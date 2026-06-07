La infanta Sofía sigue la estela de su madre y opta por un traje de chaqueta en la misa con el papa León XIV: su discreto guiño a la reina Sofía

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía durante la firma del papa León XIV (no en la image) en el libro de honor antes de la misa del Corpus Christi en Cibeles este domingo, en Madrid. (EFE/ Chema Moya).

La segunda jornada de la visita de León XIV a España ha dejado una imagen muy diferente a la vivida apenas veinticuatro horas antes en el Palacio Real. Si durante la recepción oficial al Pontífice la Familia Real optó por una estética marcada por la sobriedad y los tonos oscuros que exige el protocolo vaticano en determinados encuentros, la multitudinaria misa celebrada en la Plaza de Cibeles ha permitido una mayor libertad estilística. En ese escenario, la infanta Sofía ha vuelto a ser protagonista gracias a una elección de vestuario que refleja una imagen más madura y sofisticada.

La hija menor de los reyes ha compañado a Felipe VI, la reina Letizia y la princesa Leonor en una de las citas más destacadas del viaje papal. Miles de personas se han congregado en el centro de Madrid para asistir a la eucaristía presidida por León XIV, un acto que ha convertido la capital en el epicentro de la actualidad religiosa y que ha reunido tanto a fieles como a representantes institucionales.

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Frente al vestido negro que lució durante la recepción oficial del sábado, Sofía ha apostado esta vez por una propuesta mucho más luminosa. La joven ha elegido un elegante traje de chaqueta en color verde agua, una tonalidad suave y veraniega que encaja perfectamente con las recomendaciones habituales para las celebraciones litúrgicas al aire libre y con las altas temperaturas que han marcado la jornada madrileña.

El papa León XIV (c) saluda al rey Felipe VI (c-i), la reina Letizia (i), la princesa Leonor (2i) y la infanta Sofía (d) antes de la misa del Corpus Christi en Cibeles este domingo, en Madrid. (EFE/ Chema Moya)

La elección no ha pasado desapercibida. Lejos de los diseños juveniles que habían protagonizado muchas de sus apariciones públicas durante los últimos años, la infanta ha recurrido a una fórmula muy presente en el armario de su madre, la reina Letizia: el traje sastre. Una decisión que proyecta una imagen más institucional y que parece acompañar el nuevo papel que poco a poco comienza a asumir dentro de la agenda oficial de la Corona.

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El conjunto destaca por su equilibrio entre elegancia y comodidad. La americana, de corte estructurado y cierre cruzado, aporta formalidad sin resultar excesivamente rígida. Por su parte, los pantalones de talle alto y pierna ancha añaden movimiento y modernidad al estilismo. El tejido, con una ligera apariencia satinada, contribuye además a aportar luminosidad al conjunto durante una mañana marcada por el intenso sol de junio.

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía durante la firma del papa León XIV (no en la image) en el libro de honor antes de la misa del Corpus Christi en Cibeles este domingo, en Madrid. (EFE/ Chema Moya).

Maquillaje sencillo y fresco

La infanta ha completado el look con un sencillo top blanco que suavizaba el resultado final y reforzaba la sensación de frescura. Como complementos, ha optado por unos discretos zapatos planos terminados en punta, una elección especialmente adecuada para una ceremonia larga celebrada al aire libre. En cuanto a la imagen beauty, ha llevado la melena suelta con suaves ondas naturales y un maquillaje muy ligero que potencia la naturalidad.

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Más allá de la estética, la elección cromática también llama la atención por un posible guiño familiar. El verde es uno de los colores más recurrentes en el armario de la reina Sofía, quien a lo largo de los años ha mostrado una clara predilección por esta gama. Aunque no existe confirmación oficial de que se trate de un homenaje deliberado, la coincidencia fue comentada por numerosos observadores de la realeza.