Las baterías ya son el nuevo petróleo

Imagen de archivo de operarios trabajando en una línea de producción de láminas de cobre utilizadas para baterías de litio, en una planta de China. (Reuters)

Tribuna de Diego Balverde, especialista en Finanzas Climáticas y Economista del Banco Central Europeo

Durante más de un siglo, el petróleo dominó la economía mundial porque quien controlaba energía controlaba transporte, industria, comercio y poder militar. Las guerras, las rutas marítimas, las alianzas internacionales y gran parte de la arquitectura financiera global giraron alrededor de los hidrocarburos.

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Pero algo empieza a cambiar silenciosamente debajo de la superficie mientras el mundo entra en una nueva etapa donde almacenar electricidad comienza a ser tan importante como producirla.

Ese es el verdadero motivo por el cual China, Estados Unidos, Arabia Saudita, Europa y las grandes tecnológicas están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en baterías, minerales estratégicos y sistemas de almacenamiento energético.

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La mayoría todavía cree que las baterías son simplemente accesorios para autos eléctricos o herramientas ambientales vinculadas a la transición ecológica, pero el verdadero negocio es muchísimo más profundo porque las BESS (Battery Energy Storage Systems) empiezan a transformarse en infraestructura crítica para sostener inteligencia artificial, centros de datos, redes eléctricas, industrias automatizadas y mercados energéticos cada vez más inestables.

Un centro de datos. (Europa Press)

El nuevo pilar estratégico del capitalismo

El petróleo sigue siendo gigantesco, pero el almacenamiento eléctrico empieza lentamente a convertirse en la nueva capa estratégica del capitalismo global. La razón es extremadamente simple. La electricidad no vale lo mismo todo el tiempo.

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Hay momentos de exceso energético y momentos de escasez. Horas donde sobra generación renovable y otras donde faltan megavatios. Redes saturadas, cortes, picos de demanda y volatilidad creciente. Ahí aparece el almacenamiento como solución económica antes que ambiental.

Una batería permite guardar energía cuando es barata y utilizarla cuando es cara. Permite estabilizar redes. Evitar apagones. Reducir pérdidas industriales. Dar respaldo a centros de datos. Mantener operaciones críticas funcionando permanentemente. Y sobre todo permite transformar energía en una herramienta financiera mucho más flexible.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

El tamaño del fenómeno

Los números explican el tamaño del fenómeno. El mercado global de almacenamiento energético ya supera los 500.000 millones de dólares proyectados acumulados para las próximas décadas y distintas estimaciones muestran que la capacidad instalada mundial de baterías crece a tasas explosivas.

La Agencia Internacional de Energía estima que solamente durante 2025 se agregaron más de 100 GW de nueva capacidad de almacenamiento en baterías a nivel global, multiplicando varias veces los niveles existentes hace apenas cuatro años. BloombergNEF proyecta que el mercado continuará expandiéndose agresivamente, impulsado por electrificación, inteligencia artificial, centros de datos y crecimiento renovable.

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Lo importante no es solamente el volumen actual, sino la velocidad. Hace menos de diez años, el almacenamiento energético todavía era visto como una tecnología costosa y relativamente marginal. Hoy se transforma en infraestructura estratégica global.

CATL. (Reuters)

La apuesta de China

China entendió primero la dimensión industrial del negocio. Empresas como CATL y BYD crecieron hasta convertirse en gigantes globales porque comprendieron que quien domine baterías dominará parte de la economía futura.

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CATL ya controla aproximadamente un tercio del mercado global de baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento energético mientras BYD compite directamente con Tesla en producción y expansión internacional.

China además domina gran parte del procesamiento mundial de litio, grafito y minerales estratégicos vinculados a baterías. El resultado es brutal: Occidente empieza a descubrir que parte de la infraestructura energética del futuro depende industrialmente de cadenas productivas controladas por Pekín.

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Estados Unidos respondió acelerando subsidios industriales gigantescos mediante programas vinculados a infraestructura energética, semiconductores y transición tecnológica. Tesla expandió agresivamente su negocio Megapack orientado específicamente a almacenamiento masivo, mientras gigantes tecnológicos comienzan a comprender que la próxima gran limitación para inteligencia artificial probablemente no será solamente computacional, sino energética. Microsoft, Google, Amazon y Meta compiten actualmente por capacidad eléctrica estable porque los centros de datos avanzados consumen cantidades enormes de energía.

