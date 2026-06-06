El Papa León XIV se marca el ‘six seven’ en el papamóvil en sus primeras horas en Madrid

El papa León XIV saluda a los fieles en su recorrido por el centro de Madrid en el papamóvil. (EFE/Sergio Pérez)

En su primer baño de masas a bordo del papamóvil, el Papa León XIV ya ha protagonizado uno de los gestos más virales de la visita, sumándose a la tendencia viral del ‘six seven’. La escena ha ocurrido a bordo del papamóvil durante su traslado a la nunciatura apostólica, tras ser recibido por los Reyes en el Palacio Real. A la altura de Plaza España, varios niños y niñas han pedido el famoso gesto al Pontífice, quien ha accedido sonriente mientras realizaba saludos al resto de fieles. Apenas ha durado un segundo, pero el gesto no ha escapado a la atención de las masas, quienes han respondido con vítores y aplausos.

La primera vez que el Papa reprodujo este gesto fue hace dos semanas ante un grupo de jóvenes de Génova acompañados por el padre Roberto Fiscer. Muchos adultos quedaron desconcertados, mientras que los más jóvenes identificaron la referencia de inmediato. “Six-seven” consiste en decir dos números en inglés mientras se hace con las manos un movimiento que sugiere que se sopesan dos opciones.

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El origen de esta tendencia estaría en la canción del rapero Skrilla Doot Doot (6 7), que se hizo viral a finales de 2024 y principios de 2025 cuando el joven jugador estadounidense Taylen Kinney, una de las promesas del baloncesto estudiantil en Estados Unidos, empezó a usar la expresión en vídeos de TikTok.

Durante su primer trayecto en papamóvil por Madrid, el papa ha hecho un gesto que corresponde a un fenómeno viral de internet (Reuters)

Tres días por delante en la capital

Más allá de esta espontánea escena, las primeras horas del Papa ya han dejado varias imágenes para el recuerdo, comenzando por su llegada en avión. El Papa ha sido recibido por los Reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez-Almeida, además de los principales líderes eclesiásticos en el país.

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Uno de los momentos más esperados ha sido su discurso en el Palacio Real, donde ha rechazado la polarización y la “cultura del enfrentamiento”. León XIX ya descansa en la nupciatura antes de asistir a la primera parada de contenido social, la visita, en torno a las 18 horas, al centro CEDIA 24 Horas de Cáritas, dedicado a la atención de personas sin hogar.

Desde allí, León XIV se desplazará a la Plaza de Lima para el plato fuerte de la jornada. Será un encuentro con jóvenes que tendrá tres partes: vigilia, diálogo y música. La primera incluirá una adoración eucarística en la que el pontífice rezará el rosario con los asistentes.

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