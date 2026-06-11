¿Por qué los romanos rompían huesos de vaca? Un hallazgo en Austria apunta a una industria de carne “en serie”

Seis fragmentos de huesos largos de vaca hallados en yacimientos romanos de Austria (R. Gold, University of Vienna)

Miles de fragmentos de huesos de vaca aparecidos en yacimientos arqueológicos de antiguas ciudades romanas de Austria han cambiado la forma en que los expertos ven la vida cotidiana en el Imperio Romano. Durante mucho tiempo, estos restos se consideraron simples desechos de comida, sin importancia más allá de la alimentación básica. Sin embargo, según el estudio publicado por arqueólogos de la Universidad de Viena en la revista Journal of Archaeological Science: Reports, estos huesos son la pista de una industria de carne organizada, donde los romanos aprovechaban al máximo cada parte del animal.

El hallazgo se produjo tras analizar depósitos enormes de huesos en tres ciudades romanas ubicadas junto al Danubio: Carnuntum, Ovilava y Lauriacum. Según el estudio, los arqueólogos observaron que la mayoría de los restos provenían siempre de las mismas partes de la vaca, como el muslo y la pierna, y que los cortes eran sorprendentemente similares. Esto llevó a pensar que no se trataba de basura común, sino de un proceso repetido y planificado, casi como si existiera una cadena de producción.

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Una industria de carne en tiempos del Imperio Romano

Al revisar los huesos, los científicos notaron algo curioso: la mayoría eran trozos de huesos grandes y fuertes, como el fémur, el húmero y la tibia, mientras que los huesos más pequeños, como los de los pies, casi no aparecían en los montones encontrados. Según el estudio, esto sugiere que los trabajadores de la época separaban primero algunas partes para otros usos, posiblemente para fabricar herramientas o utensilios.

Otro detalle llamativo es que los extremos de los huesos, donde se unen las articulaciones, casi siempre faltaban. En cambio, las partes centrales, más rectas, predominaban en los restos hallados. Esta selección no era casual: según los investigadores, existía una técnica clara para elegir qué partes del animal se iban a procesar de una manera y cuáles de otra, mostrando una organización que supera la simple tarea doméstica.

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El estudio de las marcas en los huesos también dio pistas valiosas. Muchas de ellas mostraban cortes profundos realizados con cuchillos pequeños, señal de que los romanos retiraban la carne después de haberla curado o ahumado. La carne seca se adhiere de modo distinto a la fresca y deja huellas diferentes en el hueso. Después de sacar la carne, los huesos se rompían a lo largo para extraer la médula, una grasa muy apreciada tanto para comer como para otros usos, como la fabricación de pegamentos.

De la mesa a la ciudad: el destino de los huesos

No solo el procesamiento de los animales llamaba la atención, sino también el destino final de los huesos. Según el estudio, los fragmentos, lejos de tirarse al azar, se acumulaban en lugares específicos, como basureros organizados o capas bajo las calles de la ciudad. Así, los huesos servían como material de relleno para la pavimentación de las calzadas, mostrando que los romanos no desperdiciaban nada y buscaban soluciones prácticas para los residuos.

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Este uso de los huesos en la infraestructura urbana demuestra que la gestión de los restos era tan meticulosa como la del procesamiento de la carne. Los patrones se repetían en distintas ciudades, lo que indica que esta manera de trabajar no era algo puntual, sino una práctica extendida y probablemente regulada dentro del imperio.

Hueso de vaca hallado en un asentamiento romano de Austria. (R. Gold, University of Vienna)

Todo este descubrimiento ayuda a entender mejor cómo funcionaba la economía y la vida diaria en las ciudades romanas. Lo que a simple vista parecía solo basura, revela ahora una industria alimentaria organizada y eficiente, donde el aprovechamiento de los recursos era una prioridad. La regularidad en los cortes, la selección de las partes y la reutilización de los huesos en obras públicas muestran que, mucho antes de la era moderna, los romanos ya aplicaban métodos que hoy asociamos con la producción en serie y la economía circular.

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El hallazgo, documentado por la Universidad de Viena, no solo aporta datos sobre la comida en la antigüedad, sino que saca a la luz un sistema productivo del que apenas se tenía noticia. Así, la respuesta a por qué los romanos rompían huesos de vaca va mucho más allá de la simple alimentación: era parte de un engranaje social y económico que aprovechaba, transformaba y reutilizaba casi todo lo que obtenía de los animales, dejando huellas aún visibles dos mil años después.