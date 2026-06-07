El día que falsificaron los votos de socios del Real Madrid para ganar las elecciones: “Te pedían el DNI y desaparecían”

El voto por correo, en el punto de mira de las elecciones a la presidencia del Real Madrid. (Composición Infobae)

Carlos Hernández Martín es socio del Real Madrid desde 1996. Es el número 32.304 y es abogado. Sabe perfectamente lo que es una firma falsa y lo que significa que te la falsifiquen. Por eso, cuando en 2009 le llamaron a declarar y le pusieron delante de un papel con su supuesto voto, no tuvo ninguna duda: “Esa firma no es mía”.

Han pasado 20 años desde aquel supuesto fraude de Ramón Calderón. Un fraude por el que fue imputado y que, según el auto del juez, se debió a “una masiva falsificación de votos por correo”. Sin embargo, el caso fue finalmente archivado porque el juez consideró que las pruebas, captadas con cámara oculta, eran inadmisibles. Ahora, este domingo 7 de junio de 2026, los socios del Real Madrid votan de nuevo con dos candidaturas en liza, la de Florentino Pérez y la de Enrique Riquelme. Carlos, que esta vez ya ha votado por correo desde la comodidad de su casa en Alcorcón, lo hace con la tranquilidad de saber que el proceso actual es radicalmente distinto al que vivió aquel año.

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“Calderón ganó por el voto por correo falsificado”, resume sin rodeos. “Por eso ahora el voto por correo es más que garantista y se hace en notaría”, dice en conversación con Infobae.

Carnet de socio del Real Madrid, de Carlos Hernández. (Cedida)

Del parque de atracciones al DNI que desapareció

Para entender lo que ocurrió, hay que remontarse a julio de 2006. Ramón Calderón se presentaba a las elecciones presidenciales del Real Madrid en una campaña con otros cuatro candidatos. Una de sus estrategias de captación consistió en invitar a socios a parques de atracciones y al zoo de la Casa de Campo. La entrada era gratuita. El único trámite era entregar el DNI en la puerta.

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Carlos fue uno de los que aceptó la invitación. “Te daban la pulserita, entrabas tú, tu mujer, tus hijos, a quien llevaras”, recuerda. Lo que no sabía era que, mientras disfrutaba del día en familia, alguien estaba copiando los datos de su documento de identidad para firmar su voto en su nombre. “Te pedían el DNI, desaparecían y volvían”. Hasta su hija, que era una niña y ya era socia (Carlos le había sacado el carnet nada más nacer), formó parte de aquella trama.

El resultado se descubriría años más tarde. Una falsificación masiva gracias a miles de votos por correo con firmas falsas que, según la investigación judicial, apuntaban al entorno de la candidatura ganadora. El propio Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid imputó formalmente a Calderón y a 15 personas más, entre ellas el famoso “Nanín” (Mariano Rodríguez de Barutell, el joven relaciones públicas al que el propio Calderón había agradecido públicamente su labor la noche electoral), por su presunta participación en “una masiva falsificación de votos por correo”.

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Ramón Calderón, expresidente del Real Madrid. (Europa Press)

“Si me han falsificado un voto, me da igual”

Carlos declaró. Fue a la oficina que abrieron en Plaza de Castilla para atender a los afectados. Le enseñaron su supuesto voto. Dijo que la firma no era suya. Y se marchó a casa. “Me dijeron que si quería podía presentarme como perjudicado. Pero al final no hice nada porque dije: ‘Si me han falsificado un voto, me da igual’”.

El caso se investigó, se abrieron diligencias y hubo centenares de declaraciones. Sin embargo, nunca hubo condena para los principales imputados. La Audiencia Provincial acabó archivando la causa porque las únicas pruebas sólidas no fueron admitidas. “Faltó el autor material de los hechos”, explica Carlos con su visión de abogado. “Era una falsificación de firma y nunca se supo quién hizo cada falsificación. Yo dije que esa firma era falsa, pero no dije quién me la había falsificado, porque no lo sabía”, añade en conversación con este diario.

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Calderón, en cualquier caso, agotó prácticamente su mandato. No fue el fraude electoral lo que le tumbó, sino otro escándalo posterior: el mismo Nanín introduciendo falsos compromisarios en una asamblea de socios en diciembre de 2008. Eso sí acabó con su presidencia, en enero de 2009.

El empresario Enrique Riquelme confirma su candidatura a la presidencia del Real Madrid, destaca que después de 20 años los socios podrán volver a votar. Presenta su proyecto como "tremendamente ilusionante, serio y profesional".

2026: notarios, garantías y una oficina “llena”

Ahora lo importante es el presente. Y en él, las cosas son muy distintas. Esta semana, Carlos ha pasado por delante de las oficinas electorales de ambos candidatos en la calle Rafael Salgado y la diferencia era llamativa: “Florentino la tiene llena y el otro la tiene vacía. Acabo de pasar por ahí”, afirma.

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El voto por correo, que fue el epicentro del escándalo de 2006, funciona hoy de una forma radicalmente distinta. Los socios que optan por esta modalidad deben acudir a un notario de su elección, o los habilitados en las propias oficinas electorales, para entregar su voto, que queda custodiado hasta el día del escrutinio. “Había cuatro o cinco notarios ahora mismo en la oficina de Florentino haciendo firmas”, cuenta Carlos, que ya ha votado. Y esta vez, tiene la certeza de que la firma es suya.