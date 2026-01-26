Jorge Pueyo, candidato de CHA en Aragón para el 8-F: “Era necesario que pudiéramos unirnos las izquierdas, pero nos encontramos vetos y directrices desde Madrid”

El candidato regional por Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo. (Imagen cedida/Chunta Aragonesista)

Los aragoneses irán a las urnas el próximo 8 de febrero. La decisión, adoptada por el presidente autonómico Jorge Azcón, del Partido Popular, ha llegado como consecuencia de la imposibilidad de sacar adelante los Presupuestos para 2026, situación provocada por la falta de respaldo de Vox. A diferencia de Extremadura, en esta carrera electoral participan hasta nueve formaciones con representación en las Cortes.

Jorge Pueyo (1995, Fonz) es uno de los líderes que aspiran a arrebatar la Junta al Partido Popular y, tras tres años en el Congreso, decidió abandonar su escaño para encabezar la lista por Chunta Aragonesista (CHA). “Hay mucho en juego, años de retrasos y muchísimas medidas para devolver a este territorio la importancia que se merece”, nos dice en una conversación telefónica. Confía en liderar un proyecto “que sí plante cara en Madrid”, sin “las directrices de Moncloa o Génova 13″. Pueyo nos habla de la privatización de la sanidad, la educación o la vivienda, pero también hace autocrítica del fracaso de un frente amplio de izquierdas como dique de contención frente a la ola reaccionaria. En el primer adelanto electoral de la historia del territorio, CHA aspira a crecer al margen del ruido de Madrid.

-Pregunta: ¿Qué hay en juego en Aragón?

-Respuesta: Nos estamos jugando el futuro del mismo Aragón. El futuro de que el territorio no caiga en manos del Partido Popular y de Vox, de sus políticas extractivas del territorio, de sus políticas privatizadoras. Estamos viendo cómo un presidente de Aragón es incapaz de plantar cara en Madrid en cuanto a las reivindicaciones que se hacen en materia de financiación; que no quiere bilateralidad, que sigue órdenes de Génova 13. Nos han vendido que no hay futuro ni social, ni económico, ni medioambiental. Lo que tenemos que hacer es intentar optar por luchar por una solución colectiva y de enfrentarnos a los que realmente están atacando nuestro territorio. Nuestros trabajadores públicos valen más que la Quirón, nuestros campos y los agricultores valen más que los fondos buitre o que Forestalia y la vida y la dignidad de cada aragonés y aragonesa vale más que los beneficios de esas grandes empresas especuladoras. La energía que producimos con enormes y pequeños impactos y conflictos vale más que esos centros de datos de Amazon y Microsoft.

-P: Ha hecho mención a las privatizaciones de los servicios públicos. Desde Chunta habéis denunciado especialmente el estado de la sanidad pública.

-R: La privatización viene de la mano del Partido Popular, de la destrucción de la sanidad pública en beneficio de conciertos como Quirón o Rivera Salud. Vemos cómo se está destruyendo la sanidad a muchos niveles y se le está dando fuga a la privada para que dé rentabilidad. Cuando hay cualquier caso grave, una persona que realmente necesita ir al médico tiene listas de espera de 20 días, lo que hace imposible acceder a la sanidad. La propia aplicación del sistema de salud no funciona.

-P: ¿Qué propone Chunta?

-R: Pedimos que se incremente el gasto sanitario en un 25% hasta alcanzar los 2.000 euros por habitante y reorganizar la sanidad. Hay que ampliar el horario de los centros de salud hasta las 20 horas, tratar mejor al personal sanitario, reforzar la atención, reducir las listas de espera, que se reviertan de forma progresiva los conciertos que tiene la sanidad privada, mejorar la calidad asistencial, equidad territorial y mejorar los derechos sexuales y reproductivos. En la mayor parte del territorio es imposible abortar en centros públicos. En definitiva, que Aragón sea un referente en salud pública e innovación como lo fue en el pasado.

-P: Parece que hay mucho por hacer... ¿De dónde puede sacarse el dinero?

