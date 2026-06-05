La isla privada y aislada que se vende con cabaña incluida por 405.000 euros y forma parte de un geoparque de la Unesco

La cabaña de la isla Mullagrach que se vende por menos de medio millón de euros. (Savills)

Vivir en una isla privada no es mal plan. Sobre todo, si te sobra medio millón de euros y quieres vivir alejada de todo. Evidentemente, no está al alcance de cualquiera. Ya no es solo la compra del espacio, sino llegar a él. Para acceder a la isla escocesa de Mullagrach, que sale a subasta la semana que viene, necesitas o un barco (se puede partir desde Ullapool o desde Old Dornie), o directamente un helicóptero. En total, son cerca de 36 hectáreas para uso y disfrute, en los que se incluye una cabaña ya amueblada.

Pero primero, situemos dónde está. Mullagrach está frente a la costa noroeste de Escocia y es la isla más septentrional del archipiélago de las Summer Isles (Islas de Verano en español). Se trata de un enclave casi desconocido, concebido para compradores que buscan una propiedad fuera de la red y alejada de núcleos habitados. “En la isla se encuentra una cabaña de alta calidad y bajo impacto ambiental, diseñada y construida por Northwoods Design para resistir las inclemencias del tiempo, con un techo curvo revestido de brezo que se integra armoniosamente en el paisaje”, explica la inmobiliaria Savills en su página web.

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La cabaña de la isla Mullagrach que se vende por menos de medio millón de euros. (Savills)

La subasta organizada por Savills está prevista para el 9 de junio y parte de un precio orientativo de 350.000 libras (unos 405.000 euros). Y lo curioso es que la cifra se sitúa por debajo del precio medio de mercado de una vivienda en Madrid. Además, la cabaña viene amueblada. El interior está bien equipado con cocina y comedor, estufa de leña y dos camas tipo cama. Cuenta con paneles solares para la electricidad y un inodoro de compostaje exterior. Lo que no queda claro es si está concebida para vivir o para alquilar, ya que desde la inmobiliaria recuerdan que está lista “para estancias de una noche o más” y recuerdan que aunque dispone de un sistema de recogida de agua de lluvia, el agua potable es embotellada.

Qué hacer en la isla de Mullagrach

¿Y qué se puede hacer allí? Más allá de desconectar, puedes recorrer las playas, acantilados, cuevas y calas y, en primavera y verano, disfrutar de los colores de las hierbas y las flores silvestres. El entorno natural tiene además una protección añadida: forma parte del primer geoparque de la Unesco en Escocia. En sus aguas pueden verse focas, delfines, nutrias, ánsares comunes y, en ocasiones, rorcuales aliblancos.

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La cabaña de la isla Mullagrach que se vende por menos de medio millón de euros. (Savills)

Al sur y al este, con vistas despejadas hacia las montañas de Skye y Torridon, se abren las aguas interiores del archipiélago. Estas son ricas en vieiras, langostinos, langostas y cangrejos, además de caballa, abadejo y lubina. Desde el embarcadero es posible capturar langostas y cangrejos con nasas.

La fauna de la isla incluye págalos grandes, cormoranes moñudos, fulmares, gansos comunes y nutrias. La ausencia de pastoreo ovino durante más de tres décadas ha favorecido una notable biodiversidad. El territorio fue utilizado en el pasado para el pastoreo de verano, y en el extremo noreste aún se conservan las ruinas de una antigua cabaña.

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La vegetación autóctona ocupa una extensión considerable. Sauces, serbales y abedules crecen junto a hierbas, brezos, helechos y líquenes, así como una amplia variedad de flores silvestres costeras y de páramo: claveles marinos, orquídeas, prímulas, jacintos, escabiosas y violetas silvestres, cuenta la inmobiliaria en el anuncio.