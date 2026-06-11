El BCE cumple el guion y se ve obligado a subir los tipos de interés 25 puntos básicos hasta colocar el precio del dinero en el 2,25%

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves volver a subir los tipos de interés por primera vez desde septiembre de 2023 en un intento por contener el repunte de la inflación provocado, en parte, por las tensiones derivadas de la guerra en Oriente Próximo.

Acordó este jueves incrementar el precio del dinero en 0,25 puntos porcentuales. Como resultado, la tasa de depósito se sitúa en el 2,25%, la de las operaciones principales de financiación alcanza el 2,40% y la facilidad marginal de préstamo asciende al 2,65%.

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La decisión llega en un contexto marcado por el deterioro de las perspectivas económicas y el resurgimiento de las presiones inflacionistas.

Según explicó el BCE, el conflicto en Oriente Próximo está generando un aumento de los costes energéticos y riesgos adicionales para la estabilidad de precios en la eurozona, lo que ha llevado a la institución a actuar para evitar que la inflación se consolide en niveles elevados.

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Una subida prevista

La escalada de tasas había sido ampliamente anticipada por los mercados financieros después de conocerse que la inflación de la zona euro escaló hasta el 3,2% en mayo, el nivel más alto registrado en casi tres años. El dato supuso una señal de alerta para el organismo presidido por Christine Lagarde, que había mantenido sin cambios los tipos durante los últimos meses a la espera de una mayor moderación de los precios.

Un endurecimiento “adecuado”

Desde Fráncfort, el BCE defendió que el endurecimiento de la política monetaria es “adecuado” en los distintos escenarios que manejan sus analistas sobre la evolución de la guerra y sus posibles efectos sobre la economía europea a medio plazo.

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La institución también dejó claro que seguirá vigilando de cerca la evolución de la inflación, los mercados energéticos y el impacto de la incertidumbre geopolítica. En este sentido, reiteró que mantendrá un enfoque basado en los datos económicos para decidir los próximos movimientos de política monetaria.

Consecuencias de las subidas

La subida de tipos encarece el acceso al crédito para familias y empresas, lo que podría traducirse en préstamos hipotecarios más caros y mayores costes de financiación. Sin embargo, el BCE considera que esta medida es necesaria para evitar una nueva espiral inflacionista que termine afectando al crecimiento económico y al poder adquisitivo de los ciudadanos.

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