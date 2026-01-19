Óscar Puente pone fecha provisional a la reapertura de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía: será el próximo 2 de febrero

Un tren AVE parado en la estación de Delicias de Zaragoza (Europa Press) y el ministro Óscar Puente durante un desayuno informativo de Europa Press (Fernando Sánchez / Europa Press)

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha puesto una fecha provisional para la reapertura de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Previsiblemente, será “en torno al 2 de febrero”. En una entrevista en La Sexta, Puente ha señalado que Adif contempla la posibilidad de poner en servicio una de las dos vías afectadas “lo antes posible y circular por una vía durante unos días”, como medida provisional para restablecer la circulación ferroviaria cuanto antes.

Esta reapertura parcial implicaría operar con limitaciones importantes de velocidad, pero permitiría recuperar el tráfico ferroviario en ese tramo y reactivar la conexión de alta velocidad entre el centro de la península y Andalucía, interrumpida desde el accidente de este domingo.

Asimismo, Puente ha reconocido que esta solución tendría un impacto en los tiempos de viaje, que podrían ver resentidos, aunque ha añadido que, de igual manera, Adif ya trabaja con “un horizonte temporal” para la recuperación completa del servicio, que sitúa en torno al 2 de febrero.

Las aerolíneas refuerzan vuelos ante la suspensión de la alta velocidad

Mientras tanto, varias aerolíneas han reforzado sus operaciones para absorber parte de la demanda. Compañías como Iberia y Air Europa han incrementado el número de vuelos, y amplían la flota en las rutas entre Madrid y Sevilla, y Madrid y Málaga, al menos hasta el viernes. Así, las aerolíneas pretenden aumentar la capacidad y las frecuencias disponibles ante la cancelación de la circulación de la alta velocidad entre la capital y Andalucía.

Imágenes y datos sobre el fatal choque de trenes cerca de Adamuz, Córdoba.

Este lunes ha sido la primera jornada completa en la que la circulación de trenes de alta velocidad ha permanecido suspendida entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada, como consecuencia del siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba.

La investigación avanza mientras se analizan las primeras hipótesis

Durante otra intervención en La 2, Puente ha explicado que desde “la Comisión de Investigación de Accidentes nos dicen que están recopilando datos” sobre el accidente ferroviario de este domingo, en el que chocaron un tren de Iryo y un Alvia de Renfe en Adamuz (Córdoba). Por el momento, ya se han contabilizado 40 fallecidos y más de un centenar de heridos.

Por otro lado, el ministro ha explicado que la hipótesis de que una soldadura de la vía se haya roto constituye únicamente “una tesis más como todas las que puede haber”. Se trata de un indicio adicional que ha aparecido durante la investigación, aunque ha aclarado que será complicado determinar si ese fragmento de riel ya estaba dañado antes del descarrilamiento o si se desprendió a causa del accidente.

Así, el ministro ha explicado que “en este momento se están recopilando datos y, por tanto, esta tesis es una especulación más como puede haber otras. Evidentemente, hay que tener en cuenta que el tren ha destrozado una parte muy importante de la infraestructura y un primer punto de rotura de la vía, a partir del que se considera que se ha producido el descarrilamiento, pero la rotura de la vía es un indicio más. Habrá que determinar si es la causa o es la consecuencia del descarrilamiento, lo que está en manos de los técnicos”.

*Noticia en ampliación.