Jorge Azcón, presidente de Aragón y candidato del PP para el 8-F: “Durante muchísimo tiempo, los jóvenes que tenían que ir a Madrid a encontrar sus proyectos de vida. Eso ha cambiado”

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, analiza el escenario político, sus posibles alianzas y las líneas rojas.

El presidente de Aragón recibe a Infobae en su despacho del edifico Pignatelli, en Zaragoza, la sede del Gobierno de Aragón. Lo preside un escritorio señorial impecable. Nos confiesa que, en verdad, él trabaja en un cuarto contiguo mucho más modesto. Nos lo enseña. Este sí que cuenta con una mesa de trabajo llena de papeles y periódicos, aunque todo muy ordenado. El ritmo de Jorge Azcón es frenético, sobre todo ahora que se acerca el 8 de febrero y en su mente solo existe la opción de revalidar el cargo y, siendo ambicioso, poder formar un gobierno solo con consejeros del PP. Hablamos de posibles pactos, de objetivos, pero también de cómo es la situación de la sanidad, la educación o la vivienda y todo lo que queda por hacer para mejorar la vida de los aragoneses.

-Pregunta: Muchas gracias, Jorge Azcón, por atender a Infobae.

-Respuesta: Muchas gracias a Infobae por querer venir a Zaragoza a entrevistarme.

-P: Cuéntenos, para los que no son aragoneses, por qué Aragón va a unas elecciones. ¿Qué es lo que ha pasado para que se hayan convocado de manera anticipada?

-R: Por coherencia. En su momento dije que si Vox bloqueaba el presupuesto lo lógico era convocar a elecciones. Es decir, Vox lo que nos está diciendo es que nos hemos equivocado, pero si nosotros no hubiéramos convocado a elecciones y siguiéramos gobernando como Pedro Sánchez, sin presupuesto, nos diría que somos Pedro Sánchez. Yo he hecho lo que dije que iba a hacer y lo que dicta el sentido común. Un Gobierno necesita presupuestos. Son el instrumento más importante que un gobierno tiene para mejorar la calidad de vida de los aragoneses. Vox no quiso aprobar el presupuesto y por eso estamos en elecciones.

-P: Lo que más le puede interesar al electorado más indeciso es con quién va a pactar.

-R: Yo lo que quiero es un gobierno del Partido Popular. Es decir, formado íntegramente por consejeros del Partido Popular, porque lo que hemos visto es que cuando Vox tuvo la oportunidad de estar en el Gobierno, salió corriendo porque, efectivamente, gobernar es complicado. Cuando tú gobiernas tienes que tomar decisiones difíciles, tienes que tener experiencia y creo que Vox está más interesado en sus intereses partidistas que en mejorar la calidad de vida de los aragoneses. Por eso yo lo que quiero es ampliar la mayoría que hoy tiene el Partido Popular y que haya un Gobierno capaz de hablar con otras formaciones políticas, pero que sea de miembros del Partido Popular.

Si la pregunta es si somos capaces de hablar con otras formaciones políticas, ya lo hemos sido. Cuando Vox estaba dentro del Gobierno conseguimos aprobar un presupuesto que no solamente votó a favor Vox, sino que también votó a favor el Partido Aragonés y que votó a favor Teruel Existe. Es verdad que nosotros tenemos capacidad de diálogo y capacidad de llegar a acuerdos con otras formaciones políticas, pero yo lo que quiero es que el Gobierno sea de consejeros del Partido Popular

-P: Puede que sea complicado. Vox también está creciendo mucho en las encuestas. ¿Qué pasará si solo pueden formar Gobierno con el apoyo de Vox y si encima todavía crecen más? Entiendo que igual las exigencias serán mayores.

-R: Con el resultado de las elecciones hay que ser un poco respetuoso. En cualquiera de los casos, yo ya he dicho cuál es el marco de la gobernabilidad en los próximos cuatro años. Si estas elecciones están convocadas porque no hay un presupuesto, la prioridad número uno tiene que ser aprobarlo para mejorar la vida de los aragoneses. Y cuando hablamos con otras formaciones políticas, lo primero: legalidad. Cuando Vox nos pide que limpiemos los cauces de los ríos de Aragón, yo estoy encantado de hacerlo, pero necesitamos la autorización del organismo de Cuenca, de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Es que si no, es delito medioambiental. Cuando Vox dice que quiere mejorar la seguridad en el territorio, yo también quiero que haya Guardia Civil en los pueblos de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, pero no soy el ministro del Interior. Las competencias del Gobierno de Aragón son las que son y nosotros tenemos que hablar de lo que nosotros podemos hacer.