Algunos centros de datos modernos ya demandan electricidad equivalente a ciudades pequeñas y el crecimiento proyectado para IA puede duplicar el consumo energético asociado a infraestructura digital antes de finalizar la década.

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La Comisión Europea ha presentado este miércoles un paquete energético con el que propone una batería de medidas para que los Estados miembro rebajen impuestos sobre la electricidad, activen bonos energéticos y tarifas sociales y puedan introducir prohibiciones temporales a los cortes de suministro para proteger a los hogares más vulnerables frente a la nueva crisis derivada del conflicto en Oriente Próximo. (Fuente: Europa Press / Comisión Europea / CCTV )

Por qué las baterías son clave

Ahí aparece el verdadero motivo por el cual las baterías empiezan a valer tanto. Sin almacenamiento energético, la economía digital futura puede volverse extremadamente inestable. Las energías renovables producen electricidad variable. Los centros de datos necesitan continuidad permanente.

Las industrias automatizadas no pueden detenerse por problemas de red. Los mercados eléctricos empiezan a enfrentar picos cada vez más violentos. Y las baterías aparecen como una herramienta capaz de conectar todas esas tensiones simultáneamente.

El problema es que gran parte de la sociedad todavía analiza las baterías únicamente desde la lógica ambiental, mientras el verdadero negocio ya es financiero y estratégico.

Una BESS correctamente instalada puede generar ingresos mediante arbitraje energético, comprando electricidad barata y descargándola cuando el precio sube. Reducir costos industriales evitando picos tarifarios. Estabilizar redes. Evitar inversiones muchísimo más caras en generación de respaldo. Puede dar continuidad operativa a industrias críticas. Y convertirse incluso en un activo financiero medible porque el ahorro energético y la eficiencia operativa empiezan a transformarse en flujos económicos reales.

Una de las transformaciones más importantes de esta década

La transición energética deja de ser solamente una discusión ecológica y empieza a convertirse en una discusión de rentabilidad. El mercado ya no premia solamente producir energía. Empieza a premiar administrarla mejor que otros. Por eso Arabia Saudita también acelera inversiones gigantescas en almacenamiento y redes inteligentes. Por eso Estados Unidos subsidia la infraestructura energética. Por eso China protege agresivamente sus cadenas industriales de baterías. Y por eso Europa intenta desesperadamente reducir la vulnerabilidad energética después de la crisis posterior a Ucrania.

El mundo entero empieza a entender que la electricidad será el corazón operativo del nuevo capitalismo digital y quien controle el almacenamiento tendrá ventaja estructural.

Fotografía de archivo de una sesión de Wall Street. (EFE/Sarah Yenesel)

Aquí aparece otra cuestión crítica que cambia completamente la lógica histórica del petróleo.

El petróleo era centralizado. El almacenamiento energético puede descentralizar parte del sistema. Una industria puede tener su propia batería. Un puerto puede estabilizar el consumo.

Un centro logístico puede administrar energía de manera autónoma. Un edificio corporativo puede reducir la dependencia de la red. Una ciudad puede integrar almacenamiento distribuido. Eso transforma no solamente energía, sino también infraestructura urbana, logística e industrial.

El ejemplo de los puertos

Los puertos son un ejemplo perfecto de esta transición. Un puerto moderno consume enormes cantidades de electricidad mediante grúas, frío industrial, iluminación, logística, oficinas y sistemas operativos. Cada pico de demanda genera costos gigantescos. Cada demora de buques implica combustible desperdiciado. Cada ineficiencia logística destruye margen. Una BESS permite reducir picos, estabilizar consumo, integrar renovables y disminuir costos operativos. Ahí aparece una nueva lógica donde la eficiencia energética se convierte directamente en rentabilidad.

Ese es precisamente el tipo de arquitectura que empiezan a desarrollar empresas como Ganfeng y BalGreen:⁠ están integrando almacenamiento energético, reducción de emisiones, eficiencia industrial y financiamiento estructurado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto cambia radicalmente respecto de la vieja narrativa ambiental porque el nuevo mercado no quiere solamente “energía verde”. Quiere energía más barata, más estable y financieramente más eficiente. Una petrolera que estabiliza operaciones mediante almacenamiento reduce costos. Una industria que evita cortes mejora la productividad.

