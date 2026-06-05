“Donde los turistas ya no son bienvenidos”: España es el país europeo que más rechaza el turismo masivo, según un estudio

Manifestación contra el turismo masivo, en el centro de Barcelona, España, el 19 de junio de 2024. (AP Foto/Emilio Morenatti, Archivo)

Durante los últimos años, el turismo ha experimentado un crecimiento notable en toda Europa, lo que ha ido aumentando la presión sobre quienes viven en las zonas más visitadas. Solo entre enero y abril de 2026, España recibió a 26,6 millones de turistas.

Aunque el turismo continúa siendo un pilar económico para muchos países de la Unión Europea, cada vez son más frecuentes las quejas por parte de la población local sobre la escasez de vivienda y el encarecimiento del coste de la vida. Un reciente informe de la plataforma digital JB.com sitúa a España, Italia y Francia a la cabeza de los países europeos donde la oposición al turismo masivo resulta más evidente.

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El número de turistas sigue creciendo

Los datos oficiales ayudan a entender el contexto. Entre enero y abril de 2026, España registró un aumento del 3,4% en la llegada de turistas, y las previsiones para junio apuntan a un crecimiento del 7,1% en pasajeros internacionales respecto al año anterior. El Ministerio de Turismo español también prevé subidas en Italia y Francia, con incrementos del 12% y el 2,6% respectivamente en el flujo de visitantes si se compara con el mismo periodo de 2025.

Por otro lado, Chipre y Albania destacan en el informe de JB.com - titulado “Donde los turistas ya no son bienvenidos” - como los países más “hospitalarios” (con turistas) de Europa, ya que no se han documentado protestas contra los turistas y las medidas regulatorias aplicadas a los visitantes son mínimas. El estudio recoge diversos indicadores, como la intensidad de las protestas, el eco mediático, los impuestos turísticos y la relación entre visitantes y residentes, en un total de 30 países.

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Varias personas participan en una protesta contra el turismo masivo y la gentrificación de la isla antes de la temporada de verano en Palma de Mallorca, España. 25 de mayo de 2024. REUTERS/Juan Medina

Cómo se elaboró el estudio

Para determinar los países con un mayor grado de rechazo al turismo entre la población local, se evaluaron cuatro métricas principales: la intensidad y frecuencia de las protestas documentadas contra el turismo durante 2024 y 2025, el volumen de menciones en medios y búsquedas relacionadas con el rechazo al turismo, la carga máxima de impuestos turísticos en hoteles de gama media y la proporción de turistas internacionales respecto a la población residente. Además, se tuvieron en cuenta indicadores como el número de llegadas de turistas en 2025, el peso del turismo en el PIB y la posición en los rankings internacionales de amabilidad hacia los visitantes.

Todas las métricas se normalizaron en una escala de 0 a 100 para facilitar la comparación entre países con realidades muy distintas. Posteriormente, se aplicó una ponderación: la intensidad de las protestas representa el 40% de la nota final, las menciones mediáticas un 30%, y tanto la tasa de impuestos turísticos como el ratio turistas/residentes, un 15% cada uno.

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El resultado final es un índice que clasifica a los países según su nivel de rechazo al turismo, donde una puntuación de 100 corresponde al país con mayor oposición y 1 al que muestra menor resistencia. Los países que combinan protestas organizadas, amplia cobertura mediática, medidas regulatorias y una presencia turística elevada logran las puntuaciones más altas en este ranking. ¿En primer lugar? España.

Decenas de personas durante una manifestación anti turística, en el Parc de ses Estacions, a 21 de julio de 2024, en Mallorca (Tomàs Moyà - Europa Press)

España está cansada de turistas

España se sitúa en primera posición en el ranking de resistencia social al turismo masivo. Se han registrado protestas en más de 40 ciudades del país, desde Barcelona hasta las Islas Canarias. Cataluña, por ejemplo, recibió en 2025 a 20,1 millones de turistas, un 0,6% más que el año anterior. En junio del año pasado, el centro de Barcelona fue escenario de manifestaciones en las que se vieron pancartas y se usaron pistolas de agua contra los visitantes en zonas turísticas muy concurridas. Estas protestas, en causa y en forma, no se limitan a Barcelona, sino que se repiten en varias ciudades del país.

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Italia aparece a continuación en la lista. Las protestas han tenido lugar en Venecia, Roma, Florencia, Nápoles y Milán. Entre las acciones de rechazo destaca la retirada de cajas de llaves de pisos turísticos, en protesta por la dificultad de acceso a la vivienda para la población local. Las autoridades de Venecia han reintroducido una tasa para los visitantes de día, vigente los fines de semana durante los meses de verano, como medida de control del turismo.

En Francia, las protestas se han extendido a ciudades como Marsella, Niza y París, donde además ha surgido un movimiento contrario a los cruceros, reflejando una oposición activa tanto en grandes ciudades como en destinos turísticos de la costa.

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El informe destaca que el turismo, a pesar de su peso en la economía, se ha convertido también en motivo de preocupación y rechazo para la población local. Las protestas, el acceso a la vivienda - dificultado aún más por la proliferación de pisos turísticos - y las nuevas normativas muestran hasta qué punto la convivencia entre visitantes y residentes plantea desafíos en los destinos más demandados de Europa.

En términos de datos, España lidera la presión y la resistencia social frente al turismo masivo, con un ratio de 2 turistas por residente, una tasa de impuesto turístico del 8%, más de un millón de menciones mediáticas recientes, la puntuación máxima de intensidad de protestas (de 5 sobre 5) y un crecimiento de turistas del 3,2%. Italia destaca por el mayor número de menciones al “turismo masivo” en medios y una puntuación de protestas alta, mientras Francia, Grecia y Portugal presentan ratios turísticos elevados y protestas frecuentes.

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