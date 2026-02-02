Así van las encuestas en Aragón: el PSOE de Pilar Alegría puede cosechar una derrota histórica

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la candidata a las elecciones de Aragón, Pilar Alegría. (Javier Escriche / Europa Press)

La campaña electoral aragonesa llega a su sprint final y los líderes políticos multiplican sus apariciones para apelar al voto el próximo 8 de febrero. El PP de Jorge Azcón trata de reducir su dependencia con Vox, mientras que el PSOE de la exministra Pilar Alegría podría afrontar una nueva pesadilla electoral.

Así lo dibuja la última oleada del sondeo realizado por 40dB. para el diario EL PAÍS y la Cadena SER, que anticipa que el partido liderado Alegría podría registrar su peor resultado histórico en la región, quedándose en tan solo 17 escaños. En las pasadas elecciones consiguió 23 asientos y hasta el momento, su marca más baja era de 18 diputados, alcanzada en 2015.

El Partido Popular volvería a ganar las elecciones prolongando su ascenso con 30 escaños. Sin embargo, este resultado no sería suficiente para gobernar en solitario, situándose a solo cuatro de la mayoría absoluta (dos más que los obtenidos en las últimas elecciones de 2023). Y parte de la culpa la tiene el momentum de Vox, que consolidaría su fortaleza con 13 diputados estimados, prácticamente duplicando la representación lograda en los anteriores comicios.

Por su parte, el espacio político situado a la izquierda del PSOE, fragmentado entre Chunta Aragonesista (CHA), IU-Sumar, Podemos-Alianza Verde y los regionalistas Aragón Existe y Partido Aragonés (PAR), presenta diversos escenarios en sus previsiones: IU-Sumar sumaría un escaño respecto a la anterior oleada, alcanzando dos, mientras que Podemos y PAR se quedarían fuera de las Cortes.

En el cálculo por bloques la derecha arrasa. La suma de PP y Vox daría 43 escaños, mientras que el conjunto de las izquierdas lograría apenas 24 asientos. Solo el resultado de los populares sumaría seis diputados más en las Cortes regionales que el bloque progresista, según esta encuesta. Con este resultado Azcón solo necesitaría la abstención del partido de Alejandro Nolasco.

Vox mueve<b> </b>a más abstencionistas y tiene el votante más fiel

El sondeo difundido por EL PAÍS revela variaciones significativas en los flujos de votantes respecto a las elecciones de 2023. Vox tiene el votante más fiel, ya que el 81,9% de sus electores repetiría apoyo, aunque un 6,8% se inclinaría ahora por el PP. Por el contrario, el trasvase en sentido inverso, del PP a Vox, desciende del 13,2% al 10%.

Los partidos políticos que optan a la Presidencia de Aragón en las elecciones que se celebran el próximo 8 de febrero han aprovechado este primer fin de semana de campaña para defender su programa. (Fuente: Europa Press/PP/Vox/PSOE/Podemos)

El PSOE, sin embargo, mantiene al 58,8% de quienes lo respaldaron en 2023, sufriendo una caída de 6,4 puntos desde la anterior encuesta publicada el 23 de enero. CHA saldría más beneficiada de esta fuga de votos recibiendo el 8,8% de las papeletas del PSOE, frente al 4,4% previo. Vox lograría captar el 7,9%, frente al 3,1%; IU-Sumar sube del 2% al 3,4%; y el PP recoge el 7,6%. Al mismo tiempo, la proporción de indecisos dentro del electorado socialista baja del 12% al 8,3%, pero este descenso no beneficia al partido, según apunta la citada encuesta.

Otros partidos también experimentan alteraciones en la fidelidad de voto. Aragón Existe pasa de retener al 63,4% de su electorado al 55,6%, cediendo un 8% al PP y viendo aumentar el segmento de indecisos del 7,2% al 21,4%. Chunta Aragonesista, por su parte, pierde hasta un 6,3% de sus antiguos votantes: el 11,5% opta ahora por el PSOE (medio punto menos que la semana anterior), el 10,7% se traslada a IU-Sumar (casi cuatro puntos más) y el 10% sigue dudando.

La encuesta también detalla cómo Podemos conserva solo al 44,9% de sus votantes de 2023, mientras que el 39,7% migra a IU-Sumar y el 11% al PSOE. En sentido contrario, IU-Sumar ha logrado recuperar en una semana al 10% de su electorado, coincidiendo con una reducción en el volumen de indecisos y en el trasvase a Podemos y CHA.

En lo referente al Partido Aragonés, el desconcierto es manifiesto: apenas conserva al 2% de su base electoral, cediendo el 24,2% al PP, el 19,7% a Aragón Existe, el 7,4% a CHA y el 5,1% a Vox, quedando cerca del 42% en situación de indecisión.

Vox se presenta, además, como el partido que logra movilizar a más abstencionistas de 2023 (9,8%), seguido de cerca por el PP (9,6%). En cambio, el PSOE reduce su capacidad de captar nuevos votantes entre quienes no participaron en los comicios anteriores, pasando del 6,6% al 4,2%.