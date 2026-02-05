María Goikoetxea, candidata de Podemos en las elecciones de Aragón: “El PSOE es el más feminista en campaña, pero cuando gobierna le tiemblan las piernas”

La candidata de Podemos a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, participa en un acto de campaña electoral en Zaragoza. (EFE/Javier Cebollada)

Los aragoneses están llamados a las urnas el próximo domingo 8 de febrero en unas elecciones autonómicas adelantadas que se celebran tras la incapacidad del Gobierno de Jorge Azcón (PP) para sacar adelante los Presupuestos de 2026. La ruptura con Vox, su socio parlamentario hasta hace unos meses, abocó a la comunidad a una convocatoria inédita en Aragón, marcada por la fragmentación política y un clima de desmovilización que las encuestas sitúan como uno de los principales riesgos del proceso. Hasta nueve formaciones concurren a una cita decisiva en la que se dirime el modelo de desarrollo, el peso de los servicios públicos y la orientación política del Ejecutivo autonómico.

En ese escenario, María Goikoetxea (Zaragoza, 1987) encabeza la candidatura de Podemos–Alianza Verde después de haber abandonado la primera línea política en 2023. Su regreso, explica en una conversación con Infobae, llega “de la mano de Ione Belarra” y con el objetivo de reforzar una izquierda que, a su juicio, solo es útil si logra transformar la realidad. Exdirectora del Instituto Aragonés de la Mujer durante el anterior Gobierno cuatripartito, Goikoetxea reivindica una voz “valiente e incómoda” en el Parlamento y apela a la movilización del electorado progresista frente a la abstención. En una campaña en la que Podemos se juega su continuidad parlamentaria, la candidata defiende un programa centrado en vivienda, servicios públicos y territorio, y avisa de que sus apoyos “nunca son un cheque en blanco”.

- Pregunta: Tras dejar la primera línea política en 2023, vuelve ahora como candidata. ¿Por qué decide regresar en este momento?

- Respuesta: A mí me gusta decir que la política se hace desde muchos espacios, no solo desde los partidos o las instituciones, sino también desde los movimientos sociales, vecinales y desde nuestro día a día. Yo di un paso a un lado de la política de partido, aunque he seguido activa todo este tiempo. Ahora regreso de la mano de Ione Belarra. Tras la quinta Asamblea Estatal de Podemos, ella conformó su equipo y me propuso formar parte. Para mí es una compañera excepcional y la mejor secretaria general que podíamos tener, y por eso decidí volver a la primera línea en Podemos Aragón.

- P: Podemos concurre en solitario mientras Izquierda Unida y Sumar van juntos y Chunta Aragonesista también se presenta por separado. ¿Ha sido una decisión tomada en Aragón o viene condicionada por Madrid?

- R: En Podemos Aragón contamos con un Consejo Ciudadano Autonómico recién constituido, que es un órgano plenamente autónomo para tomar sus propias decisiones. En este caso, la decisión de presentarnos por separado se tomó en ese consejo y posteriormente fue ratificada por los órganos competentes.

- P: ¿Asume Podemos alguna responsabilidad en esta fragmentación de la izquierda o considera que era inevitable?

- R: En Podemos Aragón hemos trabajado para intentar construir un espacio amplio junto a otras fuerzas de izquierdas, pero finalmente no fue posible. Partíamos de situaciones muy distintas. En cualquier caso, lo que realmente fragmenta a la izquierda es tener un Partido Socialista en el Gobierno que no afronta de manera decidida los problemas de la gente, que toma decisiones a medias tintas o que, por ejemplo, para abordar el problema de la vivienda propone regalos fiscales a los rentistas.

- P: En las elecciones autonómicas de Extremadura, Podemos concurrió en coalición con Izquierda Unida y obtuvo un resultado relativamente bueno. ¿Qué lectura hace de ese precedente?

- R: Es un buen precedente. El crecimiento de las fuerzas de izquierdas siempre es positivo para la ciudadanía. Pero partíamos de situaciones muy diferentes en ambas comunidad autónomas. En Aragón nunca hemos concurrido juntos, mientras que en Extremadura llevan años trabajando de forma conjunta. El punto de partida no era el mismo.

- P: ¿Qué le diría a un votante de izquierdas que ve esta división como un error que solo beneficia a la derecha?

- R: Le diría que lo más importante es salir a votar el próximo 8 de febrero y movilizar al electorado de izquierdas. Y, por supuesto, le pediría que vote a Podemos–Alianza Verde, una alternativa valiente, con experiencia de gobierno a nivel autonómico, municipal y estatal, que dice lo que hace y hace lo que dice. No nos movemos con medias tintas.

- P: Las encuestas apuntan a una abstención elevada en Aragón. ¿Le preocupa la desmovilización del electorado de izquierdas?

