. A esto le añadiremos todo el sabor del pimentón, de verduras como el pimiento rojo o la cebolla, y del toque de tomate triturado. Como colofón, trozos de merluza, unas gambas o langostinos y, opcionalmente, algunos moluscos, que pueden ser chirlas, almejas o mejillones.

Receta de sopa de pescado con merluza, gambas y moluscos

Lomos de merluza, gambas o langostinos y moluscos (chirlas, almejas, mejillones) constituyen la base de esta receta, cocinada junto a una base vegetal y el inconfundible color del pimentón y pimiento choricero. El resultado: una sopa generosa, de sabor marino y textura ligera.

Tiempo de preparación

Limpieza y preparación del caldo: 20 minutos

Elaboración del sofrito y cocción de la sopa: 25 minutos

Tiempo total aproximado: 45 minutos

Ingredientes

4 lomos de merluza

300 gramos de gambas o langostinos

Chirlas, almejas y mejillones (opcional)

1 cebolla

1 pimiento verde

1 pimiento rojo

1 diente de ajo

1 cucharada de pimentón

100 ml de tomate triturado

Aceite de oliva

Sal

Laurel

Para el caldo de pescado:

Espinas del pescado

1 rama de apio

1 zanahoria

1 cucharada de pimiento choricero

Laurel

Pimentón

Cómo hacer sopa de pescado, paso a paso

Prepara el caldo: pon a hervir las espinas de pescado con apio, zanahoria, laurel, una cucharada de pimiento choricero y una pizca de pimentón de la Vera en abundante agua con sal durante 20 minutos. Cuela y reserva el caldo. Haz el sofrito: pica finamente la cebolla, los pimientos y el diente de ajo. Sofríe en una cazuela con aceite de oliva hasta que la cebolla quede transparente. Añade el pimentón y el tomate: incorpora la cucharada de pimentón y rehoga solo unos segundos para evitar que se queme. Agrega los 100 ml de tomate triturado y mezcla bien. Agrega el caldo colado: vierte el caldo de pescado reservado al sofrito y lleva a ebullición. Integra los pescados y mariscos: añade los lomos de merluza troceados, las gambas o langostinos pelados y, si se desea, chirlas, almejas o mejillones bien lavados. Cocina a fuego medio-bajo durante 10 minutos, o hasta que las almejas se abran. Retira los moluscos que no se abran. Corrige de sal y aroma: incorpora la hoja de laurel, prueba de sal y deja reposar la sopa 5 minutos antes de servir. Sirve la sopa caliente, asegurándote de repartir pescado, mariscos y caldo en cada plato.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta está pensada para cuatro personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 230 kcal

Proteínas: 28 g

Grasas: 8 g

Hidratos de carbono: 10 g

Azúcares: 3 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La sopa de pescado se conserva hasta dos días en la nevera dentro de un recipiente hermético. Se recomienda recalentar suavemente y no hervirla de nuevo para evitar que los mariscos endurezcan.