-R: El Partido Popular está vaciando de recursos las arcas aragonesas y vemos cómo le quieren reducir los impuestos a los cien aragoneses más ricos y amigos del presidente de Aragón y del Partido Popular. Desde Chunta Aragonesista, lo que venimos defendiendo es que los centros de datos paguen impuestos, que la energía sea parte de una empresa pública aragonesa y que podamos tener un fondo soberano como el noruego, que pueda tener beneficios en el territorio, en las arcas aragonesas, y así poder pagar esos recursos. Tenemos muchos debes en las cuentas aragonesas y no tenemos ningún ingreso. Claro que las cosas van mal, pero es que hay que poner impuestos a los grandes, no al pequeño, no al autónomo, no a la pequeña empresa; sino a esas grandes multinacionales que vienen con alfombra roja y puertas abiertas a Aragón.

-P: Hablemos del acceso a la vivienda de los jóvenes. Aragón no sufre las subidas de las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, pero lo cierto es que esta comunidad encadena 11 meses al alza en el precio de los alquileres.

-R: El principal problema que estamos viviendo la juventud es la vivienda. Hay nula capacidad de los jóvenes para poder emanciparse, apenas el 15,3%. No podemos ahorrar más de 100 euros al mes y estamos destinando el 96,3% del salario a la vivienda. Para mí, una de las medidas claves de todo esto es implementar de una manera urgente un programa que sea de tarifa plana del impuesto de transmisiones para-patrimoniales en compra-venta de primera vivienda de segunda mano, no de obra nueva. Que los jóvenes no tengan que pagar impuestos para comprar su primera y única vivienda. Es decir, para todos esos jóvenes y colectivos poblacionales que no tengan ninguna vivienda a priori en propiedad, que se priorice para ellos. Esta es una medida potentísima para los jóvenes que tienen que dedicar 15 años de salario íntegro para poder pagar una vivienda.

El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP, Jorge Azcón, responde a las preguntas sobre los posibles pactos postelectorales.

-P: Azcón se niega a aplicar la ley de vivienda. ¿Cree que debe aplicarse como piden los socialistas?

-R: Hay que regular las zonas tensionadas, pero las ayudas a los caseros que propone el PSOE no creemos que sean la solución en ningún caso. Más cuando estamos viendo cómo la renta media de los rentistas es un 82% superior a la de los inquilinos. La vivienda es un derecho fundamental y tiene que haber un parque público de viviendas digno, que luego no pueda volver a caer en manos privadas. Desde Chunta proponemos una ley aragonesa de vivienda para incluir ese derecho subjetivo. Proponemos fondos para la financiación de políticas de vivienda; una empresa pública de vivienda a través de Suelo y Vivienda de Aragón, para promover vivienda pública y desbloquear esos suelos disponibles de titularidad pública; y un sistema de intermediación pública entre personas propietarias de viviendas vacías y personas jóvenes o nuevos pobladores.

-P: ¿Qué hay del mundo rural?

-R: Proponemos ayudas a la rehabilitación. Porque el problema que nos encontramos en el mundo rural, en muchas ocasiones, es que no hay oferta porque las casas están en muy mal estado, porque la gente no las quiere alquilar o vender. Aquí lo que queremos es impulsar a través de Suelo y Vivienda de Aragón la posibilidad de rehabilitación de vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes. Es decir, crear un banco público de suelos y vivienda pública gestionado por Suelo y Vivienda que movilice esos activos que a día de hoy no están en marcha. También crear el Observatorio Aragonés de Vivienda para que funcione como marca la ley de vivienda; una red comarcal de oficinas de vivienda.

-P: Una de las regiones críticas es el Pirineo Aragonés, donde el precio está disparado.

-R: En el Pirineo es imposible acceder a una vivienda porque los precios están tan absolutamente desbocados que están expulsando a los habitantes del Pirineo, de zonas turísticas del Prepirineo o de Teruel. Aquí lo que decimos es precisamente que se haga esa delimitación de las zonas tensionadas de la vivienda, que se logre también que el pago del suelo público para la construcción de viviendas protegidas de Aragón se realice en vivienda para poder aumentar el parque público.

-P: ¿Se ha llegado a plantear esto a los socios de Sumar en el Congreso o al PSOE?

