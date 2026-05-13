David Bisbal revela en ‘El Hormiguero’ el proceso de su nuevo álbum y la importancia del apoyo familiar: “Hemos logrado encajar las piezas a la perfección”

Bisbal compartió detalles de su homenaje a los grandes de la música en castellano de los años 70 y 80 (El Hormiguero)

El cantante David Bisbal ha abordado la transformación de su trayectoria musical y las exigencias de su vida personal en su intervención más reciente en el programa ‘El Hormiguero’. Durante la entrevista emitida por Antena 3, Bisbal ha detallado el proceso creativo de su próximo disco de versiones, su planificación para un verano repleto de compromisos profesionales y cómo la colaboración familiar ha resultado esencial para sobrellevar este periodo de máxima actividad.

El álbum en el que trabaja Bisbal, titulado ‘Eternos’, será publicado en octubre y rendirá homenaje a grandes intérpretes de la música en castellano de los años setenta y ochenta. Este trabajo incluye una versión del popular tema ‘Vivir así es morir de amor’, de Camilo Sesto, que ha sido grabada con la participación de la Sinfónica de Budapest y otras formaciones de relevancia internacional.

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El artista almeriense ha subrayado que este proyecto busca “unir puentes generacionales” y recuperar el sonido analógico característico de aquella época musical. Durante la conversación con Pablo Motos, Bisbal ha rememorado la importancia de su etapa en la Orquesta Expresiones, donde interpretaba géneros tan diversos como rumbas, copla o música andaluza, lo que le permitió ampliar su versatilidad como intérprete.

Tributos y sonido auténtico

Ha enfatizado su admiración por artistas de la talla de Antonio Molina, confesando que nunca ha alcanzado la capacidad vocal de este, pero que se sintió especialmente identificado con la interpretación de coplas y música popular española.

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Al abordar la elección de Camilo Sesto como primer sencillo del disco, ha subrayado su respeto por el legado de este compositor, considerándolo “un ejemplo a seguir”. El proceso de grabación del nuevo disco ha sido, en palabras del propio Bisbal, un ejercicio de búsqueda del sonido auténtico, trabajando en estudios de máxima calidad bajo la producción de Cheche Alara.

Durante la entrevista, Bisbal habló sobre la importancia de la familia y el impacto de su agenda profesional (El Hormiguero)

“La música analógica que se escuchaba en esos años le pega mil patadas a la programación que hacemos ahora”, ha dicho textualmente Bisbal, justificando así la elección de métodos de grabación tradicionales y la implicación de musicales reconocidos a nivel internacional, como los que han colaborado con Michael Jackson o Whitney Houston. Además, ha adelantado que el repertorio del álbum incluirá “a los mejores cantantes y compositores de los años 70 y 80 en castellano” y que mayo traerá “más sorpresas”.

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Este verano, David Bisbal ha comunicado que, pese a que la gira oficial de ‘Eternos’ arrancará en octubre en Latinoamérica, ha aceptado realizar una serie de conciertos en festivales españoles. Los espectáculos tendrán una duración de 70 minutos, lo que equivale prácticamente a un concierto completo, y compartirá escenario con otros artistas.

Paralelamente, el artista ha confirmado su participación en un programa de televisión que se grabará en Bogotá, lo que implicará desplazamientos semanales entre España y Colombia durante nueve semanas consecutivas.

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Familia, recuerdos y conciliación

La planificación de este intenso calendario profesional ha tenido un fuerte impacto en el ámbito familiar de Bisbal. El propio cantante ha revelado que, al recibir la oferta para el programa televisivo colombiano, experimentó sentimientos encontrados: “Me parecía una gran oportunidad, pero estoy triste porque son las vacaciones de los niños”.

Para afrontar esta situación, ha destacado la coordinación con su esposa, a la que ha apodado “Rosanita”, y con la que, según sus palabras, ha logrado “encajar las piezas a la perfección” a fin de no dejar de lado la vida familiar mientras persigue sus compromisos profesionales.

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Otro aspecto que Bisbal ha abordado durante la entrevista ha sido la grabación del videoclip de ‘Vivir así es morir de amor’ en el Palacio de Aranjuez, lugar al que ha equiparado recientemente con el palacio de Versalles tras una visita familiar. Ha agradecido la colaboración de Patrimonio Nacional y ha destacado la idoneidad de Aranjuez para acoger una producción de estas características, dada la carga simbólica de la canción interpretada.

Actuación de David Bisbal en los Latin Grammy (Universal Music)

En el plano más íntimo, David Bisbal se ha referido a la reciente muerte de su padre, quien ejerció de boxeador profesional durante 18 años y que fue una figura muy querida en Almería. El artista ha declarado que el recuerdo de su progenitor es constante: “Desde que se fue, aparece en mi corazón y en mi mente todas las mañanas”.

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Ha insistido en que todos los recuerdos asociados a su padre son positivos, subrayando que era conocido por su actitud sonriente y por mantener una relación cercana con vecinos y amigos. Al cierre de la entrevista, Bisbal ha compartido que la memoria de su padre permanece viva de manera diaria, y ha reiterado la influencia positiva que este legado supone en su vida personal y profesional.