El accidente de tren en Adamuz deja 41 víctimas mortales y muchas incógnitas sobre las causas del descarrilamiento: “Todas las hipótesis están abiertas”

La tragedia ocurrida en Adamuz, donde la colisión de dos trenes ha causado decenas de muertos y heridos.

La tragedia ocurrida en la tarde del domingo en Adamuz (Córdoba), en la que un tren Iryo descarriló y colisionó con un Alvia, ha dejado, según la última actualización oficial, 41 víctimas mortales y otros 39 heridos hospitalizados. Este foco de atención se ha desplazado desde el impacto del suceso hasta la complejidad de las operaciones de rescate, la evolución de la investigación y la respuesta institucional. “Todas las hipótesis están abiertas”, indica el ministro de Transportes, Óscar Puente, mientras continúan las labores para retirar los vagones accidentados de las vías.

Hasta el momento, la magnitud de la tragedia se ha visto reflejada en las víctimas mortales y los heridos ingresados. Las cifras se han ido actualizando desde que, un par de horas después de la tragedia, empezaran con una decena. Lo mismo sucede con los hospitalizados, quienes descienden 24 horas después del incidente hasta 39 ingresados, 13 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Sin embargo, y tal y como ha mencionado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sus vidas no corren peligro.

Las causas del accidente siguen sin esclarecerse, según ha indicado en diversas ocasiones el ministro socialista, quien ha descrito lo sucedido como “inusual y complicado de comprender”. El número total de pasajeros que viajaban en ambos trenes asciende a 527, según el listado elaborado tras el accidente. Además, hasta ahora se han presentado 43 denuncias por desapariciones ante comandancias de Huelva, Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla. El Gobierno ha declarado tres días de luto y ha asegurado que van a dar “con la verdad” sobre lo ocurrido.

El trágico accidente de Adamuz, en Córdoba, explicado con una infografía. / Infobae

Paralelamente, las autoridades han confirmado la concesión de 83 altas hospitalarias tras el accidente. No obstante, la cifra de víctimas mortales aún podría variar, ya que se mantienen las labores de búsqueda en el entorno de dos vagones del Alvia que se precipitaron por un talud de cuatro metros tras el impacto. En estas actuaciones colaboran la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA).

Cronología de los accidentes ferroviarios en España, con motivo del descarrilamiento en Adamuz, en Córdoba. / Infobae

Los fallecidos, en cifras: siete identificados y 23 autopsias

El proceso de identificación se lleva a cabo, principalmente, mediante huellas dactilares, según ha explicado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Hasta la fecha, se conoce la identidad de siete de los fallecidos en el accidente, aunque se le ha realizado la autopsia a un total de 23 cuerpos. Estos, junto a otros 14, se encuentran en el Instituto Médico Forense de Córdoba. Las cifras fueron actualizadas por el ministro Marlaska durante la noche del lunes.

En cuanto a la metodología empleada para verificar los nombres y apellidos de los fallecidos, el ministro ha explicado al canal de televisión 24 Horas que se puede utilizar el ADN para agilizar las labores. Para ello, Marlaska ha recordado que la Guardia Civil ha abierto oficinas en varias de las capitales andaluzas (Córdoba, Málaga, Huelva y Sevilla) y en Madrid para que, tan pronto se registre una denuncia, se aporten además muestras de ADN.

Relatives react outside the emergency center, following the deadly derailment of two high-speed trains near Adamuz, in Cordoba, Spain, January 19, 2026. REUTERS/Jon Nazca TPX IMAGES OF THE DAY

La actuación del Centro Integrado de Datos (CID) responde a lo establecido en el Real Decreto 32/2009, sobre el Protocolo nacional de actuación médico-forense en sucesos con múltiples víctimas. Este órgano, que se activó el lunes a las 8:22 horas, integra una Oficina Forense y una Oficina de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que incluyen agentes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, especializados en identificación lofoscópica y genética. Su función consiste en recopilar y supervisar los informes de identificación emitidos por las instituciones participantes.

