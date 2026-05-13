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Enrique Riquelme y su carta a Florentino Pérez: “Garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente”

El empresario plantea reformas para unas elecciones más abiertas e igualitarias en el club

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Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid (EFE/ Morell)
Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid (EFE/ Morell)

“Si hay gente que se quiera presentar, que lo hagan”. Esta ha sido la respuesta de Florentino Pérez en la reciente entrevista con Josep Pedrerol en La Sexta al abordar de nuevo el tema de las elecciones a la presidencia del Real Madrid.

El actual presidente salió ayer ante los medios en rueda de prensa para dar a conocer esta noticia. Esta convocatoria, según él, es para defender los intereses de los dueños del club que son los socios ya que existen diversas campañas que buscan dañar al club.

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En su nueva aparición televisiva, Pérez ha vuelto a tocar los mismos temas que en la tarde de ayer, sin embargo, el entrevistador le ha dado a conocer que uno de los posibles candidatos a estas elecciones, el empresario Enrique Riquelme, le ha enviado una carta en la que pide poder conversar y mejorar las condiciones del calendario para preparar la campaña, entre algunas otras. Ante ello, Florentino ha declarado: “Cuando convocaron las elecciones en el año 2001 no pedí más tiempo, me presenté y las gané.”

Riquelme pide apertura y participación

Enrique Riquelme, socio número 43.858 y presidente ejecutivo del Grupo Cox, a Florentino Pérez. Riquelme, considerado el principal aspirante a competir con el actual mandatario en los próximos comicios, ha planteado su disposición a dialogar y consensuar un procedimiento que, según sus palabras, “fomente la participación real de los socios y madridistas en su futuro”.

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Riquelme, que ha firmado el escrito desde México por motivos profesionales, sostiene que cumple todos los requisitos económicos y de antigüedad exigidos para concurrir a la presidencia. En la carta, referencia directa a la reciente emisión de 2.000 millones de dólares en el mercado por parte de Cox, de la que detenta un 75% y preside.

Florentino Pérez durante una entrevista en La Sexta con Josep Pedrerol. (La Sexta)
Florentino Pérez durante una entrevista en La Sexta con Josep Pedrerol. (La Sexta)

El empresario argumenta que esta capacidad financiera prueba su aptitud para presentar candidatura e insiste en la necesidad de “tiempo y sosiego para debatir con calma el futuro del Real Madrid”, en un llamamiento dirigido expresamente a la reflexión, la serenidad y el diálogo previo a la convocatoria de elecciones.

La misiva expone que el club ha pasado “casi veinte años sin un proceso electoral participativo donde se convoca a los socios a construir juntos el Real Madrid”. Según Riquelme, los plazos actualmente regulados por los estatutos no resultan compatibles con el principio de apertura y debate propios de “las democracias modernas”.

Destaca que los socios están repartidos por toda España y el extranjero, lo que justificaría extender el periodo preelectoral y permitir fórmulas como el voto por correo y el contacto directo de los candidatos con el censo electoral del club.

Igualdad y estabilidad en el proceso

La iniciativa del empresario alicantino incluye demandas como el establecimiento de un calendario de elecciones “reglado”, pero adaptado a las condiciones del presente, así como un procedimiento que facilite el voto desde la distancia y proporcione igualdad de condiciones a quienes concurran. Riquelme solicita la puesta en marcha de medidas que aseguren “otros veinte años de estabilidad, liderazgo y grandeza para el Real Madrid”, y evitar así que el club “entre en un tiempo de ruptura, polarización y tensión interna”.

En reiteradas ocasiones, Riquelme expresa su reconocimiento a la gestión de Pérez, subrayando que “sea cual sea su decisión, su presidencia ya pertenece para siempre a la historia más grande del fútbol”. No obstante, sugiere que “garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente sería el mejor legado para el futuro del club”. Además, el candidato reivindica que “las instituciones verdaderamente eternas son aquellas que saben unir experiencia y renovación, pasado y futuro, legado y continuidad”.

Fragmento de la misiva en la que el empresario expone sus demandas para garantizar igualdad entre los candidatos
La carta de Riquelme plantea la necesidad de mayor participación y transparencia en las elecciones del club (X/@javiernegre10)

La carta incide en la necesidad de que los valores que han distinguido al club –la ejemplaridad, la elegancia institucional, el respeto al adversario, la excelencia, la unidad y la vocación de liderazgo deportivo mundial– no resulten erosionados por la urgencia o la falta de diálogo previo al proceso electoral.

El cumplimiento de los requisitos económicos se revela como una de las claves del procedimiento, dado que el aval solicitado ronda los 190 millones de euros, el 15% de los ingresos totales de la entidad. Riquelme enfatiza su experiencia financiera y empresarial, explicando que “cuento con la capacidad económica y experiencia financiera que requiere el Real Madrid, como se ha demostrado con la reciente emisión exitosa de 2.000 millones de dólares en el mercado por parte de Cox, compañía de la que soy Presidente Ejecutivo y poseo el 75%”. De este modo, pretende despejar cualquier insinuación sobre su suficiencia para afrontar las responsabilidades que exige la candidatura.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, desmiente rumores y anuncia la convocatoria a elecciones para la presidencia del club, a las que se presentará.

El empresario insiste en que ni la urgencia ni la premura pueden condicionar la calidad del proceso, remitiendo a la responsabilidad histórica del Real Madrid y apelando a la preservación de “la estabilidad, liderazgo y grandeza” de la institución. La misiva concluye sin conocer aún la respuesta institucional a estas peticiones. Las diferentes demandas y el ofrecimiento al diálogo quedan pendientes de la decisión última de Florentino Pérez.

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