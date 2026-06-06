El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

Eurofigther de Alemania (REUTERS/Lukasz Glowala/File Photo)

El programa conjunto de Alemania y España para modernizar sus flotas de cazas Eurofighter ha dado un paso estratégico con el inicio de pruebas en condiciones operativas reales del nuevo Common Radar System Mark 1 (ECRS Mk1). El consorcio formado por Hensoldt e Indra ha comunicado que el sistema ya ha demostrado robustez y altas prestaciones en escenarios simulados de combate, anticipando los primeros ensayos en vuelo previstos para 2026.

Este avance sitúa al ECRS Mk1 como una de las piezas centrales en la futura capacidad aérea tanto de la Luftwaffe como del Ejército del Aire y del Espacio. La contratación de este radar se formalizó en 2020 y su despliegue operativo definitivo está programado para 2027. El desarrollo del sistema responde a la necesidad de dotar a las fuerzas aéreas de capacidades tecnológicas avanzadas que les permitan responder a amenazas emergentes y mantener la eficacia operativa.

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Durante la fase actual, el radar Mk1 ha sido sometido a situaciones de combate simuladas con blancos reales, tanto de oportunidad como cooperativos, con el objetivo de evaluar su rendimiento bajo presión operativa. De acuerdo con el consorcio, el sistema ha operado con su hardware definitivo y la versión más reciente de su software, lo que ha permitido validar la arquitectura y confirmar la idoneidad de los subsistemas mejorados, cuyas especificaciones se definieron en 2024.

Los Eurofighter españoles despegan rumbo a la aventura: el Ejército del Aire lleva sus cazas hasta donde nunca han llegado.

Un salto tecnológico para la defensa europea

Según señaló Falko Firl, director de Radar Eurofighter en Hensoldt, el progreso responde a la cooperación estrecha entre Airbus, Indra y la propia HENSOLDT, junto al respaldo de las autoridades de defensa nacionales. La directora del programa Eurofighter en Indra, Mónica Pérez Fernández, destacó que este ciclo de ensayos marca un punto de inflexión en la integración de un radar AESA avanzado en el caza.

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El objetivo inmediato consiste en culminar las pruebas en tierra y avanzar hacia la integración plena en los sistemas de vuelo, según la hoja de ruta comunicada por el consorcio. El ECRS Mk1 se presenta como una solución de nueva generación diseñada para cubrir la totalidad de misiones de combate asignadas al Eurofighter, desde operaciones aire-aire y aire-superficie de alta resolución hasta funciones de guerra electrónica, tanto activas como pasivas.

Radar de los cazas Eurofighter (Indra)

Esta iniciativa refleja la colaboración entre dos referentes europeos del sector defensa. Hensoldt, con sede en Alemania, aporta décadas de experiencia en sistemas de sensores, mientras que Indra, multinacional española, lidera proyectos ligados a defensa, digitalización e inteligencia artificial. Ambas compañías suman miles de empleados y una presencia global, apostando por la innovación y la integración tecnológica como vía para responder a los desafíos de la seguridad continental.

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El inicio de las pruebas operativas del radar Mk1 constituye un hito para el programa Eurofighter y refuerza el compromiso de la industria europea con la excelencia tecnológica aplicada a la defensa. El consorcio sostiene que la incorporación de esta tecnología situará a los cazas de Alemania y España en la vanguardia de las capacidades aéreas europeas en la próxima década.