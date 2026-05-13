Wyoming se sincera en ‘La noche de Aimar’: “Ya me han agredido”

El Gran Wyoming acude al programa de Aimar Bretos, donde relata su infancia, descubre a su familia y se pronuncia sobre una agresión recibida al ser abordado por la calle. / Captura de pantalla

José Miguel Monzón Navarro (Madrid, 70 años), más conocido como el Gran Wyoming, ha compartido en La noche de Aimar, el programa conducido por Aimar Bretos en La Sexta, que ha sido víctima de una agresión en la vía pública motivada por su ideología política. La confesión, que ha sorprendido tanto al público como a sus compañeros de cadena, se produce en un contexto marcado por la crispación política y social, además de la negación de acceso a la Cámara del pueblo por parte de los agitadores ultras Vito Quiles y Bertrand Ndongo, conocida hace unas horas.

La agresión se ha producido “hace poco”, según relata El Gran Wyoming en la conversación con el periodista de Cadena SER Aimar Bretos. El comunicador ha relatado que, mientras caminaba por la calle, fue increpado por tres personas que, tras insultarle por su orientación ideológica, le propinaron un golpe. Tras el ataque, Wyoming ha reconocido que optó por ocultar lo ocurrido, explicando a su entorno que las heridas visibles en su rostro se debían a un percance jugando al baloncesto, extremo que ahora desmiente.

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Durante la entrevista, el presentador abandona su habitual tono humorístico y, con una actitud reservada, confirma con rotundidad que ya ha sufrido una agresión por motivos políticos. Wyoming recuerda que, tras recibir insultos como “hijo de puta” y “rojo”, se giró, retó a sus agresores y fue golpeado. Después del incidente, ha detallado que se apresuró a poner hielo en la zona afectada y que posteriormente “le apañaron la cara”.

El periodista y escritor Antonio Maestre reflexiona sobre su enfrentamiento con Vito Quiles, analizando la reacción violenta como un comportamiento aprendido y asociado a los "valores masculinos" con el que no se siente identificado.

Qué se sabe de la agresión a Wyoming: “Fueron tres gilipollas”

La revelación, que ha suscitado reacciones inmediatas en el ámbito televisivo, se ha convertido en uno de los temas de conversación destacados de la parrilla. Ana Pastor, productora del programa junto a Newtral, ha manifestado sentirse “horrorizada” y ha subrayado que episodios de este tipo “son más habituales de lo que mucha gente cree”, según ha recogido El Confidencial. Presentadores como Cristina Pardo e Iñaki López también han condenado la agresión; Pardo ha calificado el episodio de “vergüenza”, mientras que López ha alertado del aumento de la tensión social y ha rechazado cualquier violencia derivada de diferencias políticas.

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Según los fragmentos que ya había sido adelantados, Wyoming ha preferido no detallar más sobre la identidad de los agresores, resumiendo únicamente que “fueron tres gilipollas”. El propio presentador ha insistido en que la situación de crispación y polarización ha generado un clima hostil hacia figuras públicas vinculadas con la opinión o la sátira política, un argumento que ya había manifestado anteriormente, pero que ahora adquiere otra dimensión tras este episodio reciente.

La entrevista completa no solo aborda el incidente, sino que repasa aspectos poco conocidos de la trayectoria de Wyoming, desde su educación vinculada a la Falange y el Opus Dei hasta sus relaciones con figuras como Joaquín Sabina o Pablo Carbonell. “No debería haberlo contado”, ha mencionado en un momento de la conversación.

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