La investigación judicial sobre el accidente la lleva la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro, órgano que, según la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, será reforzado en breve con un juez, un letrado de la Administración de Justicia y dos funcionarios, con tal de proseguir con las investigaciones.

La investigación en curso de unos vagones que son “un amasijo de hierros”

Desde la noche del domingo, los equipos de rescate han continuado sin descanso con las labores para localizar posibles víctimas y asegurar el escenario del siniestro. Una grúa de gran tonelaje se encuentra en el lugar de los hechos para retirar los vagones que cayeron por el talud de cuatro metros. Óscar Puente expuso ante los medios que espera la finalización de estos trabajos entre la noche del lunes y la mañana del martes.

La complejidad de los trabajos se refleja en las declaraciones de responsables como Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, quien ha descrito que algunos de los vagones implicados han quedado “prácticamente desintegrados”. Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha añadido que hay vagones que constituyen “un amasijo de hierros”. Mientras, la Guardia Civil recopila pruebas, tanto para la identificación de cadáveres como para avanzar en el esclarecimiento del origen y desarrollo del accidente.

En cuanto al proceso de investigación técnica, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un organismo independiente aunque adscrito a Transportes, ha considerado imprescindible analizar en laboratorio los carriles en el punto exacto del descarrilamiento e inspeccionar en taller la rodadura del tren Iryo, según ha confirmado un comunicado del Ministerio. La CIAF procederá además a extraer los datos de las cajas negras de ambos trenes, que serán custodiados antes de su análisis detallado en laboratorio.

Un bombero y miembros de la Guardia Civil española trabajan junto a uno de los trenes implicados en el accidente, en el lugar del descarrilamiento mortal de dos trenes de alta velocidad cerca de Adamuz, en Córdoba, España. 19 de enero de 2026. / Reuters - Susana Vera

Los fallecidos, en redes sociales: X o Instagram como plataformas de búsqueda

Entre las víctimas cuyas identidades han salido a la luz, se encuentran el periodista Óscar Toro y la fotógrafa María Clauss, además de un agente de la Policía Nacional y una familia entera de Punta Umbría (Huelva). Destaca el testimonio de Fidel Sáez, uno de los afectados, que ha perdido a su madre en el accidente, mientras tres familiares cercanos continúan hospitalizados. En total, a bordo viajaban 300 personas en el Iryo y 186 en el Alvia.

Familiares de los pasajeros que viajaban en los trenes Alvia e Iryo han recurrido a las redes sociales para solicitar ayuda y localizar a sus seres queridos tras el accidente. Muchas personas han compartido fotos y descripciones de los desaparecidos, solicitando cualquier dato que facilite ubicarlos. El dispositivo de búsqueda cuenta con la colaboración de la Agencia de Emergencias de Andalucía, la Cruz Roja, psicólogos y servicios sanitarios, mientras que en varias ciudades andaluzas se han habilitado puntos de información y apoyo.

Entre los desaparecidos y fallecidos se encuentran opositores que regresaban de exámenes en Madrid, trabajadores ferroviarios y familiares de figuras públicas. Además, algunos usuarios han reportado la desaparición de mascotas y de varias personas vinculadas a comercios locales. Los familiares insisten en la importancia de difundir información y mantener la esperanza mientras continúan las labores de búsqueda y se confirman identidades.

Una joven que ha resultado herida en la tragedia ferroviaria cuenta los minutos más críticos. Ahora busca a su perro, que viajaba con ella.

Hipótesis abiertas y primeros hallazgos sobre el accidente en Adamuz

A nivel técnico, la investigación ha girado en torno a una posible rotura en la vía. Óscar Puente ha admitido, en diferentes declaraciones, que la prioridad es discernir si esa rotura constituye el origen del descarrilamiento o si se trata de una consecuencia. “Determinar en este momento que hay un problema de soldadura es totalmente inviable”, ha subrayado el ministro, al tiempo que señalaba la necesidad de aguardar a los resultados de los análisis de laboratorio. El socialista ha reconocido que en los 200 metros de vía afectada, han más fracturas.