Jorge Azcón posa en su despacho para Infobae. (Alejandro Higuera López)

Y hay una regla también en democracia: cuando tú tienes que llegar a un acuerdo con otro, ni es tu posición ni es la mía, es el mínimo en el que nos podemos poner de acuerdo. El mínimo común denominador. Yo creo que si en los próximos cuatro años queremos bajar los impuestos a los aragoneses, podemos hacerlo, pero tiene que ser poniéndonos de acuerdo en aquellas cuestiones en las que distintas formaciones políticas podemos llegar a entendernos y podemos llegar a acuerdos. Ni será tu posición ni será la mía. Será el mínimo en el que podamos ponernos de acuerdo pensando siempre en mejorar la vida de los aragoneses.

-P: ¿Cómo ha sido su relación con Vox? ¿Como la que puede tener Pérez-Llorca en la Comunidad Valenciana?

-R: La relación que hemos tenido con Vox durante estos dos años ha tenido dos etapas diferenciadas. La primera en la que estuvieron dentro del Gobierno y una segunda en la que han salido. Yo creo que ellos están más cómodos fuera del Gobierno y yo también estoy más cómodo con ellos fuera del Gobierno. Si tengo que elegir, prefiero un Gobierno del Partido Popular.

-P: ¿Contará con otros partidos como PAR o Aragón Existe? Entiendo que lo ideal para el PP sería sumar con esas formaciones sin tener que depender de Vox.

-R: La idea es saber cuál es el resultado de las elecciones, porque evidentemente, creo que en Aragón nunca ha habido una mayoría de ningún partido político. Siempre ha habido que pactar. Y es evidente que el pacto forma parte de cómo somos los aragoneses y de la historia política de Aragón. Pero los pactos postelectorales van a estar determinados por el resultado de todos los partidos que nos presentamos a las elecciones.

-P: Una de las cuestiones en la que ha chocado más con Vox es el Pacto Verde. ¿Está usted tan en contra como Pérez-Llorca? Su Gobierno sí que ha tomado medidas que cumplen con este pacto, con la descarbonización…

-R: No. Cuando se habla del Pacto Verde como un todo se pierden los detalles, se pierden los matices. Yo en las Cortes de Aragón he explicado que no estoy en contra del Pacto Verde cuando hablamos de energía nuclear. Es que la energía nuclear forma parte del Pacto Verde. Y le he explicado a Vox: ‘¿Usted está en contra de la energía nuclear? No, yo tampoco’. Eso está en el Pacto Verde. Es decir, la necesidad de que la energía nuclear forme parte del sistema energético de nuestro país es algo que defiende el Pacto Verde y, por tanto, no estoy en contra.

Jorge Azcón durante su entrevista con Infobae en Zaragoza. (Alejandro Higuera López)

Si usted lo que me dice es que si estoy en contra de complicarles la vida a los agricultores, radicalmente. Creo que el Pacto Verde ha tenido un perjuicio evidente en el sector agrícola y ganadero de nuestro país. No solamente en lo que se refiere a la tramitación y a la burocracia, sino en la desigualdad que ha habido a la hora de ayudar a nuestros agricultores respecto de lo que significa la importación de productos desde otros países. Creo que el Pacto Verde requiere una reflexión profunda, pero es evidente que las afirmaciones al 100% ni siquiera Vox las comparte.

-P: Otro de los problemas ha sido el tema del reparto de menores migrantes. Un asunto en el que han chocado también con Vox. ¿Cuáles han sido las diferencias que han tenido?