- R: Siempre afrontamos las campañas con el objetivo de movilizar a la izquierda. Entendemos que la situación actual, con un adelanto electoral provocado por la incapacidad del señor Azcón para gobernar, puede generar desmovilización. Pero precisamente por eso estamos trabajando durante toda la campaña para animar a la gente a votar, a ejercer un derecho que costó mucho conquistar, especialmente a nuestras abuelas. Votar con memoria y sabiendo que Podemos cumple lo que promete.

- P: Algunos sondeos incluso apuntan a la desaparición de Podemos de las Cortes de Aragón. ¿Qué consecuencias tendría?

- R: La mejor encuesta es la que hagan los ciudadanos el 8 de febrero. Siempre tomamos las encuestas con cautela, tanto cuando nos favorecen como cuando no. Lo importante es reforzar el mensaje de movilización. En el Parlamento aragonés aportamos una voz valiente, incómoda para la derecha y, a veces, también para otras fuerzas de izquierdas, porque decimos la verdad y planteamos medidas que cuestionan privilegios y el statu quo.

- P: ¿Hasta qué punto cree que las encuestas influyen en el voto útil y la desmovilización?

- R: El voto útil solo es útil si transforma. Por eso defendemos que Podemos–Alianza Verde es la fuerza capaz de arrancar medidas realmente progresistas al PSOE. Un ejemplo reciente es la regularización de quinientas mil personas migrantes: con solo cuatro diputados se ha conseguido, probablemente, la medida más importante de la legislatura.

- P: ¿Qué se juega Aragón en estas elecciones?

- R: Aragón se juega el modelo de presente y de futuro. O un modelo basado en privatizaciones y recortes, que impulsa el Partido Popular con o sin Vox; o un modelo que apueste por los servicios públicos, por vertebrar el territorio, por apoyar a pequeños agricultores y ganaderos y por frenar los macroproyectos extractivistas que expolian recursos, no fijan población ni crean empleo de calidad.

- P: Si el resultado es ajustado, ¿en qué condiciones apoyaría Podemos un gobierno?

- R: Si se da una mayoría progresista, Podemos negociará con el resto de fuerzas. Pero nuestros votos nunca son un cheque en blanco. Exigiremos la aplicación inmediata de la ley de vivienda, la bajada de los alquileres, la prohibición de macroproyectos extractivistas y medidas firmes contra la especulación inmobiliaria, obligando a los fondos buitre a sacar viviendas al mercado.

La candidata de Podemos a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, durante un acto de campaña electoral (Ramón Comet / Europa Press)

Vivienda, territorio y servicios públicos

- P: ¿Cuál es la propuesta central de Podemos para esta legislatura en Aragón?

- R: Partimos de una idea sencilla: el dinero público debe ir a los servicios públicos. En educación, proponemos revertir conciertos y no concertar el bachillerato, apostando por la escuela pública también en el medio rural. Un pueblo no muere si tiene buenos servicios públicos. En sanidad, es imprescindible reforzar la atención rural, la atención primaria y la salud mental, incorporando psicología de forma estructural y con ratios dignas. Planteamos un plan de choque en atención primaria con un incremento presupuestario del 20%, incentivos reales para el medio rural, contratos de hasta tres años, mejoras salariales y recuperación de las urgencias, incluida la reapertura inmediata de las urgencias ambulatorias en Zaragoza.

- P: ¿Qué diferencia el programa de Podemos del de otras fuerzas de izquierdas?

- R: Muchas propuestas son similares, pero lo que diferencia a Podemos es la valentía para llevarlas a cabo, asumiendo el coste político que conllevan.

- P: En cuanto a la vivienda, ¿qué puede hacer realmente el Gobierno de Aragón para bajar los alquileres?

- R: Aplicar la ley estatal de vivienda, declarar zonas tensionadas e intervenir el mercado para garantizar precios justos. Esto es clave también en zonas como el Pirineo, donde la especulación vinculada al turismo impide que la gente pueda vivir en su propio territorio.

- P: ¿Ha faltado voluntad política en Aragón para intervenir el mercado de la vivienda?

- R: Sí, claramente. Es una cuestión de modelo. Hay quien ve la vivienda como un bien especulativo y quien la entiende como un derecho fundamental. El Gobierno de Aragón nunca la ha tratado como ese derecho.

- P: ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar Podemos frente a grandes propietarios y fondos de inversión?

- R: Hasta el final. La vivienda es para vivir, no para especular. Hay que intervenir el mercado y poner freno a los grandes tenedores.

- P: Aragón es una de las comunidades más afectadas por la despoblación. ¿Qué ha fallado hasta ahora en las políticas para el medio rural?

