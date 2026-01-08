Pedro Sánchez recibe a Oriol Junqueras para hablar de la financiación de Cataluña y el futuro de la legislatura: una foto histórica 9 años después del 155

Pedro Sánchez y Oriol Junqueras en el Palacio de la Moncloa. (EFE/Borja Sánchez-Trillo)

El Palacio de la Moncloa ha sido escenario este jueves de una fotografía para la historia reciente de España. Pedro Sánchez ha recibido y estrechado la mano de Oriol Junqueras, el vicepresidente de la Generalitat que organizó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Sánchez, ya entonces secretario general del PSOE, apoyó a Mariano Rajoy en la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Junqueras fue condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación, de los que cumplió cerca de cuatro. En 2021 fue indultado, pero mantiene inhabilitación hasta 2031. Hoy lidera ERC, el socio más estable del Gobierno, y es interlocutor clave para la viabilidad de la legislatura.

Sánchez ha querido escenificar también una normalización en la situación de Cataluña, desde 2024 con un presidente del PSC, Salvador Illa, y el independentismo en mínimos. Solo la situación de Carles Puigdemont distorsiona y mantiene abierto el procés. Esa otra foto está descartada en este momento.

Pero la foto no era el objetivo, solo el trámite previo a una reunión en la que Sánchez quiere afianzar el respaldo de ERC tras unos últimos meses muy difíciles para el PSOE -la presunta corrupción o las denuncias internas por abusos- o ante votaciones clave como el envío de tropas a Ucrania. Junqueras tampoco pasa por allí para saludar. Muy al contrario, ambiciona llevarse compromisos concretos en relación con una financiación singular para Cataluña, que aportaría cerca de 5.000 millones de euros extra a la región. El Gobierno se lo prometió a los independentistas y busca cómo concederlo, pero este beneficio no genera unanimidad ni en el seno del Ejecutivo, mucho menos del partido, y da lugar a tensiones con otros territorios. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, trabaja en un modelo que satisfaga “a todos”.

Pedro Sánchez y Oriol Junqueras en el Palacio de la Moncloa. (EFE/Borja Sánchez-Trillo)

Junts quiere más

Aún en el caso de que se encuentre la fórmula, Junts ha avanzado que votará no a cualquier iniciativa que no sea el concierto económico. El PP desconfía y exige que el modelo de financiación autonómica se negocie “de forma multilateral y con transparencia” en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y no “a puerta cerrada”. La postura de Illa es confiar en que Montero resuelva de forma satisfactoria, acorde a “los acuerdos de investidura” pero “sin privilegios”.

PSOE y ERC ya han hecho trabajo previo, pero Junqueras no daba nada por garantizado antes de verse con el presidente. En una entrevista con la agencia Europa Press, el dirigente ha pedido realismo: “Todo el mundo debe ser consciente de que es muy difícil. Porque si fuese fácil de conseguir, ya lo habría conseguido mucha otra gente. Y esto ya se habría logrado, ya habría pasado, y nunca ha pasado. Y no quiero hacer el listado de los Governs que ha habido los últimos 40 años”.

Al contrario que Junts, ERC es paciente con los compromisos. Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, es uno de los más duros de palabra frente a la acción del Gobierno, si bien en sus intervenciones no se centran exclusivamente en Cataluña, sino que su discurso mira a la vivienda o al precio de la cesta de la compra, además de señalar a PP y Vox. Su voto ha sido positivo en todas las proposiciones relevantes, una sintonía que solo iguala Sumar, socio de coalición del PSOE.