-R: Que nosotros vamos a cumplir la ley. Hay una ley que está aprobada en el Congreso de los Diputados que obliga a que los menores se distribuyan entre las distintas comunidades autónomas. Yo esa ley no la comparto. Esencialmente, no la comparto porque nos trata de forma desigual a las distintas comunidades autónomas. Cuando tú ves cómo se van a distribuir esos menores entre Cataluña, el País Vasco o Aragón, no tiene sentido que comunidades autónomas que son más grandes que nosotros vayan a recibir menos menores de los que va a recibir Aragón. Pero es una ley, hay que cumplirla. Yo no voy a dejar de defender ni el Estado de Derecho ni el imperio de la ley, porque lo contrario es la jungla, porque lo contrario no es una democracia y, por tanto, en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley, no hay excepciones.

-P: ¿Cómo es su relación con Pilar Alegría? Porque he leído en varias entrevistas que comenta que uno no se puede fiar de ella y que incluso sus propios compañeros tampoco. ¿A qué se refiere?

-R: Pues a la verdad. Yo creo que hay muchos compañeros dentro del Partido Socialista en Aragón que ni se fiaban ni se fían de Pilar Alegría. Y yo lo que cuento es mi experiencia. Cuando ella fue la número uno del Partido Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, yo fui el número uno del Partido Popular al Ayuntamiento de Zaragoza. Yo fui alcalde e intenté impulsar un proyecto tan importante para la ciudad como es la construcción de un nuevo campo de fútbol. E intenté pactarlo con ella. Intenté hablar con ella para que ese no fuera un proyecto solamente del Partido Popular, sino que fuera un proyecto de ciudad. Me engañó. Pese a decirme que sí, cuando llegó la hora de la verdad, lo que puso fue palos en la rueda y chinas en el camino.

Yo conozco a Pilar Alegría y ahora en España todo el mundo conoce a Pilar Alegría y sabemos que ella va a defender los intereses de Sánchez. Va a defender exclusivamente los intereses del Partido Socialista. A ella la han mandado a Aragón a defender a Sánchez, no a defender a los aragoneses. Y por eso yo no me fío de ella, como muchos socialistas no se fían de ella dentro del Partido Socialista en Aragón.

-P: ¿No se plantea llegar a algún acuerdo con el PSOE para poder igual gobernar sin la necesidad de Vox en las Cortes?

-R: Yo creo que este PSOE no es de fiar. Yo creo que el PSOE que hoy conocemos es el partido sanchista y no tiene nada que ver con lo que hemos conocido. En Aragón, el anterior presidente de la Comunidad Autónoma era Javier Lambán y yo lo he dicho en múltiples ocasiones: creo que el presidente Lambán, con el que yo he discutido, como todo el mundo ha podido comprobar, de forma vehemente, defendía Aragón. Se preocupaba. En este debate de la financiación autonómica en el que estamos, si el presidente Lambán todavía estuviera con nosotros y siguiera vivo, yo tengo absolutamente claro qué es lo que estaría opinando. Estaría mucho más cerca de la opinión de Page o de la opinión de Barbón en Asturias, que la defensa incomprensible que Pilar Alegría está haciendo de un sistema de financiación que hace que Aragón sea la comunidad autónoma más perjudicada de toda España. Y sin embargo, Pilar Alegría sigue defendiendo fervientemente un sistema que nos perjudica directamente a los aragoneses.

-P: Le iba a preguntar más tarde por financiación, pero ya que ha salido el tema... ¿Cuál es el problema? Al final Aragón recibe más dinero, todas las comunidades reciben más dinero. ¿Por qué están en contra?

-R: Porque no está pensado en Aragón, está pactado con los independentistas catalanes. Todo el mundo entiende que este sistema de financiación no está diseñado para todos, sino que está pactado con los independentistas catalanes, con criterios que benefician exclusivamente a los independentistas catalanes. En Aragón, criterios tan justos, tan sensatos que en Aragón se entienden perfectamente y en cualquier lugar de España, como la despoblación, no se tienen en cuenta. Aragón es una comunidad autónoma que tiene el 10% de los kilómetros cuadrados de España, pero tan apenas el 3% de la población.

Todo el mundo entiende que el transporte escolar, que el número de colegios o que el mantenimiento de las carreteras que tenemos que hacer es mucho mayor que en comunidades autónomas que tienen menos superficie y que tienen una mayor densidad. Por eso la ordinalidad. Que es lo que caracteriza este sistema de financiación pensada exclusivamente por los independientes catalanes, significa desigualdad y significa insolidaridad. Eso es absolutamente imposible que lo defendamos en Aragón.

