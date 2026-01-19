Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

Miembros de la Guardia Civil española, junto con otro personal de emergencia, trabajan junto a uno de los trenes implicados en el accidente, en el lugar de un descarrilamiento mortal de dos trenes de alta velocidad cerca de Adamuz, en Córdoba, España, 19 de enero de 2026. REUTERS/Susana Vera TPX IMÁGENES DEL DÍA

El trágico accidente ferroviario ocurrido este domingo por la tarde en el término municipal de Adamuz (Córdoba) sigue dejando un balance devastador. Según los últimos datos oficiales, al menos 39 personas han perdido la vida y otras 43 continúan hospitalizadas con heridas de diversa consideración, tras el choque entre un tren de Iryo y un convoy Alvia de Renfe.

Las causas del siniestro aún no están claras. El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha descrito el suceso como “raro y difícil de explicar”, y ha subrayado que se investigarán todas las hipótesis posibles. El Gobierno ha decretado tres días de luto oficial y ha reiterado su compromiso de llegar “hasta el final” para aclarar lo ocurrido y depurar responsabilidades.

El accidente se produjo poco antes de las ocho de la tarde del domingo. El tren de Iryo, que había partido de Málaga a las 18.40 horas con destino Madrid y transportaba a 317 pasajeros, descarriló a las 19.39 horas a la altura de Adamuz. Los tres últimos vagones se salieron de la vía e invadieron el trazado contiguo, por el que circulaba un Alvia con destino Huelva. Este segundo tren activó una frenada de emergencia, pero acabó descarrilando, lo que multiplicó la gravedad del impacto.

A medida que avanzan las horas, comienzan a confirmarse las identidades de algunas de las víctimas mortales.

Conmoción en el periodismo onubense por la muerte de Óscar Toro y María Clauss

Entre las personas fallecidas, están dos profesionales reconocidos en el periodismo onubense. La Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento de Óscar Toro, periodista y académico, y de su mujer María Clauss, fotoperiodista y gestora cultural. El matrimonio viajaba en el tren Alvia que cubría la ruta hacia Huelva cuando se produjo el accidente. Esta noticia ha causado una profunda conmoción en el ámbito de la comunicación y la cultura en Andalucía, especialmente en la provincia de Huelva, donde ambos desarrollaron buena parte de su trayectoria profesional y personal.

Los periodistas Óscar Toro y María Clauss, fallecidos en el accidente de trenes en Adamuz, Córdoba. (Asociación de Prensa de Huelva)

María Clauss era una figura destacada de la fotografía documental y humanitaria, “una mujer muy comprometida con todos, sensible socialmente”, la ha descrito Yolanda, periodista de Canal Sur en Huelva, a Infobae. Formada en la Universidad Complutense de Madrid, su trabajo había sido publicado en medios de referencia. En 2023, recibió el Premio de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña. Más allá de su labor como fotoperiodista, desempeñó un papel clave en la vida cultural de Huelva como directora creativa del festival WofestHuelva, vicepresidenta del Ateneo de Huelva y promotora de la Asociación INvisible.

Óscar Toro, por su parte, contaba con una sólida trayectoria académica y profesional. Doctor en Comunicación por la Universidad de Huelva, centró su investigación en la comunicación orientada al cambio social. Fue director de la FUndación Xul, impulsor de la editorial Voces del Sur y docente en la Universidad Internacional de Andalucía, además de colaborar durante años en iniciativas vinculadas a los derechos humanos y la sensibilización ciudadana.

Un agente de la Policía Nacional, entre las víctimas mortales

Además, el sindicato JUPOL, mayoritario de la Policía Nacional, ha comunicado que entre las víctimas mortales también se encuentra un agente del cuerpo destinado en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid. Por ahora, no han trascendido más datos sobre su identidad.

Imágenes y datos sobre el fatal choque de trenes cerca de Adamuz, Córdoba.

“Hemos sido informados que en uno de los trenes implicados en la tragedia ferroviaria de Adamuz en Córdoba iba un compañero que desgraciadamente ha fallecido, estaba destinado en la BPEF de Madrid”, ha escrito el sindicato en su cuenta de X. En la publicación, han trasladado sus condolencias “a sus familiares y compañeros del CIE”, además de enviar sus “condolencias a todas las familias de las víctimas del terrible accidente”.

Por otro lado, el conductor del tren Alvia implicado en el choque figura también entre las víctimas mortales del accidente, según han confirmado a EFE fuentes de Renfe. El maquinista, de 36 años, era aficionado a la fotografía.

*Noticia en ampliación.