María del Monte, del amor que le cambió la vida a la traición que jamás imaginó dentro de su propia familia

25 años de relación de la cantante. (Europa Press)

María del Monte se sienta hoy en El Hormiguero para hablar de su nuevo proyecto, una canción titulada Agüita de Manantial. La cantante atraviesa una de las etapas más agitadas de su vida personal y profesional, marcada por la conmemoración de veinticinco años de relación consolidada con la periodista Inmaculada Casal y, en paralelo, por el impacto de un violento robo en su hogar por su sobrino Antonio Tejado. Estas circunstancias han puesto a prueba no solo la fortaleza de la pareja, sino también la capacidad de la artista para gestionar el dolor de una posible traición familiar en medio de la exposición pública.

La andaluza, reconocida por su papel central en la música española y por su título de “reina de las sevillanas”, ha vivido en los últimos años una progresiva apertura de su vida privada. El hito llegó en junio de 2022, cuando durante el pregón del Orgullo LGTBIQ+ en Sevilla manifestó ante miles de personas: “Soy una más de los que estáis aquí”, presentando públicamente a Casal y formalizando meses después su enlace civil. Este paso fue el resultado de un proceso de discreción y protección familiar, especialmente orientado a evitar el sufrimiento de su madre ante posibles comentarios externos sobre su orientación sexual.

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Sin embargo, la estabilidad alcanzada se vio brutalmente alterada la madrugada del 24 de agosto de 2023, cuando cinco encapuchados irrumpieron en su residencia de Gines. Los asaltantes conocían detalles precisos sobre la seguridad del chalet y accedieron directamente a la habitación donde dormían María e Inmaculada, amenazando a los presentes y sustrayendo un botín valorado en cerca de un millón de euros y 14.500 euros en efectivo. Las sospechas de la Policía recayeron desde el inicio en la existencia de un “topo” en el entorno familiar. La investigación apuntó a Antonio Tejado, sobrino de la cantante y figura muy cercana hasta ese momento, quien fue detenido y permanece a la espera de juicio como presunto autor intelectual de la trama.

Los 25 años de María del Monte e Inmaculada Casal

La relación entre María del Monte e Inmaculada Casal se remonta a finales de los años noventa, cuando sus caminos se cruzaron en la televisión andaluza. Aunque se conocían desde la etapa escolar, fue el trabajo diario lo que encendió una chispa que ha resistido décadas de presiones externas. Durante años, ambas optaron por la máxima discreción, motivadas por el deseo de la cantante de proteger a su entorno más cercano.

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La decisión de hacer pública su relación supuso una reestructuración vital para Casal, quien había estado previamente casada y es madre de dos hijos. El núcleo familiar se amplió y consolidó en la residencia de Gines, donde la pareja ha construido una convivencia basada en el apoyo mutuo y la integración de las distintas etapas de sus vidas. El 23 de junio de 2022, María rompió su silencio histórico en el pregón del Orgullo de Sevilla, invitando a Casal a subir al escenario y celebrando su unión ante una multitud. Pocas semanas después, formalizaron su relación en una ceremonia civil privada, seguida de una celebración íntima en el Hotel Querencia de Sevilla.

Este proceso de visibilidad y afirmación de su identidad marcó un antes y un después para la artista, que reivindicó su derecho a la privacidad y a vivir su relación sin ocultamientos. “No estoy metida en ningún armario, pero tengo el derecho y la libertad de darle a mi mujer un beso públicamente o no”, afirmó tras una polémica mediática, dejando clara su postura frente a la exposición pública de su vida personal.

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La traición inesperada de Antonio Tejado

La madrugada del 24 de agosto de 2023 supuso un punto de inflexión en la vida de la pareja. Cinco encapuchados accedieron a la vivienda mientras María del Monte e Inmaculada Casal dormían, ejecutando un robo planificado que apenas duró 35 minutos. Los delincuentes sabían que las cámaras de seguridad no funcionaban y que el pestillo de la puerta trasera estaba roto. La precisión con la que actuaron llevó a los investigadores a concluir que contaban con información detallada y reciente sobre las rutinas de la familia y la distribución del inmueble.

Antonio Tejado y María del Monte en su polémico atraco. (Europa Press)

Durante el asalto, la violencia fue extrema para todos los presentes, salvo para la cantante, que recibió un trato diferencial. Su esposa, la hija de esta, el yerno y la asistenta interna sufrieron golpes, amenazas y fueron atados. Bajo amenaza, María tuvo que facilitar la clave de la caja fuerte, de la que los ladrones extrajeron una quincena de relojes, anillos, pulseras, gargantillas, 28 plumas, 16 mecheros de coleccionista, carteras de piel y dinero en efectivo.

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La investigación pronto se centró en Antonio Tejado, sobrino de la cantante, quien pasó varios meses en prisión preventiva y está imputado como presunto autor intelectual del asalto. Testimonios recogidos por allegados de la artista aseguran que el sufrimiento de María no deriva tanto de la pérdida material como de la posibilidad de que uno de sus seres más queridos haya colaborado en el delito. La relación con Tejado, considerado durante años su “ojito derecho”, quedó completamente rota, provocando una fractura familiar de difícil reparación.

La etapa convulsa que vive María del Monte condensa en pocos años la alegría de un amor valiente y visible, y el dolor profundo de una traición familiar difícil de asumir. La vida pública y privada de la cantante se entrelazan en un relato de resistencia, pérdida y búsqueda de justicia, mientras el caso judicial y la reconstrucción de la confianza siguen abiertos.

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