-P: ¿Cómo afecta este modelo de financiación a los servicios públicos aragoneses?

-R: Pues de una forma trascendental, porque el sistema de financiación es la parte de nuestros impuestos que queremos destinar a mantener los servicios públicos. Si el sistema de financiación es desigual y hay comunidades autónomas que salen beneficiadas respecto de comunidades autónomas que salimos perjudicadas, significa que hay españoles de primera y que hay españoles de segunda. Significa que los hospitales o los centros de salud de Cataluña van a contar con más recursos que los hospitales y los centros de salud que tenemos en Aragón. Eso es incomprensible, indefendible y absolutamente injusto.

Sanidad, vivienda y educación

-P: Vamos a hablar de sanidad. Se han reducido las listas de espera con apoyo de la privada, pero se siguen sin poder cubrir las vacantes en el mundo rural. Hay especialidades con más un año de demora. ¿Hay algún plan para cubrir los hospitales comarcales?

-R: Son tres preguntas muy interesantes. La primera, se han reducido las listas de espera, pero sin recurrir más a la privada, gestionando mejor lo público. Hoy, el dinero que este gobierno destina a la concertación de operaciones es exactamente el mismo que destinaba el gobierno anterior. No hay más dinero en el sector privado de la sanidad del que gastaban los socialistas cuando gobernaban.

La segunda de las preguntas: ¿cómo hacemos para atraer médicos? Lo primero que hay que hacer es que haya más gente estudiando Medicina. Es que el problema de la falta de médicos no afecta a Aragón, afecta a toda España. Y lo que era incomprensible es que en Aragón hubiera miles de chicos y chicas que querían estudiar Medicina y que no se ampliaran las plazas. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Eso es lo que pudo hacer Pilar Alegría cuando fue consejera de Universidad del Gobierno de Aragón, pero no hizo. Nosotros hemos creado una facultad nueva de Medicina en Teruel que empezará a funcionar a partir del curso que viene. La Facultad de Medicina de Huesca, en la que solamente se daban los primeros cursos, va a dar la carrera completa. Hemos aumentado el número de plazas en la Facultad de Medicina de Zaragoza y la Universidad San Jorge oferta cien plazas más de médicos.

Jorge Azcón, presidente de Aragón y candidato del PP en las elecciones del 8-F, responde a Infobae. (Alejandro Higuera López)

Pero eso lo hemos hecho en estos dos años y los médicos necesitan diez años de formación. Es evidente que la falta de médicos se hace teniendo más médicos formados. Mientras tanto, que era la tercera pregunta, ¿qué es lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo? Una orden de fidelización y, además, mejorar las condiciones de los médicos que van al territorio. Este Gobierno lo que hace es que aquellos médicos que quieren trabajar en los centros de salud que tenemos, les ofrece hasta 30.000 euros más de salario del que tenían con el anterior Gobierno. Es evidente, necesitamos médicos en los pueblos, necesitamos hacer más atractivas esas plazas y una de las formas evidentes es retribuir mejor a los médicos que se van a pequeños pueblos de nuestra comunidad autónoma respecto de los que pueden ejercer en los grandes hospitales.

-P: Respecto a la vivienda, si nos vamos, por ejemplo, a Teruel, al meterme en Idealista veo que un piso en el centro de dos habitaciones no baja de 800 euros. Es una barbaridad. ¿Qué planes hay con la vivienda? Es, al final, el problema que más afecta ahora mismo a los españoles.

-R: Para solucionar el problema de la vivienda hay que construir más vivienda. Y lo que ha pasado en Aragón es evidente. Aquí los datos no engañan. Durante ocho años de Gobierno socialista, se construyeron 86 viviendas. En dos años y pocos meses de Gobierno de un Partido Popular, estamos impulsando cerca de 3.000 viviendas desde el Gobierno de Aragón, en la comunidad autónoma, en Zaragoza, en Huesca y en Teruel, en los pequeños municipios y en municipios que necesitan trabajadores porque tienen una alta demanda turística.