- R: Por un lado, el abandono de los servicios públicos. La gente no se va de los pueblos porque sí, se va porque se siente tratada como ciudadanía de segunda y porque no tienen un centro de salud en condiciones, una escuela pública fuerte, alternativas de ocio o oportunidades laborales dignas. Durante años se ha apostado por un modelo productivo basado en macroproyectos —energéticos, centros de datos o macroexplotaciones agrarias y ganaderas— que perjudican a quienes viven y trabajan en el territorio. Nuestra apuesta pasa por garantizar servicios públicos vivas donde vivas, evitar el expolio de los recursos naturales y asegurar que esa riqueza revierta en la calidad de vida de la gente del medio rural. Y, por supuesto, mejorar las conexiones y el transporte público para que los pueblos estén bien comunicados.

- P: ¿Qué papel juega el medio rural en el proyecto político de Podemos?

- R: Es una parte fundamental. Aragón es un territorio extenso y despoblado, pero con una enorme riqueza cultural, social y humana. Quien vive en el pueblo más pequeño tiene que tener los mismos derechos garantizados que quien vive en una ciudad. Apostar por el fortalecimiento del Estado del bienestar también es apostar por los pueblos. Además, defendemos vías específicas de desarrollo adaptadas a cada territorio: la aeronáutica en Teruel, la agroalimentación en Huesca o la logística en Zaragoza. Hay potencialidades claras en cada provincia que deben reforzarse para que quien quiera pueda vivir en su tierra.

Protección social y políticas de igualdad

- P: ¿Qué opinión le merece el debate sobre la financiación autonómica tras los acuerdos del Gobierno con Cataluña?

- R: Para que haya una buena financiación autonómica en Aragón, el criterio de la despoblación debe tener mucho más peso. Desde Podemos hay tres condiciones claras. La primera, prohibir el dumping fiscal. La segunda, garantizar un suelo mínimo de ingresos que asegure la prestación de los servicios públicos, vivas donde vivas. Y la tercera, que el dinero sea finalista y esté blindado por ley para servicios públicos. No tiene sentido pedir más financiación para luego privatizar. Con el modelo actual, la financiación es insuficiente y no estamos de acuerdo.

- P: Su trayectoria está muy ligada a las políticas de igualdad. ¿Cree que hoy están más cuestionadas que hace unos años?

- R: Sí, y en parte es porque el feminismo no puede ser algo accesorio. No se puede ser feminista solo en campaña y luego guardar el feminismo en un cajón cuando se gobierna porque molesta a determinados intereses. Esa incoherencia abre la puerta al machismo y genera una contrarreacción muy fuerte.

- P: ¿Le preocupa el avance de discursos negacionistas en materia de igualdad?

- R: Muchísimo. Después de haber trabajado en el Instituto Aragonés de la Mujer directamente con mujeres víctimas de violencia de género, negar esta violencia es inhumano e indigno. Lo peor que se le puede hacer a una mujer que está sufriendo violencia es cuestionarla. Eso provoca que no denuncien, que se sientan solas y abandonadas por las instituciones justo cuando más necesitan apoyo profesional y una red sólida. Lo que realmente pone en riesgo a las mujeres es el machismo y los discursos negacionistas.

- P: ¿Qué medidas concretas propone Podemos para combatir la violencia machista en Aragón?

- R: Hay que combatirla desde todos los ámbitos. La prevención es clave, y para eso es fundamental la educación, desde la infancia y a lo largo de todas las etapas educativas, hablando de igualdad, feminismo y violencia de género. Y después, una protección integral para las mujeres víctimas y sus hijas e hijos. Defendemos que las políticas de igualdad tengan una consejería propia, con autonomía y dotación presupuestaria suficiente, capaz de transversalizar estas políticas en todo el gobierno. Es uno de los grandes retos de nuestra época.

- P: Como mencionaba anteriormente, Podemos ha impulsado a nivel estatal la regularización de personas migrantes. ¿Qué valoración hace de esta medida y qué impacto cree que tendrá en Aragón?

- R: La regularización es una muy buena noticia porque repara una situación de desigualdad y violencia administrativa. Garantizar derechos nunca es una mala noticia. En Aragón va a beneficiar a muchas personas que hoy trabajan en condiciones infrahumanas, por ejemplo en macroexplotaciones agrarias o en el sector de los cuidados, sin ningún derecho. Esta medida les permitirá vivir y trabajar con dignidad.

- P: ¿Cree que la migración se está utilizando como arma electoral en Aragón?

- R: Sí. La derecha y la extrema derecha intentan enfrentar a los últimos con los penúltimos: con la población migrante, con las mujeres o con cualquier colectivo vulnerable. Es una auténtica sinvergonzonería. La política debería servir para mejorar la vida de la gente, no para señalar a quienes más dificultades tienen.

Los partidos políticos que optan a la Presidencia de Aragón en las elecciones que se celebran el próximo 8 de febrero han aprovechado este primer fin de semana de campaña para defender su programa. (Fuente: Europa Press/PP/Vox/PSOE/Podemos)

El bloque conservador aragonés

- P: El presidente aragonés, Jorge Azcón, afronta su primera reelección. ¿Cree que podrá gobernar en solitario o necesitará a Vox?

