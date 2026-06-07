La misa del papa León XIV en Cibeles, en números: más de 1 millón de asistentes, 460.000 hostias y otras curiosidades

El Papa León XIV preside la misa de Corpus Christi, en la Plaza de Cibeles, a 7 de junio de 2026, en Madrid (España) (Jesús Hellín/Europa Press/Pool / Europa Press)

La misa presidida por el papa León XIV desde las 10:00 horas de este domingo 7 de junio en la Plaza de Cibeles de Madrid para celebrar la festividad del Corpus Christi, ha movilizado un dispositivo litúrgico y logístico de gran escala con capacidad para repartir la comunión a una asistencia prevista de más de 1,1 millones de fieles, según la organización del evento y la Delegación del Gobierno en Madrid.

El plan diseñado por la Comisión de Liturgia del comité organizador de la Archidiócesis de Madrid contemplaba 460.000 formas consagradas, conocidas como hostias, distribuidas con 2.300 píxides de 200 formas cada una.

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Por su parte, el vino de consagración utilizado en las celebraciones litúrgicas presididas por el pontífice este fin de semana, procede de la bodega Bogarve 1915, de Madridejos (Toledo), según ABC. RTVE menciona que también se utilizará vino elaborado por las monjas mínimas del monasterio de Jerez de la Frontera.

Además, la misa cuenta con la participación de 500 sacerdotes, 1.800 ministros extraordinarios y alrededor de 18.000 voluntarios para ordenar el reparto de estas durante la celebración en la Plaza de Cibeles.

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Ante la afluencia de fieles, la organización ha instalado más de 50 pantallas gigantes y decenas de kilómetros de vallas para garantizar la seguridad. El dispositivo se ha concebido para dar respuesta a una ceremonia al aire libre en el centro de la capital y a un itinerario procesional por uno de sus ejes más transitados.

El dispositivo desplegado para el reparto de formas consagradas durante la misa de León XIV en Cibeles

El reparto de las formas consagradas se apoyará en seis templos próximos a la plaza de Cibeles, desde los que saldrán los ministros extraordinarios. En cada uno de esos puntos se ha oficiado esta misma mañana una misa previa para consagrar las formas, con asistencia de los propios ministros que después se encargarán de distribuirlas.

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Entre los centenares de ministros adjudicados a estos centros habilitados hay también personas laicas, sacerdotes, religiosas y seminaristas.

El Papa León XIV preside la misa de Corpus Christi, en la Plaza de Cibeles, a 7 de junio de 2026, en Madrid (España) Alberto Ortega / Europa Press

Las iglesias habilitadas son la parroquia de San José, la basílica de Jesús de Medinaceli, la parroquia de San Jerónimo el Real, la parroquia de San Manuel y San Benito, la parroquia de Santa Bárbara y el Centro Cultural de la Villa. Una vez que el papa ha recibido la comunión, los voluntarios han abierto paraguas blancos como señal para indicar el momento en el que comienza la distribución de la eucaristía entre los asistentes en estas ubicaciones.

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Además, estos seis puntos permanecerán abiertos hasta las 14:00 horas para las personas que no puedan comulgar durante la misa en Cibeles y quieran hacerlo después. También habrá comunión adaptada para personas celíacas.

Vinos utilizados por el papa León XIV

La bodega Bogarve 1915, situada en Madridejos (Toledo), ha sido la seleccionada para elaborar el vino que será utilizado durante la consagración en las celebraciones litúrgicas presididas por León XIV durante su visita a Madrid, también en esta misa para celebrar la festividad del Corpus Christi, según La Tribuna de Toledo.

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Se trata de un vino blanco elaborado siguiendo una receta desarrollada en la década de 1960 específicamente para la celebración de la Santa Misa. De hecho, esta bodega produce habitualmente este tipo de vino destinado a parroquias, sacerdotes y diferentes confesiones cristianas presentes en el país.

Por su parte, RTVE menciona también que el vino utilizado en esta misa ha sido elaborado por las monjas mínimas del monasterio de Jerez de la Frontera.

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Los participantes en la procesión posterior a la misa en Cibeles

Después de la comunión, la hostia consagrada se colocará en custodia en el centro del altar. León XIV pronunciará la oración, incensará el Santísimo Sacramento y comenzará la procesión.

En el cortejo participarán diferentes figuras. Irán colocados en filas diáconos y acólitos, además de niños que han hecho este año la primera comunión, laicos, miembros de la vida consagrada y presbíteros. También participarán todos los cardenales, arzobispos y obispos, junto a León XIV y el Santísimo Sacramento.

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Durante la misa y la procesión eucarística actuará un coro y una orquesta formados por cerca de 400 miembros procedentes del coro y la orquesta de la Jornada Mundial de la Juventud, del coro de San Juan de Ávila, de la Escolanía del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, de la Escolanía de la Abadía de la Santa Cruz y de la Escolanía de la JMJ.