Es que el Partido Socialista, cuando tuvo la responsabilidad de gobernar en Aragón, no solamente no hacía viviendas, sino que no pensaba en todos. Hoy la gran diferencia es que construimos vivienda y que lo hacemos pensando en las grandes capitales, que lo hacemos pensando en los pequeños municipios, que lo hacemos pensando en aquellos municipios que necesitan trabajadores para impulsar su industria turística. Si hay algo que visibiliza el cambio de políticas que ha habido en Aragón es la política de vivienda. Es decir, yo puedo ir a visitar obras de viviendas que se están impulsando en el Gobierno de Aragón y los datos de cuando gobernó el Partido Socialista en esta comunidad autónoma hablan por sí solos.

-P: ¿Bajará entonces el precio en los próximos años?

-R: Yo creo que lo que habrá es más oferta, pero en Aragón es verdad que vamos a tener un cuello de botella con la vivienda, porque lo que está pasando es que va a venir muchísima gente a vivir a nuestra comunidad autónoma. Y el problema de la vivienda no va a depender solo de que impulsemos, como lo estamos haciendo, la oferta pública, sino que también el sector residencial responda promoviendo la construcción de más vivienda. La diferencia fundamental es que ahora el Gobierno de Aragón sabe que la prioridad de la sociedad es la vivienda y que es un elemento básico para el crecimiento de nuestra comunidad autónoma. Porque es uno de los grandes debates que se ha dado en Aragón toda la vida y que va a cambiar.

En Aragón, durante muchísimo tiempo, había jóvenes que tenían que ir a Madrid o que tenían que ir a otros lugares a encontrar sus proyectos de vida. Eso ha cambiado. En estos dos últimos años, han venido 11.000 personas cada año más a trabajar a Aragón de las que se han ido.

-P: ¿Por eso dice que va a venir más gente a Aragón?

-R: Bueno, porque hemos anunciado 75.000 millones de euros en nuevas inversiones. Y eso es lo primero que hay que explicar: qué significan 75.000 millones. Y en los sectores en los que vamos a hacer esas inversiones, van a significar un momento de creación de empleo sin igual en nuestra comunidad autónoma. Por poner un ejemplo, los fondos Next Generation, de los que tanto se ha hablado, han significado aproximadamente 70.000 millones de euros que venían a transformar la economía de todo el país. En Aragón, solo en estos dos años, hemos anunciado 75.000 millones de euros de inversiones. Eso va a significar no solamente que aprovechemos el buen momento económico que vive Aragón, sino que en los próximos años Aragón vaya a crecer muy por encima de la media de España.

No es mi opinión, son los estudios de la entidad financiera más importante que tenemos en Aragón, que es Ibercaja, y que tiene servicios de estudios económicos que estudian especialmente lo que va a ocurrir en Aragón y que dicen que durante los dos próximos años vamos a crecer seis décimas por encima en el 2026, siete décimas por encima en el 2027 y que se van a crear 31.000 puestos de trabajo en nuestra comunidad. Hoy, Aragón, que es una de las comunidades autónomas con menor tasa de desempleo, tiene 48.000 personas que no encuentran un puesto de trabajo. Nosotros vamos a conseguir el pleno empleo en los próximos cuatro años y estoy convencido de que eso va a significar que miles de personas van a encontrar una oportunidad para trabajar y para vivir en Aragón .

-P: El pleno empleo es muy ambicioso.

-R: Bueno, reitero, no es una opinión. Es la realidad. Es decir, lo que los estudios económicos nos están diciendo es que durante el 2026 y el 2027, el crecimiento de Aragón va a ser muy diferencial, pero va a tener que ver con la materialización de esas grandes inversiones, que hay realidades como la Gigafactoría, que ya se están construyendo, como centros de datos, como los de Amazon, que ya se están construyendo, pero hay proyectos que todavía no se han empezado a construir y que van a significar que, en un primer momento, las necesidades de la construcción sean de creación de miles de puestos de trabajo y que esos proyectos, una vez que se acaben, también creen miles de puestos de trabajo.

-P: Es un sector muy concreto también, ¿no? Entiendo que los perfiles que se buscan serán muy tecnológicos.

