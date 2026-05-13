España Deportes

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

El dirigente señala la acumulación de bajas y rechaza las críticas sobre el banquillo y el vestuario

Guardar
Google icon
El presidente blanco explicó en laSexta las claves de la gestión deportiva y los retos del club
Florentino Pérez defendió su modelo de gestión en una conversación televisiva con Josep Pedrerol (El Chiringuito)

La reciente entrevista de Florentino Pérez junto a Josep Pedrerol en laSexta ha aportado explicaciones sobre la gestión de la temporada del Real Madrid, donde el presidente ha marcado distancia respecto a las críticas y sostenido como argumento central la ausencia de pretemporada por el Mundial de Clubes.

El máximo dirigente del club blanco ha defendido que no considera un error el fichaje de Xabi Alonso y ha expuesto que la acumulación de partidos ha dificultado el trabajo del cuerpo técnico, con consecuencias directas sobre la plantilla. Florentino Pérez ha insistido en que la campaña termina con el equipo en segunda posición, pero atribuye ese desenlace a un calendario marcado por la sobrecarga física.

PUBLICIDAD

El presidente ha afirmado: “El origen está en el Mundial de Clubes. No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a veintiocho lesiones. No hemos sido capaces de recuperar el físico jugando miércoles y domingo”. Algunas de esas incidencias las han sufrido jugadores importantes como Alexander-Arnold, Mbappé, Rüdiger, Courtois o lesiones de mayor duración como Rodrygo y Militao.

La apuesta por el banquillo

Xabi Alonso, cuyo paso por el banquillo blanco ha sido objeto de debate, llegó al equipo a finales de la pasada temporada para hacerse cargo del Mundial de Clubes. Pese a caer en semifinales la apuesta por el tolosarra parecía encajar a la perfección, pues conocía la casa y se posicionaba como uno de los perfiles más interesantes del fútbol europeo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, pese al gran inicio de temporada con una racha de 12 victorias en 13 partidos, lo que colocaba al Real Madrid líder en Liga y en el top-8 de Champions, todo comenzó a caer tras el desencuentro con Vinícius en el Clásico. Pasado ese momento el juego y los resultados comenzaron a caer y Alonso acabó fuera del equipo el 12 de enero tras la derrota en la Supercopa de España.

El ya exentrenador del Real Madrid Xabi Alonso (REUTERS/Juan Barbosa)
El exentrenador del Real Madrid Xabi Alonso (REUTERS/Juan Barbosa)

Pese a la temprana marcha del técnico, quien se postulaba como una figura para aguantar una larga temporada en Chamartín, Florentino Pérez ha comentado que no considera un error su fichaje, añadiendo que la sobrecarga por el Mundial de Clubes hizo efecto en el trabajo de Alonso.

En la charla con Pedrerol, Pérez ha subrayado también la autonomía de la parcela técnica y la dirección deportiva, estableciendo límites claros a su intervención en la elección de entrenadores: “A lo mejor el que menos sabe de entrenadores soy yo”.

El debate sobre el liderazgo

Respecto al tema Mourinho el presidente se ha mostrado reacio a comentar nuevos detalles sobre la posible operación. Ante la pregunta ha comentado: “Me gustan todos los entrenadores. Mourinho estuvo con nosotros, nos elevó la competitividad y a partir de ahí ganamos seis Copas de Europa”, alejándose de los rumores que le atribuyen una influencia directa en el vestuario y la toma de decisiones deportivas.

Sobre la posibilidad de un regreso de José Mourinho, revela que nunca respondió a los mensajes que le sugerían esa contratación y aclara que ha recibido tanto algunos que le animan a hacerlo como otros que piden lo contrario.

El entrenador del Benfica, José Mourinho (Europa Press)
El entrenador del Benfica, José Mourinho (Europa Press)

Otro de los motivos que se han relacionado con la marcha de Xabi Alonso y con los últimos problemas del vestuario, como los enfrentamientos entre Rudiger y Carreras o Valverde y Tchouaméni, es el exceso de poder de algunos jugadores, una situación que se le atribuye en parte al presidente ya que la vez que dimitió en 2006 se marchó diciendo: “He maleducado a los jugadores”.

El presidente ha rechazado cualquier sugerencia sobre un exceso de poder del vestuario y sobre su marcha hace 20 años ha añadido que fue por exceso de trabajo en su empresa. “Nunca he hablado con ningún jugador”, asegura, y responde a las especulaciones sobre la relación con la plantilla y el cuerpo técnico.

El presidente del Real Madrid anuncia elecciones y ataca ferozmente a la prensa en una rueda de prensa que da la vuelta al mundo.

De cara a las próximas semanas, la situación del Real Madrid se enfoca en varios frentes. Uno de ellos es la posible decisión sobre el futuro de José Mourinho y su regreso al banquillo blanco como opción para revertir la actual tensión deportiva.