- R: Todo apunta a que necesitará a Vox, pero, en realidad, eso es casi irrelevante. Lo que hemos visto en estos dos años de gobierno del señor Azcón, primero con Vox y después sin Vox, es que ha aplicado las mismas políticas: recortes y privatizaciones.

- P: Entonces, ¿el balance que hace de su gestión es negativo?

R: Sí. Han sido dos años de desgobierno, de anuncios de inversiones multimillonarias que no se han traducido ni en empleo estable, ni en mejoras reales para los pueblos, ni en avances tangibles para la ciudadanía. Ha sido una política basada en el marketing. Además, ha aprovechado para derogar la Ley de Memoria Democrática, algo que nos parece inaceptable. Esa ley venía a reparar décadas de dolor y la memoria es una garantía democrática.

- P: ¿Le preocupa un posible gobierno PP-Vox tras el 8 de febrero?

- R: Nos preocupa el auge global de la derecha y la extrema derecha. En Podemos tenemos claro nuestro papel: hacer frente a esas políticas que destruyen el territorio y recortan derechos. Vamos a seguir trabajando por Aragón, fortaleciendo los servicios públicos y protegiendo el medio ambiente.

- P: ¿Cree que el PP de Azcón ha asumido parte del discurso de Vox?

- R: Sí. Las políticas que ha puesto en marcha el señor Azcón podrían haberlas impulsado perfectamente desde Vox. A veces digo que ya es difícil distinguir entre la derecha extrema y la extrema derecha.

- P: En estas elecciones concurre por primera vez en unas autonómicas la plataforma Se Acabó la Fiesta, que obtuvo un buen resultado en las europeas en Aragón. ¿Cómo valora la aparición de este tipo de candidaturas?

- R: Me parece que las propuestas que defienden, basadas en el odio, no deberían tener cabida. No aportan nada positivo a nuestra comunidad autónoma.

- P: ¿Ve alguna posibilidad de que obtengan representación parlamentaria?

- R: Eso lo decidirán los aragoneses y las aragonesas el 8 de febrero con su voto. Serán ellos quienes den fuerza a unas candidaturas u otras.

- P: ¿Se plantea la abstención para evitar un gobierno de derechas?

- R: Vamos a negociar hasta el último minuto. Nuestro objetivo es claro: que no gobiernen la derecha ni la extrema derecha.

La acción del PSOE en Aragón

- P: ¿Por qué un votante progresista debería optar por Podemos y no por el PSOE?

- R: Porque las políticas realmente transformadoras que se han aplicado en gobiernos del PSOE han sido arrancadas por Podemos. Sabemos hacer valer nuestros votos. Nunca son un cheque en blanco y siempre están condicionados a que se apliquen nuestras propuestas. En Aragón tenemos ejemplos claros, como el Plan Corresponsables, que supuso más de diez millones de euros para políticas de conciliación, o a nivel estatal la ley del solo sí es sí y la creación de los centros de crisis 24 horas, que en Aragón no están funcionando como deberían por responsabilidad del gobierno de Azcón. Esa es la capacidad transformadora de Podemos.

- P: Desde la oposición, ¿cree que el PSOE está siendo lo suficientemente firme frente al Gobierno de Azcón?

- R: No. El PSOE no está ejerciendo una oposición firme. En decisiones clave prefiere no incomodar a determinados poderes en lugar de plantar cara. Creemos que hay una responsabilidad clara del PSOE en no haber frenado con más contundencia las políticas de estos dos años de gobierno.

- P: ¿Confía en que si el PSOE logra gobernar mantenga compromisos claros en vivienda, servicios públicos o financiación autonómica?

- R: La experiencia nos dice que para que el PSOE cumpla, Podemos tiene que estar empujando. El Partido Socialista es el más feminista en campaña, además de que prometen aplicar la ley de vivienda, pero cuando gobierna le tiemblan las piernas: hacen regalos fiscales a los rentistas o esconden el feminismo. La única garantía de que se apliquen políticas progresistas es que Podemos esté fuerte, dentro o fuera del gobierno, obligando a cumplir esos compromisos.

- P: ¿Por qué cree que Podemos sigue siendo necesario hoy en Aragón?

- R: Porque frente al avance de la derecha y la extrema derecha, es la fuerza capaz de plantarles cara. Una voz en las Cortes que diga lo que mucha gente piensa y que haga propuestas valientes. El ejemplo de la regularización es muy claro: Podemos defiende sus propuestas cueste lo que cueste. Al fascismo se le frena con más derechos, al racismo con papeles y regularización, y al machismo con políticas feministas. Y Podemos es la fuerza que garantiza que eso se haga.