Declarar zonas tensionadas, blindar el parque público y limitar los alquileres al 30% de la renta: las propuestas de vivienda del PSOE para las elecciones de Aragón

El próximo 8 de febrero Aragón celebrará elecciones autonómicas para elegir a su próximo presidente o presidenta, en una cita en la que la vivienda se ha consolidado como uno de los principales ejes del debate político. El PSOE afronta estos comicios con Pilar Alegría como candidata a la Presidencia de la comunidad, con el objetivo de recuperar el Gobierno autonómico y marcar perfil propio en un contexto de fuerte competencia política y creciente preocupación social por el acceso a un hogar.

Alegría, secretaria general del PSOE Aragón, se presenta por primera vez como cabeza de lista en unas elecciones autonómicas tras asumir el liderazgo del partido con la intención de reforzar su implantación territorial y conectar con un electorado castigado por el encarecimiento del alquiler y la escasez de vivienda asequible, especialmente en los núcleos urbanos. Desde el entorno socialista sostienen que la crisis habitacional ya no es un fenómeno exclusivo de las grandes capitales y que Aragón comienza a reproducir dinámicas de mercado similares a las de otras comunidades.

En este escenario, la candidata socialista ha reiterado su compromiso de aplicar la Ley de Vivienda estatal y declarar zonas tensionadas en Aragón si alcanza el Ejecutivo autonómico. Según ha defendido, se trata de una medida “en beneficio de los aragoneses”, que permitiría reducir el precio de los alquileres y, al mismo tiempo, ofrecer exenciones fiscales a los pequeños propietarios que mantengan sus viviendas en el mercado sin incrementar las rentas.

Alegría ha justificado esta decisión apelando a los datos que maneja su partido. “Más del 65% de los aragoneses y las aragonesas vivimos en zonas tensionadas, siete de cada diez”, ha señalado en declaraciones a los medios, insistiendo en que la aplicación de la ley podría producir efectos similares a los observados en otras ciudades españolas donde ya se ha puesto en marcha. En su discurso ha citado los casos de Barcelona o A Coruña como ejemplos de territorios en los que la regulación del alquiler ha contribuido a contener los precios, al tiempo que se activaban incentivos fiscales para los arrendadores.

Blindaje del parque público

Junto a la regulación del mercado del alquiler, la candidata socialista ha situado la vivienda pública como uno de los pilares de su propuesta electoral. Alegría ha subrayado la necesidad de “blindar” el parque público para garantizar que las viviendas construidas con recursos públicos mantengan siempre ese carácter y no acaben convertidas en un activo privado con el paso del tiempo. “No se puede permitir que se haga negocio con la vivienda pública cuando pasen los años”, ha insistido.

Este planteamiento lo ha desarrollado durante una visita al barrio de Torrero, en Zaragoza, donde se ha reunido con representantes de la Asociación de Vecinos Torrero-La Paz. Allí ha detallado el proyecto del Gobierno de España para la construcción de 64 viviendas de alquiler público y asequible en un solar situado en el cruce de la plaza de la Memoria Histórica con la calle de la Villa de Ansó. La actuación, según ha explicado, busca ampliar el parque público y evitar que una promoción de vivienda libre en ese espacio repercuta al alza en los precios del entorno.

Alegría ha remarcado que el alquiler de estas viviendas “nunca será superior al 30% de la renta de las familias”, una condición que ha sido bien recibida por los representantes vecinales, que habían expresado su preocupación por un posible encarecimiento de los inmuebles del barrio. La candidata ha enmarcado esta promoción dentro de una estrategia más amplia del Ejecutivo central para reforzar la oferta de vivienda asequible.

Fondos europeos y rehabilitación

El refuerzo del parque público incluye también otras actuaciones fuera de la capital. En Huesca está prevista la construcción de 120 viviendas dentro del plan de la empresa pública Casa 47 del Ministerio de Vivienda. Alegría ha señalado que la intención del departamento es “acortar al máximo” los plazos administrativos para que estos proyectos puedan materializarse en los próximos meses.

La candidata socialista ha puesto en valor la aportación del Gobierno central en este ámbito y ha recordado que en los últimos años se han transferido cerca de 300 millones de euros procedentes de fondos europeos para impulsar tanto la construcción de vivienda pública como la rehabilitación del parque existente. Una inversión que, a su juicio, abre una ventana de oportunidad para corregir déficits históricos en materia de vivienda en Aragón.

En relación con la rehabilitación, Alegría ha llamado la atención sobre el estado de los bloques residenciales situados en las manzanas próximas al solar de Torrero. Ha descrito edificios antiguos, sin ascensor y sin condiciones adecuadas de climatización, en los que viven mayoritariamente personas mayores con problemas de accesibilidad. “No cumplen ningún requisito y ahí hay que invertir de una manera muy considerable”, ha afirmado, advirtiendo de que en muchos casos se trata de vecinos que residen solos en cuartas plantas sin ascensor.

Pilar Alegría será la candidata del PSOE en las elecciones de Aragón, por lo que su adelanto fuerza su salida anticipada del Gobierno.

La candidata ha recordado que la rehabilitación es una competencia autonómica y ha defendido la necesidad de destinar recursos suficientes para evitar la degradación del parque residencial. En este sentido, ha advertido de que, sin actuaciones sostenidas, muchos de estos edificios acabarán convirtiéndose en infraviviendas.

Preguntada por las críticas del PP aragonés sobre la escasa cifra de viviendas públicas promovidas en los últimos años, Alegría ha recurrido a la comparación histórica y ha recordado que durante los mandatos de Marcelino Iglesias se construyeron más de 20.000 viviendas públicas en la comunidad. Frente a los reproches de la oposición, ha insistido en que el momento actual exige aprovechar los recursos disponibles, fundamentalmente los fondos europeos, para responder a lo que ha definido como una “necesidad imperiosa”: garantizar el acceso a una vivienda pública y asequible y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través de la rehabilitación.