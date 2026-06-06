Visita del Papa a Madrid, en directo | Hora de llegada, cómo seguir todos los eventos y última hora de León XIV en España

El papa León XIV dirige la oración del Ángelus en su 70 cumpleaños, desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano, 14 de septiembre de 2025. REUTERS/Vincenzo Livieri

Madrid vive este sábado una jornada excepcional con la llegada de León XIV, que inicia en la capital su primer viaje apostólico a España. El Pontífice aterrizará a las 10:30 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde será recibido oficialmente antes de desplazarse al Palacio Real, punto de arranque de una agenda cargada de simbolismo y repercusión pública.

La visita moviliza un despliegue de seguridad sin precedentes en la ciudad, con más de 14.000 agentes y refuerzos sanitarios y logísticos para gestionar la asistencia de cientos de miles de personas a lo largo de los distintos actos.

Durante la mañana, el Papa será recibido por los Reyes y sus hijas en el Palacio Real y pronunciará su primer discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Por la tarde, la agenda incluye una visita al centro social CEDIA 24 Horas de Cáritas y una vigilia de oración en la Plaza de Lima, donde se esperan más de 600.000 asistentes.

El dispositivo de movilidad contempla refuerzos en Metro, Cercanías y EMT, gratuidad en los autobuses municipales y restricciones de tráfico, mientras el Ayuntamiento recomienda teletrabajo y adelantar compras para minimizar las afectaciones en la vida cotidiana.

La visita de León XIV se prolongará durante siete días y recorrerá también Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, con una treintena de actos, 12 discursos y una previsión de hasta 2 millones de asistentes en toda España. La cobertura mediática será total, con programación especial en RTVE, Atresmedia y Mediaset para facilitar el seguimiento de cada evento. El lema elegido, “Alzad la mirada”, refleja el carácter social, pastoral y de encuentro que marcará esta gira, la primera de un Papa en España en los últimos 15 años.