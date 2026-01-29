España

Este es el patrimonio de Pilar Alegría, candidata del PSOE a las elecciones de Aragón: tres viviendas en dos ciudades y una deuda de más de 100.000 euros

Son datos de la declaración de bienes presentada por Alegría en el Congreso, un patrimonio sensiblemente inferior al de Jorge Azcón

Pilar Alegría, candidata del PSOE
Pilar Alegría, candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón. (Marcos Cebrián/Europa Press)

Pilar Alegría (La Zaida, Zaragoza, 1977) es la candidata del PSOE a las elecciones de Aragón que se celebran el 8 de febrero. Para repasar su patrimonio, antes conviene primero conocer su formación y trayectoria. La dirigente es diplomada en Magisterio con especialidad en Educación Primaria por la Universidad de Zaragoza, y cursó un Máster Universitario en Estudios Avanzados en Educación Social en la Universidad Complutense de Madrid.

Más allá de trabajos temporales para empezar a ganarse la vida, fue camarera por ejemplo, Alegría desde muy joven ya estuvo vinculada al mundo sindical, primer escalón hacia la política. De UGT, asumiendo sus primeras responsabilidades, al PSOE. La primera fecha relevante es abril de 2008, cuando es elegida diputada en el Congreso por la circunscripción de Zaragoza en el Congreso de los Diputados, cargo que ocupó hasta junio de 2015.

Durante ese periodo también formó parte de órganos internos de su partido a nivel federal. En junio de 2015 entró en la política autonómica, cuando fue elegida diputada en las Cortes de Aragón. Ese mismo año fue nombrada Consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, nombrada por el presidente Javier Lambán, posición que desempeñó hasta agosto de 2019.

La candidata del PSOE a las elecciones de Aragón asegura que el PP no promueve una igualdad de oportunidades para los estudiantes.

Sus ingresos como ministra y portavoz

En mayo de 2019 se presentó como candidata del PSOE a la alcaldía de Zaragoza y ganó las elecciones municipales, pero el PP, encabezado por Jorge Azcón, se hizo con el bastón de mando gracias a un acuerdo con Ciudadanos y Vox. Tras estos comicios ejerció como concejal y portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento hasta febrero de 2020, cuando fue nombrada delegada del Gobierno de España en Aragón, cargo que ocupó hasta julio de 2021.

Es entonces cuando asume el cargo de ministra de Educación y Formación Profesional en el Gobierno de España. Además, el 21 de noviembre de 2023 añadió a sus funciones la portavocía del Ejecutivo, manteniendo ambos cargos hasta el 16 de diciembre de 2025, día que anuncia que regresa a Aragón para medirse en las urnas con Azcón, al que se va a enfrentar por segunda vez.

En relación con su patrimonio, los últimos datos disponibles corresponden al ejercicio de 2022, al tomar posesión de su escaño en la XV Legislatura, cuando presentó su declaración de bienes en el Congreso. Según los documentos que ella misma entregó ante la Cámara, en 2022 declaró ingresos totales por 85.415,16 euros, que reflejaban sus percepciones como ministra y otras rentas, entre las que se incluían ingresos por el arrendamiento de un inmueble en Zaragoza.

Pilar Alegría ejerciendo de portavoz
Pilar Alegría ejerciendo de portavoz del Gobierno. (Carlos Luján/Europa Press)

Tres propiedades

En esa misma declaración, Alegría consignó un patrimonio financiero de 19.222,19 euros, compuesto por saldos en cuentas corrientes y un plan de pensiones, según el desglose publicado por la información oficial recopilada en 2023. El documento también recoge que la política tenía deudas pendientes por un total de 114.071,38 euros, atribuibles en buena parte a préstamos hipotecarios vinculados a su patrimonio inmobiliario.

En cuanto a bienes inmuebles y vehículos, la declaración presentada ante el Congreso menciona la titularidad de al menos dos viviendas en Zaragoza y una tercera propiedad en la provincia de Castellón, además de un vehículo en el inventario de bienes.

También de 2023 son los datos disponibles de Azcón, en este caso del Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón. El presidente y candidato del PP no tiene ningún tipo de deuda, o no tenía en el momento de presentación de esta declaración. Cuenta con diez bienes inmuebles que suman un total de 442.418,76 euros. Además, suma cerca de 185.000 euros en depósitos en cuentas corrientes o de ahorro y en cuentas financieras. El patrimonio total alcanza los 749.380,11 euros.