Los primeros análisis de la CIAF apuntan a la siguiente secuencia: el domingo 18 de enero, a las 19.45 horas, los tres últimos coches del tren Iryo 6189 que cubría la ruta Málaga-Madrid se salieron de la vía e invadieron la vía 2, por donde circulaba en sentido contrario el Alvia 2384 Madrid-Huelva. El choque, con ambos trenes circulando a unos 200 km/h, según indicaba Puente, provocó que los primeros vagones del Alvia se precipitaran por un terraplén de cuatro metros.

Miembros de la Guardia Civil española, junto con otro personal de emergencia, trabajan junto a uno de los trenes implicados en el accidente, en el lugar de un descarrilamiento mortal de dos trenes de alta velocidad cerca de Adamuz, en Córdoba, España, 19 de enero de 2026. / Reuters - Susana Vera

El presidente de la CIAF, Iñaki Barrón, ha explicado en una entrevista en el canal 24 Horas que la clave está en la “interacción entre la vía y el tren”, y que “todo apunta a que el origen del siniestro se produjo en la interacción del vehículo con infraestructura”. A pesar de las especulaciones sobre vibraciones previas experimentadas por pasajeros, Óscar Puente ha advertido que, aunque se conoce ese relato, no hay certeza de que guarde relación con el accidente.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones recogidas en Europa Press, entre el descarrilamiento de los vagones del Iryo y la colisión con el Alvia han transcurrido únicamente veinte segundos. La CIAF, que asumió la dirección técnica de las pesquisas desde la mañana del lunes con el apoyo de la Policía Judicial, la Guardia Civil, Adif, Renfe e Iryo, cuenta con un año de plazo máximo para publicar el informe final, tal como marca la ley.

La alta velocidad entre Madrid y Andalucía no se recuperará hasta el 2 de febrero

La gravedad del siniestro ha obligado a modificar la operativa ordinaria del corredor ferroviario entre Madrid y Andalucía. El ministro de Transportes ha señalado que la recuperación total del servicio de alta velocidad no se producirá antes del 2 de febrero. Renfe ha activado desde este martes un plan alternativo para garantizar la movilidad con autobuses entre Villanueva de Córdoba y Córdoba, complementando las rutas de Sevilla y Málaga con trenes y desplazamientos por carretera.

Las paradas intermedias se mantienen en Ciudad Real y Puertollano para los trayectos Madrid-Villanueva de Córdoba, y en Antequera para la ruta Córdoba-Málaga. Los billetes se ofrecen en clase turista a un precio fijo de 40 euros para los trayectos completos a Málaga y Sevilla, con reembolso gratuito o cambio para quienes ya tenían billetes.

Decenas de personas haciendo cola en las oficinas de Renfe, en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 18 de enero de 2026, en Madrid (España), tras el accidente. / Carlos Luján / Europa Press

Además, Renfe ha dispuesto servicios especiales por la vía convencional desde Madrid Chamartín a Sevilla, Cádiz y Granada-Almería, así como en sentido contrario, con paradas en diversas ciudades andaluzas. Se han reforzado los servicios de Media Distancia en el corredor Madrid-Extremadura-Sevilla, incrementando la oferta de plazas y estableciendo nuevas frecuencias. Para los trayectos Algeciras-Málaga y Ronda-Antequera, se habilitaron conexiones en autobús con horarios específicos. Los servicios transversales directos quedan suprimidos, y la alternativa es realizar el viaje enlazando por Madrid. También, aerolíneas como Iberia y Air Europa han incrementado su oferta de plazas entre Madrid, Sevilla y Málaga durante los próximos días para facilitar la movilidad.