A esto se suma el proceso electoral anunciado el martes por Florentino Pérez, quien podría tener como rival al empresario Enrique Riquelme en la carrera por la presidencia del club. Todo ello mantiene a la institución en el centro de la atención mediática y de la expectación de sus aficionados, a la espera de resoluciones que pueden marcar el rumbo de la próxima temporada.

Temas Relacionados

Florentino PérezReal MadridXabi AlonsoVinícius JúniorLa LigaJosé MourinhoChampions LeagueFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De traidor a héroe: la historia de Sergio Ramos y el sevillismo y una herida que nunca ha terminado de cerrarse

El de Camas ha sido siempre uno de los jugadores más pitados por la afición de Nervión

De traidor a héroe: la historia de Sergio Ramos y el sevillismo y una herida que nunca ha terminado de cerrarse

Florentino Pérez, en su primera intervención tras su polémica rueda de prensa: “Los árbitros nos han quitado esta temporada entre 16 y 18 puntos”

El presidente del Real Madrid responde a Josep Pedrerol en una entrevista en ‘La Sexta’

Florentino Pérez, en su primera intervención tras su polémica rueda de prensa: “Los árbitros nos han quitado esta temporada entre 16 y 18 puntos”

Los peores años de Florentino como presidente del Real Madrid: de la crisis de los “galácticos” a los audios contra Raúl y Casillas, hasta las elecciones de 2026

El club ha pasado por años dorados bajo su mandato, pero también ha pasado por etapas oscuras que no se han olvidado

Los peores años de Florentino como presidente del Real Madrid: de la crisis de los “galácticos” a los audios contra Raúl y Casillas, hasta las elecciones de 2026

Bubista, el seleccionador que llevó a Cabo Verde a su histórica clasificación para el Mundial 2026 y se inspira en Marcelo Bielsa

El seleccionador de Cabo Verde es, además un admirador de Marcelo Bielsa y de su estilo de juego

Bubista, el seleccionador que llevó a Cabo Verde a su histórica clasificación para el Mundial 2026 y se inspira en Marcelo Bielsa

Suiza y Austria, las protagonistas del partido con más goles de la historia de los Mundiales: doce tantos, dos ‘hat-tricks’ y una épica remontada

El Mundial de 1954 estuvo marcado por registros goleadores excepcionales, donde Hungría registró un promedió 5,4 goles por partido

Suiza y Austria, las protagonistas del partido con más goles de la historia de los Mundiales: doce tantos, dos ‘hat-tricks’ y una épica remontada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno bloquea por 71ª vez el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo días después de la muerte de dos agentes en Huelva

El Gobierno bloquea por 71ª vez el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo días después de la muerte de dos agentes en Huelva

El PP acusa al PSOE de “guerra sucia”: los socialistas llaman a los andaluces fingiendo ser la sanidad pública para acabar pidiendo el voto para María Jesús Montero

Mariano Rajoy critica reabrir debates históricos sobre la conquista española de América: “Un respeto, ¿no?”

Cambio de reglas para Uber, Cabify y Bolt: Madrid exigirá VTC con nuevas pegatinas antifalsificación, límites a la subida de precios en eventos y más coches adaptados

El portavoz del Gobierno de Ayuso asegura que la presidenta pasó “tres días tratando de volver” a España tras el “boicot” de Sheinbaum y Sánchez

ECONOMÍA

Los jubilados tienen derecho a solicitar un complemento para subir sus pensiones en 2026: quién puede cobrarlo y cómo acceder a él

Los jubilados tienen derecho a solicitar un complemento para subir sus pensiones en 2026: quién puede cobrarlo y cómo acceder a él

España vive un boom empresarial histórico: más de 14.000 compañías se crearon en marzo, el mejor dato en 19 años

La construcción de edificios se desploma un 37,5% en España y agrava la crisis inmobiliaria

El plan de España para reconvertir sus embalses en megabaterías: una central de Granada podrá almacenar 1.000 GWh al año

España vivirá el verano con más empleo de su historia: casi 800.000 contratos en solo cuatro meses, un 12% más que el año pasado

DEPORTES

Enrique Riquelme y su carta a Florentino Pérez: “Garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente”

Enrique Riquelme y su carta a Florentino Pérez: “Garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente”

De traidor a héroe: la historia de Sergio Ramos y el sevillismo y una herida que nunca ha terminado de cerrarse

Florentino Pérez, en su primera intervención tras su polémica rueda de prensa: “Los árbitros nos han quitado esta temporada entre 16 y 18 puntos”

Los peores años de Florentino como presidente del Real Madrid: de la crisis de los “galácticos” a los audios contra Raúl y Casillas, hasta las elecciones de 2026

Bubista, el seleccionador que llevó a Cabo Verde a su histórica clasificación para el Mundial 2026 y se inspira en Marcelo Bielsa