-R: Desde Sumar no, pero desde Chunta Aragonesista sí que lo planteamos porque esto es un impuesto que sobre todo se gestiona de forma autonómica.

-P: Uno de los asuntos que está protagonizando estas elecciones es el nuevo modelo de financiación autonómica. La lectura que hace Chunta es que Aragón sería una de las más perjudicadas por el nuevo modelo.

-R: Nosotros llevamos denunciando esto ya desde hace más de un año. Desde Chunta Aragonesista hacemos un análisis muy sencillo: si Cataluña quiere una financiación singular, no contará con el apoyo de Chunta Aragonesista, salvo que también se tengan en cuenta las singularidades del Estatuto de Autonomía de Aragón. Y en este caso no se están teniendo en cuenta los criterios de población ajustada que se establecen en el Estatuto de Autonomía de Aragón, en el artículo 107, es decir, el que hace referencia a la dispersión territorial, despoblación, envejecimiento, gran envejecimiento, superficie. Se reduce la superficie y se reducen los criterios que establece el Estatuto y pasamos de ser de media tabla a ser los últimos que recibimos en materia de población ajustada desde Aragón.

En segundo lugar, pedimos aplicar el convenio bilateral económico-financiero con el Estado, que está sin aplicar desde hace 30 años. Ese convenio puede suplir toda la infrafinanciación que tenga Aragón. Aragón debe tener también una agencia tributaria aragonesa. Y aquellos gastos que tenga esa agencia, de personal y cualquier otro, los pagaría el Estado, cosa que está pidiendo Cataluña. Es decir, esto nosotros lo tenemos en el Estatuto de Autonomía desde hace muchos años y se está incumpliendo.

-P: ¿Apuesta por reunirse con Moncloa?

-R: Lo que tiene que hacer un presidente de Aragón es reunirse, como dice el Estatuto y como posibilita el Ministerio de Hacienda. Aragón debe reunirse bilateralmente con el Estado y decirle ‘quiero esto, esto y esto’. Y eso no lo estamos viendo. Simplemente son quejas. Son como gritos en el desierto. Hay que remangarse y ponerse a trabajar y ejercer de presidente de Aragón.

-P: Comunidades donde gobierna el PSOE, como Asturias o Castilla La Mancha, también se han referido a estas particularidades territoriales que usted comenta.

-R: Esto es una queja conjunta.

P: Hablemos en clave electoral. Me gustaría saber cómo afronta su decisión de salir de Madrid para liderar el partido en estas elecciones.

-R: Con mucha alegría. Hoy he quedado a repasar unos temas de debate con el antiguo asesor de José Antonio Labordeta y me decía: ‘Jorge, nos paran por la calle, la gente nos pregunta’. Esto no nos pasaba desde que estábamos con Labordeta. La pulsión en la calle es muy positiva, la gente está muy contenta, hay mucha repercusión en redes sociales. Y hasta las mismas encuestas empiezan ya a decir lo que veíamos por nuestras encuestas internas, que Chunta Aragonesista sube. Es un orgullo poder liderar este proceso en un momento en el que creo que, más que nunca, Aragón necesita un partido fuerte que defienda los intereses de Aragón en Aragón y en Madrid. La extrema derecha, ahora en auge, quiere eliminar las propias autonomías. Y en este caso, o tienes un partido político fuerte en tu comunidad autónoma o eres absolutamente prescindible, como nos ha pasado históricamente en Aragón, con decenas de años de retrasos en carreteras e infraestructuras ferroviarias. O luchamos como luchan los catalanes, los vascos, los gallegos, los valencianos, o vamos a ser irrisorios en el futuro.

-P: ¿Preocupa la alta abstención que pronostican las encuestas?

