El electorado aragonés suspende a la mayoría de sus líderes: solo Azcón (PP) y Pueyo (CHA) consiguen el aprobado

Los nueve candidatos a las elecciones autonómicas de Aragón (Montaje Infobae)

La campaña de las elecciones autonómicas anticipadas del 8 de febrero en Aragón entra en su tramo decisivo con un escenario marcado por la fragmentación del voto, la dificultad para articular mayorías alternativas y una percepción ciudadana muy desigual de los liderazgos. A la cita concurren nueve candidaturas, aunque los principales sondeos demoscópicos trabajan con ocho candidatos, al excluir a Se Acabó la Fiesta de la estimación de escaños y de la valoración de líderes al no asignarle, por ahora, representación parlamentaria. Esa ausencia en la “cocina” de las encuestas no ha impedido, sin embargo, que su posible impacto forme parte del debate político y del análisis de los flujos de voto.

La encuesta preelectoral elaborada por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para El Periódico de Aragón traza un panorama nítido en cuanto a percepciones ciudadanas. Solo dos aspirantes superan el aprobado entre el conjunto del electorado, un dato significativo en un contexto de polarización y desgaste de la política institucional. El líder mejor valorado es el presidente de la comunidad y candidato del Partido Popular, Jorge Azcón, que obtiene una nota media de 5,3. Le sigue el candidato de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, con un 5,2, una valoración llamativa si se tiene en cuenta su menor grado de notoriedad pública.

Azcón encabeza el ranking y, además, muestra una transversalidad poco frecuente en el actual clima político. Incluso los votantes de Vox le conceden una nota media de 5,4, pese al enfrentamiento sostenido entre ambas formaciones desde la ruptura del Ejecutivo autonómico en 2024. En el extremo opuesto se sitúa el candidato de Vox, Alejandro Nolasco, que con una media de 3,8 se convierte en el peor valorado de los ocho líderes analizados. El respaldo de sus propios votantes, que le otorgan un 7,3, no logra compensar las valoraciones muy bajas procedentes del resto del electorado.

La candidata socialista, Pilar Alegría, obtiene una nota media de 4,1, la segunda peor del conjunto. En su caso, el promedio refleja una fuerte polarización: mientras sus votantes la califican con un notable, los electores del PP y de Vox la suspenden de forma contundente, lo que lastra su valoración global y evidencia las dificultades del PSOE para ampliar su base electoral en esta convocatoria.

Notoriedad y desgaste político

El grado de conocimiento de los candidatos emerge como un factor determinante. Azcón es el más conocido, identificado por el 92,8% de los encuestados, seguido de Alegría, con un 87,9%, una cifra coherente con su proyección nacional como exministra y exportavoz del Gobierno. A mayor distancia aparece Nolasco, al que reconoce el 60,8% del electorado, mientras que Pueyo, pese a ser el segundo mejor valorado, apenas alcanza el 48% de notoriedad.

El presidente del gobierno de Aragón y candidato popular, Jorge Azcón. (Alejandro Higuera López / Infobae)

En la parte baja de la tabla se sitúan Marta Abengochea, de IU-Sumar, y María Goicoetxea, de Podemos, con niveles de conocimiento inferiores al 30%. Aun así, ambas logran valoraciones medias cercanas al aprobado, en torno al 4,2 y el 4,4, similares a las de Alberto Izquierdo o Tomás Guitarte, lo que apunta a una aceptación moderada incluso entre perfiles menos visibles.

El análisis por edades introduce matices relevantes. Alegría es especialmente penalizada por los electores de entre 45 y 64 años, mientras que los mayores de 65 son quienes mejor la valoran, aunque sin llegar al aprobado. Azcón, por el contrario, solo suspende entre los votantes de 30 a 44 años y obtiene sus mejores registros entre los más jóvenes y los mayores. Nolasco no aprueba en ninguna franja de edad, aunque los menores de 30 años son quienes menos castigan su candidatura.

Dependencia estructural de Vox

En términos de escaños, el sondeo sitúa al PP como primera fuerza, con una horquilla de entre 28 y 30 diputados. Ese resultado no permitiría a Azcón gobernar en solitario ni cumplir el objetivo declarado de evitar la dependencia de Vox. La formación de extrema derecha crecería de sus actuales 7 hasta los 11 o 12 escaños, lo que permitiría a ambos partidos sumar entre 39 y 42 diputados y superar holgadamente la mayoría absoluta fijada en 34.

El bloque de izquierdas quedaría lejos de ese umbral incluso sumando a Teruel Existe. PSOE, CHA e IU-Sumar se moverían entre los 24 y 28 escaños, y ni siquiera incorporando a la coalición aragonesista se alcanzaría la mayoría absoluta. El sondeo apunta además a un Parlamento más reducido: la desaparición del Partido Aragonés y de Podemos recortaría el número de fuerzas representadas a seis, alterando el tradicional pluralismo del hemiciclo aragonés.

La incógnita de Se Acabó la Fiesta

Aunque Se Acabó la Fiesta no aparece en la estimación de escaños ni en la valoración de liderazgos, la encuesta sí detecta su presencia en los trasvases de voto. En concreto, alrededor del 5,5% de quienes apoyaron a Vox en 2023 optarían ahora por la formación vinculada a Alvise Pérez. Para GESOP, ese porcentaje no sería suficiente para lograr representación parlamentaria en Aragón.

Los partidos políticos que optan a la Presidencia de Aragón en las elecciones que se celebran el próximo 8 de febrero han aprovechado este primer fin de semana de campaña para defender su programa. (Fuente: Europa Press/PP/Vox/PSOE/Podemos)

Algunos analistas, sin embargo, señalan que ese apoyo, si se concentrara territorialmente y se viera reforzado por el voto de protesta de última hora, podría abrir la puerta a la obtención de un escaño, tomando como precedente el comportamiento de esta papeleta en las elecciones europeas. Se trata, en todo caso, de una hipótesis situada en el terreno del análisis político y no de la proyección demoscópica, que introduce un factor adicional de incertidumbre en un bloque de derechas ya tensionado por la competencia interna.

La encuesta refleja también una participación prevista del 62,6%, ligeramente inferior a la media histórica, con una brecha generacional acusada. Los mayores de 65 años son los más movilizados, mientras que entre los jóvenes de 18 a 30 años solo algo más de la mitad tiene decidido acudir a votar. En ese segmento joven, Vox aparece como primera fuerza en intención directa de voto, por delante del PP y del PSOE, un dato que refuerza la volatilidad del escenario político a pocos días de que se abran las urnas en Aragón.