-R: Bueno, que Aragón sea la región de todo el sur de Europa que más inversión en infraestructuras tecnológicas está atrayendo en este momento es una realidad, va a cambiar la economía en Aragón. Actualmente, estamos hablando de más de 70.000 millones de euros en inversiones tecnológicas que van a generar, además, un ecosistema a su alrededor. Esta última semana hemos hablado de una empresa tan importante como Multiverse Computing, que va a crear 200 puestos de trabajo de titulados superiores, de ingenieros con altas retribuciones, con una media salarial de 45.000 euros cada uno de ellos.

Jorge Azcón, presidente de Aragón y candidato del PP en las elecciones del 8-F, responde a Infobae. (Alejandro Higuera López)

Pero hemos visto cómo hay otra empresa que va a invertir 145 millones de euros en un nodo de comunicaciones en nuestra comunidad autónoma. Hemos visto una empresa que va a crear 100 puestos de trabajo porque se está disparando la demanda de cuadros eléctricos gracias a esos centros de datos. Va a haber un ecosistema tecnológico, pero también va a haber un ecosistema industrial en el mantenimiento de esos centros de datos en el futuro. Que Aragón hoy sea una comunidad autónoma con mucho más empleo en la industria va a multiplicarse en los próximos años y eso es una certeza.

En Aragón vamos a tener pleno empleo y eso va a hacer que cambie el discurso, que cambie el relato, que cambie de lo que toda la vida se había hablado en Aragón, que era de que había gente que tenía que salir de nuestra comunidad autónoma, a que seguro vaya a venir a vivir gente de España a Aragón.

-P: Pasemos ahora a la Educación. Coincide que estos días hay una huelga (momento en el que se realiza la entrevista). Los maestros salen a la calle para que se dote a la educación pública con más recursos. Entre otras medidas, su Gobierno ha propuesto la concertación del bachillerato. ¿Cuál es la prioridad? ¿Concertar el bachillerato? ¿Es destinar más recursos a la pública?

-R: Aquí conocer los datos es muy importante. Actualmente, el Gobierno de Aragón invierte como 1.200 millones de euros en educación. El 84% por ciento de la inversión se destina a la educación pública. Y hay una parte que se destina a la educación concertada. Pero antes de que el Partido Popular llegara al Gobierno, los profesores en Aragón eran los peores pagados de España. Este mismo mes verán incrementado en un 2,5% sus nóminas y lo van a volver a ver el año que viene. Los profesores en Aragón de la educación pública van a dejar de ser los peores pagados de España, que es la situación en la que nos dejó el Partido Socialista, y vamos a contratar a más profesores.

La realidad es que desde que gobernaba el PSOE a que gobierna el Partido Popular, hay 2.000 profesores más enseñando a nuestros hijos. Están mejor pagados y hay más profesores, a pesar de que tenemos menos niños en el sistema educativo, pero lo hemos hecho con los auxiliares de educación, lo hemos hecho con la inversión que se destin a los colegios, que ha subido desde los 19 a los 32 millones de euros. O, como decía, con los auxiliares de educación, que hemos doblado desde los seis millones de euros hasta los doce millones de euros. Nosotros, con los datos en la mano, estamos mejorando toda la educación en Aragón. ¿Cuál es la diferencia? Que este Gobierno no está dispuesto a olvidarse también de una parte importante de la educación en nuestra comunidad, que es la educación que se sostiene con fondos públicos, que es lo que se llama la concertada. Estamos mejorando la educación, pero el gobierno del Partido Popular no va a mejorar una parte de la educación, va a mejorar toda la educación. Y esa es una afirmación que se puede comprobar con los datos en la mano.

-P: De cara a una próxima legislatura, ¿cuáles diría que son las asignaturas pendientes que han quedado por hacer en esta y que se pueden mejorar?

-R: Continuar con lo que estamos haciendo, porque esta legislatura, en la que hemos aprovechado el tiempo, en la que hablamos de dos años y unos pocos meses, significa, como decía antes, un cambio estructural en la economía. Este gobierno tiene claro que para cambiar la vida de los aragoneses hay que mejorar la economía. Solo el crecimiento económico significa que podamos tener una mayor recaudación de impuestos y solamente una recaudación mayor de impuestos significa que podamos destinar más a los servicios públicos que todos necesitamos, como son la educación, la vivienda, la sanidad o las políticas sociales.