-R: Es preocupante siempre que haya abstención, porque eso significa que no se está creyendo en las instituciones democráticas. Creo que la alta abstención es un éxito rotundo de la extrema derecha. Es la desmovilización. La democracia se fundamenta en la confianza: en la confianza en las instituciones, en la confianza en que se pueden cambiar cosas con el voto de las personas. Y si tú continuamente desprestigias las instituciones, desprestigias la política, ya no hay democracia y ahí solo cabe dictadura. Se dice mucho que los jóvenes son de extrema derecha y no es cierto, pero es verdad que hay algunos que empiezan a creer que quizá una dictadura no sería tan mala. Y eso es un drama, porque la dictadura se fundamenta en el miedo, el miedo a creer que no puede haber una solución colectiva, una salida colectiva a esta crisis de representatividad. Y es un drama. A mí me preocupa más a niveles globales el tema de la abstención que en concreto en unas elecciones autonómicas.

Pilar Alegría será la candidata del PSOE en las elecciones de Aragón, por lo que su adelanto fuerza su salida anticipada del Gobierno.

-P: ¿Cree que la izquierda alternativa no ha sabido capitalizar el descontento? Lo vivimos en las elecciones de Extremadura con el derrumbe del PSOE.

-R: Aragón es bastante diferente de Extremadura. En Extremadura tenías cuatro opciones en el Parlamento. En Aragón ahora vamos a nueve candidaturas. Se dice ‘la izquierda está dividida’, la derecha en Aragón también. Habrá muchos aspectos donde se pueda capitalizar ese voto. Y yo creo que la gran diferencia con Extremadura es que en Aragón hay un partido que sí que está peleando continuamente desde hace 40 años, con coherencia, con humildad y sobre todo con cero casos de corrupción y miles de personas en cargos públicos, que es Chunta Aragonesista. En Extremadura, ese voto del Partido Socialista se iba mucho a la abstención. Aquí nosotros estamos captando mucho ese voto. El propio CIS dice que el primer partido del cual vendrían votos abstencionistas del PSOE es Chunta, lo cual es muy gratificante porque al menos sí que somos esa alternativa que la gente puede votar.

-P: Debo preguntarte por qué no ha sido posible una confluencia de izquierdas. A nivel nacional ya hay movimientos para armar un frente amplio.

-R: Desde Chunta Aragonesista, después de 40 años de historia, por primera vez en nuestra historia hemos hecho una lectura del contexto político y hemos entendido en nuestros órganos que era necesario que pudiéramos unirnos, que pudiéramos tener esa candidatura de cinco partidos políticos unidos y poder trabajar de manera conjunta. Lo que pedíamos era precisamente que no sobrara nadie, que teníamos que estar todos en una mesa, sentarnos en una mesa y negociar. Pero es que ni siquiera el sentarnos todos en una mesa ha sido posible. Nos hemos encontrando vetos y directrices que venían impuestas desde Madrid, y que pensaban más quizá en ese contexto de elecciones generales y de reconfiguración de la izquierda, y de ver quién es el partido que va ganando más en las diferentes comunidades autónomas para liderar ese proceso. Había dos partidos que estaban pensando en eso y que no estaban pensando tanto en Aragón. En las últimas dos semanas hemos visto, sobre todo esta última semana, ataques cruzados en redes sociales entre unos y otros, y yo creo que con eso no gana nadie. El enemigo no es el adversario político, el enemigo está al otro lado. No tenemos que estar en luchas cainitas entre la izquierda.

-P: A pesar de que ese acercamiento haya fracasado, ¿Volverán a intentar sentarse en Aragón?

-R: Siempre. Siempre hay que sentarse con todos los partidos, y más con los partidos de izquierdas, para intentar dar alternativas y dar una salida, porque es lo que la gente quiere.

-P: ¿Cree que esa posible candidatura en unas generales debería estar liderada por Sumar? ¿O comparte la opinión con Izquierda Unida y ve el proyecto agotado?

-R: Yo creo que ahora mismo lo que nos tiene que interesar son las elecciones de Aragón, que no se intoxique desde fuera con asuntos que quizá puedan dividir a la izquierda. Ahora mismo es lo principal. Y una vez pasen las elecciones de Aragón, ya nos meteremos a construir la alternativa para las generales, en la que por supuesto Chunta, pese a ser un partido de obediencia únicamente aragonesa, sí que trabajará también para poder reeditar gobiernos de mayorías progresistas frente a la ola reaccionaria que nos encontramos a nivel mundial.