Unidas Por Extremadura sube tres escaños y se muestra como “la luz de esperanza para la izquierda”, pero desaprovecha el hundimiento del PSOE

El partido pasa del 6% al 10% de los votos y se muestra satisfecho con los resultados, pero el bloque progresista pierde toda capacidad de influencia en la región

Irene de Miguel. (Europa Press)
Irene de Miguel. (Europa Press)

Unidas Por Extremadura (UpE), la alianza de Podemos Extremadura, Izquierda Unida Extremadura y Alianza Verde en estas elecciones autonómicas, ha obtenido siete escaños en las elecciones de este domingo, por lo que sube tres frente al dato de 2023. En porcentaje de votos, el alza es más relevante: pasa del 6% al 10% del total.

El resultado confirma lo que anticipaban las encuestas y puede ser analizado desde dos perspectivas: la más optimista muestra que la formación ha mejorado sus escaños de 2023, y una subida siempre es una subida; la más pesimista, en cambio, refleja que Podemos no se ha aprovechado de la masiva fuga de votos del PSOE, que ha perdido 10 escaños y se ha hundido con el peor resultado de su historia. Unidas Por Extremadura ha crecido casi en 10.000 votos, pero los socialistas han perdido casi 130.000. Un caladero enorme de votantes supuestamente progresistas que en esta ocasión no han elegido a Podemos y que han cambiado hacia el PP y Vox o que, en mucha mayor medida —dada la baja participación—, se han quedado en sus casas.

Por todo ello, el bloque progresista se sume en la irrelevancia en una región que claramente se ha escorado hacia la derecha: el 60% del electorado ha elegido a PP y a Vox.

Pero este domingo por la noche, en su convocatoria ante los medios, Irene de Miguel, candidata a la Presidencia de la Junta por Unidas Por Extremadura, optó claramente por la visión optimista. Salió al estrado contenta, rodeada también de caras sonrientes, y se mostró satisfecha con los resultados. “No les vamos a defraudar, esta fuerza política va a seguir empujando por los cambios y transformaciones que merece nuestra tierra y lo va a hacer con mucha más fuerza. No podéis imaginaros la satisfacción que es haber recibido tanto apoyo, y saber que ahora mismo somos una luz de esperanza para la izquierda transformadora de nuestro país”, ha comentado.

Repasamos las claves de las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre de 2025

“¿Y ahora qué, señora Guardiola?”

En pocos años, Extremadura ha pasado de ser un bastión socialista, con un electorado tradicionalmente progresista, a escorarse claramente hacia la derecha. Irene de Miguel reconoció la situación, a pesar de su satisfacción con el resultado de su partido, y enfocó sus críticas en la líder del PP, María Guardiola, que adelantó elecciones para conseguir la mayoría absoluta y dejar de depender de Vox, y ha fracasado en esa meta: “No podemos obviar que el panorama ahora mismo en la asamblea extremeña queda con mayor incertidumbre de la que había”, ha destacado De Miguel. “¿Y ahora qué, señora Guardiola? No ha conseguido el órdago que ha lanzado a la ciudadanía. Nos ha llevado a elecciones para que suba un escaño y dependa de un Vox más fuerte. La gran perdedora es ella”.

Sin embargo, es innegable que el PP ha sido el partido más votado y que a la izquierda le queda un largo camino para remontar. Pero dentro del bloque progresista, el más golpeado ha sido el PSOE, y Unidas Por Extremadura puede sacar una conclusión esperanzadora: la alianza de Podemos Extremadura, Izquierda Unida Extremadura y Alianza Verde, aunque no ha despertado pasiones, tampoco les ha penalizado, pues mejora considerablemente el resultado de 2023. “Estábamos sembrando y ha llegado el momento de cosechar todo ese trabajo. Hemos sido oposición firme y vamos a seguir siéndolo”. Y finalizó apuntando a la próxima cita con las urnas: “En un año y medio tenemos elecciones municipales y vamos a seguir peleando porque upe esté en cada pueblo. Muchas gracias por habernos dado más fuerza”.