El orden adecuado de la ecuación es ese. Si no somos capaces de atraer inversiones, de crear puestos de trabajo y de generar prosperidad, que incrementen los recursos que tiene la Administración, no es posible que mejoremos los servicios públicos de los que somos competentes en el Gobierno de Aragón. La gran diferencia de esta campaña electoral es que yo tengo que prometer seguir haciendo lo que hemos hecho en estos dos años. Eso es lo que hemos hecho y eso es lo que queremos seguir haciendo los próximos cuatro años.

-P: Usted siempre ha defendido que Feijóo ganaría de calle unas elecciones generales. Yo le quería preguntar si se iría a un hipotético gobierno de Alberto Núñez Feijóo, si dejaría Aragón.

-R: En ninguno de los casos. Yo creo que el momento que vive la comunidad autónoma es apasionante y creo que durante estos próximos cuatro años vamos a cambiar Aragón, vamos a cambiar el relato, vamos a cambiar lo que piensan los aragoneses desde hace muchísimos años. Y yo, evidentemente, quiero ser protagonista en el cambio que va a hacer la sociedad aragonesa, que va a ser la principal protagonista. Pero quiero que el Gobierno impulse ese cambio. En ninguno de los casos dejaré de ser presidente de la comunidad autónoma para irme al Gobierno de España. Eso no lo puede decir Pilar Alegría.

-P: ¿Usted no sería ministro?

-R: Yo no tengo ninguna intención de ser ministro. Ninguna intención. Y eso no lo puede decir Pilar Alegría. Pilar Alegría se fue del Ayuntamiento de Zaragoza, se fue de la delegación del Gobierno y todos sabemos que Pilar Alegría abandonará la política aragonesa porque le han obligado a venir a estas elecciones, porque Sánchez la ha mandado a Aragón, como al resto de ministros manda a las comunidades autónomas. Pero es evidente que ella era feliz siendo ministra en el Gobierno de Sánchez. Yo me voy a quedar en Aragón.

-P: ¿Cree que tendremos también elecciones generales en 2026?

-R: Pues meterse en la cabeza de Sánchez creo que es tan difícil como meterse en la cabeza de Trump. Es imposible saber qué es lo que este tipo de líderes van a decidir. Pero si tuviera que hacer una apuesta, creo que Sánchez se va a agarrar con uñas y dientes al Gobierno. Creo que la situación política, los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista y que afectan a Sánchez personalmente van a hacer que trate de agarrarse a la Moncloa para salvar sus intereses personales, antes de pensar en los españoles.

-P: Para finalizar, también quería pedirle una reflexión sobre el accidente de Adamuz. ¿Qué cree que deberíamos aprender de esta tragedia?

-R: Pues que es necesario que haya un gobierno que se tome en serio lo que son las cosas importantes. Yo creo que si algo hemos visto durante los años en los que el ministro Puente ha sido el responsable de las infraestructuras de este país, también de las infraestructuras ferroviarias, es que la confrontación, la polarización o que un ministro que se dedica a la agitación política descuida lo que nos afecta a todos. Creo que durante estos años estamos viendo cómo hay infraestructuras básicas para el funcionamiento de nuestro país que han entrado en colapso. Lo estamos viendo ahora con el sistema ferroviario, pero hace muy poco lo vimos con el sistema energético. Nos hemos olvidado del apagón, pero la necesaria inversión en la red de transporte de energía es lo que hizo que España haya sido el único país de Europa que ha sufrido un apagón. Y ahora hace que algo de lo que nos sentíamos todos orgullosos, que era el sistema ferroviario de nuestro país, genere incertidumbre y genere desconfianza.

Creo que lo mismo que está pasando con la gestión de las infraestructuras está pasando con la democracia en este país. Poco a poco, se ha ido deteriorando el sistema ferroviario. Poco a poco se ha ido deteriorando el sistema de transporte de energía, como poco a poco se está deteriorando la democracia en España. Que se condene a un fiscal general del Estado, que un gobierno piense que puede gobernar sin contar con el Parlamento, que los independentistas catalanes y que Bildu sea quien decide lo que nos afecta a todos. Es así. Hoy el país está en colapso ferroviario, como lo está en energético, pero por desgracia, hoy con Sánchez, la democracia en nuestro país no está más fuerte y eso es lo que hay que cambiar