Un puerto que optimiza consumo gana competitividad. Y un sistema BESS puede transformarse en un activo financiero respaldado por ahorro operativo real.

Infraestructura de largo plazo

Ahí entra otro elemento enorme: los mercados financieros empiezan a mirar las baterías no solamente como tecnología, sino como infraestructura de largo plazo.

Fondos de inversión, bancos y vehículos institucionales comienzan a financiar almacenamiento porque entienden que la economía digital necesitará electricidad estable durante décadas. El capital empieza a moverse hacia activos capaces de generar flujos previsibles mediante energía, estabilidad y eficiencia.

Argentina podría tener una oportunidad gigantesca dentro de ese mapa si logra combinar Vaca Muerta, litio, puertos y almacenamiento energético dentro de una estrategia integrada. Porque el país no posee solamente hidrocarburos. Posee litio, potencial renovable y necesidad urgente de infraestructura energética moderna. El error histórico argentino fue exportar recursos sin capturar suficiente valor industrial y financiero. Pero el nuevo contexto global puede abrir otra posibilidad. El mundo no necesita únicamente materias primas. Necesita energía estable, almacenamiento, reducción de emisiones y sistemas industriales eficientes.

Vaca Muerta. (Reuters)

El concepto de “Petróleo Verde” cobra valor como transición pragmática. No se trata de destruir la industria energética tradicional, sino de utilizar la rentabilidad actual para financiar infraestructura más eficiente y menos vulnerable.

Una petrolera que reduzca emisiones, estabilice consumo energético y mejore trazabilidad puede defender mucho mejor acceso a mercados, financiamiento y exportaciones futuras. La transición energética real probablemente no sea abandonar hidrocarburos de un día para otro, sino producir energía de manera mucho más eficiente mientras se construye infraestructura nueva.

La próxima década probablemente no estará dominada solamente por quienes produzcan más petróleo, sino por quienes administren mejor electricidad, almacenamiento y estabilidad energética. Y ahí las baterías empiezan lentamente a ocupar un lugar equivalente al que tuvo el petróleo durante gran parte del siglo XX.

La nueva guerra industrial

El mercado global BESS probablemente se convertirá en uno de los sectores industriales y financieros más grandes del planeta, impulsado por inteligencia artificial, centros de datos y electrificación masiva.

China seguirá manteniendo ventaja industrial enorme sobre baterías y minerales críticos mientras Estados Unidos intentará responder mediante subsidios e infraestructura energética.

Las grandes tecnológicas probablemente se transformarán también en gigantes energéticos porque la inteligencia artificial dependerá directamente de capacidad eléctrica estable.

Los países capaces de combinar energía, almacenamiento y financiamiento moderno capturarán muchísimo más valor que quienes continúen exportando solamente materias primas.

David de Falguera, abogado especialista en IA y Derecho Digital, analiza el desfase entre la rápida evolución de la inteligencia artificial y la lentitud de la normativa. Explica la necesidad de establecer reglas para proteger los derechos digitales de los ciudadanos sin ahogar la innovación tecnológica.

Argentina podría transformarse en uno de los grandes actores energéticos del nuevo mapa global si logra integrar litio, Vaca Muerta, puertos y almacenamiento dentro de una estrategia industrial y financiera coherente.

¿La próxima superpotencia energética será la que produzca más petróleo… o la que controle mejor el almacenamiento eléctrico global? ¿China ya ganó parte de la guerra industrial del siglo XXI dominando baterías, litio y minerales críticos antes de que Occidente reaccionara? ¿La inteligencia artificial terminará transformando a las grandes tecnológicas en las nuevas compañías energéticas del mundo? ¿Las baterías dejarán de ser vistas como tecnología ambiental para convertirse directamente en infraestructura financiera estratégica?

¿Los países exportadores de petróleo están preparados para un mundo donde almacenar electricidad pueda valer tanto como producir combustibles fósiles? ¿Argentina aprovechará su litio, Vaca Muerta y capacidad energética para construir industria de alto valor… o volverá a exportar recursos baratos mientras otros capturan la rentabilidad tecnológica y financiera?