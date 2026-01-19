España

Óscar Puente pone fecha provisional a la reapertura de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía: será el próximo 2 de febrero

El ministro de Transportes ha explicado que la hipótesis de que una soldadura de la vía se haya roto constituye únicamente “una tesis más como todas las que puede haber”

Guardar
Un tren AVE parado en
Un tren AVE parado en la estación de Delicias de Zaragoza (Europa Press) y el ministro Óscar Puente durante un desayuno informativo de Europa Press (Fernando Sánchez / Europa Press)

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha puesto una fecha provisional para la reapertura de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Previsiblemente, será “en torno al 2 de febrero”. En una entrevista en La Sexta, Puente ha señalado que Adif contempla la posibilidad de poner en servicio una de las dos vías afectadas “lo antes posible y circular por una vía durante unos días”, como medida provisional para restablecer la circulación ferroviaria cuanto antes.

Esta reapertura parcial implicaría operar con limitaciones importantes de velocidad, pero permitiría recuperar el tráfico ferroviario en ese tramo y reactivar la conexión de alta velocidad entre el centro de la península y Andalucía, interrumpida desde el accidente de este domingo.

Asimismo, Puente ha reconocido que esta solución tendría un impacto en los tiempos de viaje, que podrían ver resentidos, aunque ha añadido que, de igual manera, Adif ya trabaja con “un horizonte temporal” para la recuperación completa del servicio, que sitúa en torno al 2 de febrero.

Las aerolíneas refuerzan vuelos ante la suspensión de la alta velocidad

Mientras tanto, varias aerolíneas han reforzado sus operaciones para absorber parte de la demanda. Compañías como Iberia y Air Europa han incrementado el número de vuelos, y amplían la flota en las rutas entre Madrid y Sevilla, y Madrid y Málaga, al menos hasta el viernes. Así, las aerolíneas pretenden aumentar la capacidad y las frecuencias disponibles ante la cancelación de la circulación de la alta velocidad entre la capital y Andalucía.

Imágenes y datos sobre el fatal choque de trenes cerca de Adamuz, Córdoba.

Este lunes ha sido la primera jornada completa en la que la circulación de trenes de alta velocidad ha permanecido suspendida entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada, como consecuencia del siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba.

La investigación avanza mientras se analizan las primeras hipótesis

Durante otra intervención en La 2, Puente ha explicado que desde “la Comisión de Investigación de Accidentes nos dicen que están recopilando datos” sobre el accidente ferroviario de este domingo, en el que chocaron un tren de Iryo y un Alvia de Renfe en Adamuz (Córdoba). Por el momento, ya se han contabilizado 40 fallecidos y más de un centenar de heridos.

Por otro lado, el ministro ha explicado que la hipótesis de que una soldadura de la vía se haya roto constituye únicamente “una tesis más como todas las que puede haber”. Se trata de un indicio adicional que ha aparecido durante la investigación, aunque ha aclarado que será complicado determinar si ese fragmento de riel ya estaba dañado antes del descarrilamiento o si se desprendió a causa del accidente.

Así, el ministro ha explicado que “en este momento se están recopilando datos y, por tanto, esta tesis es una especulación más como puede haber otras. Evidentemente, hay que tener en cuenta que el tren ha destrozado una parte muy importante de la infraestructura y un primer punto de rotura de la vía, a partir del que se considera que se ha producido el descarrilamiento, pero la rotura de la vía es un indicio más. Habrá que determinar si es la causa o es la consecuencia del descarrilamiento, lo que está en manos de los técnicos”.

*Noticia en ampliación.

Temas Relacionados

TrenesSucesosAccidentes EspañaRenfeAndalucíaÓscar PuenteMinisterio de TransportesEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: ascienden a 40 las víctimas mortales y 12 de los heridos siguen en la UCI

Los rescates de las personas atrapadas han terminado ya en la zona del accidente y se procede al levantamiento de los fallecidos

Última hora del accidente de

La angustia de los que buscan a sus familiares a través de redes sociales: “Llevaba un pantalón de pana verde”

Decenas de familiares mantienen una búsqueda activa de las 33 personas que permaneces desaparecidas por el momento

La angustia de los que

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

El expediente abierto por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) detalla que el balance provisional de víctimas es de 39 muertos, 29 heridos graves y 123 leves. Pasadas las 18 horas, la cifra de fallecidos ha ascendido a 40

La investigación del accidente de

Saga “La asistenta” domina el listado de los libros más vendidos de Amazon España este 19 de enero

Esta aclamada serie de thriller psicológico fue escrita por la autora estadounidense Freida McFadden

Saga “La asistenta” domina el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: ascienden a 40 las víctimas mortales y 12 de los heridos siguen en la UCI

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

Salvador Illa, diagnosticado con osteomielitis púbica, una enfermedad muy poco frecuente pero con una evolución “muy favorable”

Las principales formaciones de Aragón retrasan la campaña electoral por el accidente de Adamuz, excepto Vox: “No vamos a dejar de trabajar ni un solo día”

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 de Super Once este lunes 19 de enero del 2026

España gana el pulso económico a Europa: el FMI prevé que crecerá en 2026 el doble que la eurozona y solo una décima menos que EEUU

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 19 de enero del 2026

Hasta 300 euros en avión y 800 en taxi, el precio que tendrán que pagar algunos viajeros varados tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

DEPORTES

Ralf Schumacher avisa sobre el

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz