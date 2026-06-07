Cortes de tráfico este domingo 7 de junio por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y metro

Infografía detallando las restricciones de tráfico y transporte público en Madrid del 6 al 9 de junio debido a la visita del papa León XIV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este domingo 7 de junio es la jornada que el Ayuntamiento de Madrid ha calificado como crítica en todo el operativo de la visita del papa León XIV. A las 10 horas, el pontífice va a presidir la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, el acto central de su estancia en la capital, con una previsión de 1,5 millones de fieles congregados. La ciudad amanecerá ese día prácticamente partida en dos, con el eje norte-sur bloqueado desde primera hora de la mañana y siete estaciones de metro sin servicio de parada en el centro.

Pero la agenda del papa no termina ahí. Por la tarde, a las 16.30 horas, León XIV mantendrá un encuentro privado en la Nunciatura Apostólica, y a las 18 horas participará en un evento cultural en el Movistar Arena, denominado Tejer redes con el mundo de la cultura. La jornada cerrará con una cena privada en la Residencia del Cardenal Arzobispo. Pero para llegar a cualquier punto de Madrid a lo largo del día de hoy, los ciudadanos van a tener que sortear las restricciones de movilidad más amplias de toda la semana.

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La ciudad, cortada en dos desde las 6:30 de la mañana

A partir de las 6.30 horas de hoy domingo, el gran eje vertebrador de Madrid va a quedarse completamente cerrado al tráfico. El corte abarca desde la Plaza del Doctor Marañón, continúa por el Paseo de la Castellana, pasa por Colón, Recoletos y Cibeles, y se prolonga por el Paseo del Prado hasta la Glorieta de Carlos V, en Atocha. Se trata de un bloqueo de varios kilómetros que divide la ciudad en dos mitades y que afecta también a las vías adyacentes: Goya, Génova, Gran Vía, Alcalá, Alfonso XII, O’Donnell y Serrano sufrirán igualmente restricciones de circulación.

El cierre del entorno de Cibeles no es nuevo, ya que lleva en vigor desde la medianoche del 4 de junio. Lo que cambia hoy es la escala del dispositivo, que se extiende por toda la columna vertebral de la ciudad y suma vías secundarias que hasta ahora permanecían abiertas. El Ayuntamiento de Madrid recomienda a los conductores que eviten el vehículo privado durante toda la jornada y que consulten la aplicación oficial para gestionar las plazas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), dado que decenas de plazas en superficie en la Castellana, Recoletos, Serrano y el Paseo del Prado quedarán inhabilitadas.

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Metro sin parada en siete estaciones del centro

Metro de Madrid aplicará desde el inicio del servicio y hasta las 14.00 horas un cierre operativo por motivos de seguridad en siete estaciones del centro. Los trenes seguirán circulando por esos puntos, pero sin efectuar parada. Las estaciones afectadas son Retiro, Banco de España y Sevilla en la línea 2; Velázquez, Serrano y Colón en la línea 4; y Chueca en la línea 5.

Las afecciones al tráfico por la visita del Papa León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio comenzarán "de manera muy significativa" esta medianoche con la ocupación de la Plaza de Lima, de modo que únicamente se podrá circular por la glorieta y con determinadas limitaciones

La alternativa recomendada por las autoridades es la Línea 6 (Circular), que permite rodear el centro sin necesidad de atravesarlo. A partir de las 14.00 horas, las estaciones cerradas recuperarán el servicio normal. Durante toda la jornada, hasta las 21.30 horas, Metro reforzará las frecuencias de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 con incrementos de hasta un 100% en el número de trenes en las horas centrales del día.

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En Cercanías, la estación de Recoletos permanecerá igualmente cerrada desde el inicio del servicio hasta las 14.00 horas.

Cinco líneas de autobús suprimidas y más de 30 con desvíos

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) opera este domingo con sus restricciones más amplias de toda la semana. Desde el inicio del servicio y hasta aproximadamente las 15.00 horas, quedan suprimidas por completo las líneas 37, 45, 001, 002 y C03. Otras 31 líneas verán limitados o modificados sus recorridos habituales para adaptarse al cierre del eje central.

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Las cabeceras de los autobuses nocturnos que operaban desde Cibeles y Alonso Martínez han sido trasladadas a nuevas ubicaciones: Goya/Felipe II, la Estación de Atocha y Argüelles, según el tipo de línea. Para los viajeros que lleguen desde los municipios del entorno, 157 vehículos adicionales refuerzan el servicio en 54 localidades de la periferia que acogen peregrinos desplazados a la capital.

Todos los autobuses de la EMT son gratuitos hasta el 9 de junio, con la única excepción de la línea Exprés Aeropuerto.

Principio del montaje del escenario para el papa León XIV en Cibeles. (Europa Press)

Los taxis, sin libranzas durante todo el fin de semana

Una de las medidas más llamativas del dispositivo afecta al sector del taxi. Todos los taxis de Madrid podrán prestar servicio de forma ininterrumpida desde las 20.00 horas del viernes 5 hasta las 20.00 horas del domingo 7, con la eliminación de las libranzas habituales. La medida busca ampliar la oferta de transporte en un fin de semana en el que la demanda se prevé muy por encima de lo normal. La contrapartida es que decenas de paradas de taxi en el Paseo de la Castellana, Recoletos, Serrano y el Paseo del Prado quedarán inhabilitadas por los cortes.

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BiciMAD gratuita, pero con estaciones clave cerradas

El servicio de bicicleta pública BiciMAD mantiene la gratuidad hasta el 9 de junio, pero este domingo opera con un número elevado de estaciones clausuradas. Las ubicadas en puntos como Cibeles, Puerta de Alcalá, Banco de España o Sol permanecen cerradas por razones de seguridad. A las estaciones ya cerradas desde el sábado en el eje Recoletos-Retiro-Colón se suman las que llevan bloqueadas desde el 6 de junio en el entorno de Nuevos Ministerios, la Castellana y el estadio Santiago Bernabéu. Desde el Ayuntamiento recomiendan comprobar la disponibilidad de cada punto de anclaje antes de planificar cualquier desplazamiento en bicicleta.