Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Florentino Pérez defendió su modelo de gestión en una conversación televisiva con Josep Pedrerol (El Chiringuito)

La reciente entrevista de Florentino Pérez junto a Josep Pedrerol en laSexta ha aportado explicaciones sobre la gestión de la temporada del Real Madrid, donde el presidente ha marcado distancia respecto a las críticas y sostenido como argumento central la ausencia de pretemporada por el Mundial de Clubes.

El máximo dirigente del club blanco ha defendido que no considera un error el fichaje de Xabi Alonso y ha expuesto que la acumulación de partidos ha dificultado el trabajo del cuerpo técnico, con consecuencias directas sobre la plantilla. Florentino Pérez ha insistido en que la campaña termina con el equipo en segunda posición, pero atribuye ese desenlace a un calendario marcado por la sobrecarga física.

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El presidente ha afirmado: “El origen está en el Mundial de Clubes. No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a veintiocho lesiones. No hemos sido capaces de recuperar el físico jugando miércoles y domingo”. Algunas de esas incidencias las han sufrido jugadores importantes como Alexander-Arnold, Mbappé, Rüdiger, Courtois o lesiones de mayor duración como Rodrygo y Militao.

La apuesta por el banquillo

Xabi Alonso, cuyo paso por el banquillo blanco ha sido objeto de debate, llegó al equipo a finales de la pasada temporada para hacerse cargo del Mundial de Clubes. Pese a caer en semifinales la apuesta por el tolosarra parecía encajar a la perfección, pues conocía la casa y se posicionaba como uno de los perfiles más interesantes del fútbol europeo.

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Sin embargo, pese al gran inicio de temporada con una racha de 12 victorias en 13 partidos, lo que colocaba al Real Madrid líder en Liga y en el top-8 de Champions, todo comenzó a caer tras el desencuentro con Vinícius en el Clásico. Pasado ese momento el juego y los resultados comenzaron a caer y Alonso acabó fuera del equipo el 12 de enero tras la derrota en la Supercopa de España.

El exentrenador del Real Madrid Xabi Alonso (REUTERS/Juan Barbosa)

Pese a la temprana marcha del técnico, quien se postulaba como una figura para aguantar una larga temporada en Chamartín, Florentino Pérez ha comentado que no considera un error su fichaje, añadiendo que la sobrecarga por el Mundial de Clubes hizo efecto en el trabajo de Alonso.

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En la charla con Pedrerol, Pérez ha subrayado también la autonomía de la parcela técnica y la dirección deportiva, estableciendo límites claros a su intervención en la elección de entrenadores: “A lo mejor el que menos sabe de entrenadores soy yo”.

El debate sobre el liderazgo

Respecto al tema Mourinho el presidente se ha mostrado reacio a comentar nuevos detalles sobre la posible operación. Ante la pregunta ha comentado: “Me gustan todos los entrenadores. Mourinho estuvo con nosotros, nos elevó la competitividad y a partir de ahí ganamos seis Copas de Europa”, alejándose de los rumores que le atribuyen una influencia directa en el vestuario y la toma de decisiones deportivas.

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Sobre la posibilidad de un regreso de José Mourinho, revela que nunca respondió a los mensajes que le sugerían esa contratación y aclara que ha recibido tanto algunos que le animan a hacerlo como otros que piden lo contrario.

El entrenador del Benfica, José Mourinho (Europa Press)

Otro de los motivos que se han relacionado con la marcha de Xabi Alonso y con los últimos problemas del vestuario, como los enfrentamientos entre Rudiger y Carreras o Valverde y Tchouaméni, es el exceso de poder de algunos jugadores, una situación que se le atribuye en parte al presidente ya que la vez que dimitió en 2006 se marchó diciendo: “He maleducado a los jugadores”.

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El presidente ha rechazado cualquier sugerencia sobre un exceso de poder del vestuario y sobre su marcha hace 20 años ha añadido que fue por exceso de trabajo en su empresa. “Nunca he hablado con ningún jugador”, asegura, y responde a las especulaciones sobre la relación con la plantilla y el cuerpo técnico.

El presidente del Real Madrid anuncia elecciones y ataca ferozmente a la prensa en una rueda de prensa que da la vuelta al mundo.

De cara a las próximas semanas, la situación del Real Madrid se enfoca en varios frentes. Uno de ellos es la posible decisión sobre el futuro de José Mourinho y su regreso al banquillo blanco como opción para revertir la actual tensión deportiva.

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A esto se suma el proceso electoral anunciado el martes por Florentino Pérez, quien podría tener como rival al empresario Enrique Riquelme en la carrera por la presidencia del club. Todo ello mantiene a la institución en el centro de la atención mediática y de la expectación de sus aficionados, a la espera de resoluciones que pueden marcar el rumbo de la próxima temporada.