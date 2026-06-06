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Visita del Papa a Madrid, en directo | Hora de llegada, cómo seguir todos los eventos y última hora de León XIV en España

Madrid activa el mayor despliegue de seguridad y movilidad en años ante el inicio del viaje apostólico de León XIV, con una agenda llena de actos institucionales y celebraciones multitudinarias

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El papa León XIV dirige la oración del Ángelus en su 70 cumpleaños, desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano, 14 de septiembre de 2025. REUTERS/Vincenzo Livieri
El papa León XIV dirige la oración del Ángelus en su 70 cumpleaños, desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano, 14 de septiembre de 2025. REUTERS/Vincenzo Livieri

Madrid vive este sábado una jornada excepcional con la llegada de León XIV, que inicia en la capital su primer viaje apostólico a España. El Pontífice aterrizará a las 10:30 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde será recibido oficialmente antes de desplazarse al Palacio Real, punto de arranque de una agenda cargada de simbolismo y repercusión pública.

La visita moviliza un despliegue de seguridad sin precedentes en la ciudad, con más de 14.000 agentes y refuerzos sanitarios y logísticos para gestionar la asistencia de cientos de miles de personas a lo largo de los distintos actos.

Durante la mañana, el Papa será recibido por los Reyes y sus hijas en el Palacio Real y pronunciará su primer discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Por la tarde, la agenda incluye una visita al centro social CEDIA 24 Horas de Cáritas y una vigilia de oración en la Plaza de Lima, donde se esperan más de 600.000 asistentes.

El dispositivo de movilidad contempla refuerzos en Metro, Cercanías y EMT, gratuidad en los autobuses municipales y restricciones de tráfico, mientras el Ayuntamiento recomienda teletrabajo y adelantar compras para minimizar las afectaciones en la vida cotidiana.

La visita de León XIV se prolongará durante siete días y recorrerá también Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, con una treintena de actos, 12 discursos y una previsión de hasta 2 millones de asistentes en toda España. La cobertura mediática será total, con programación especial en RTVE, Atresmedia y Mediaset para facilitar el seguimiento de cada evento. El lema elegido, “Alzad la mirada”, refleja el carácter social, pastoral y de encuentro que marcará esta gira, la primera de un Papa en España en los últimos 15 años.

03:39 hsHoy

Así serán las 148 horas y media que pasará el papa León XIV en España y en las que se desplazará por cuatro ciudades

Durante su visita, el pontífice dará prioridad a los jóvenes, las personas más vulnerables en situación de sinhogarismo y los migrantes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de León XIV a España representa un hecho inédito para la Iglesia católica y para miles de fieles que aguardan el paso del pontífice por las calles de Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Entre el 6 y el 12 de junio, el papa permanecerá en territorio español durante 148 horas y media en una visita que entrelaza dimensiones espirituales, eclesiales y sociales.

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03:29 hsHoy

Programación especial en televisión por la visita del Papa León XIV: así será la cobertura en RTVE, Atresmedia y Mediaset

Las principales cadenas preparan una cobertura especial para seguir cada paso del Pontífice durante su histórica visita a España, que se extenderá del 6 al 12 de junio.

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La primera visita oficial del Papa León XIV a España no solo marcará uno de los acontecimientos más importantes del año a nivel institucional y religioso. También supondrá una auténtica revolución para la televisión. RTVE, Atresmedia y Mediaset ya han anunciado importantes cambios en sus parrillas para seguir en directo los principales actos del Pontífice durante una semana que promete concentrar gran parte de la actualidad informativa.

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03:27 hsHoy

Madrid recibe a miles de peregrinos y despliega operativos de acogida por la visita del papa León XIV

Grupos de jóvenes y familias se alojan en colegios y parroquias, mientras la ciudad habilita puntos de hidratación y refuerza la atención logística

Miles de peregrinos llegan a Madrid para la visita del papa León XIV (Europa Press)
Miles de peregrinos llegan a Madrid para la visita del papa León XIV (Europa Press)

Madrid ha empezado a recibir a miles de peregrinos llegados de España y de otros países por la visita del papa León XIV, prevista del 6 al 9 de junio, con una red de acogida en parroquias, colegios y puntos de hidratación que se desplegará en los principales espacios de concentración de fieles.

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03:24 hsHoy

Así es la exclusiva residencia de Madrid donde dormirá el papa León XIV: jardines privados, máxima seguridad y visitas de Estado

La Nunciatura Apostólica, situada en una de las zonas más selectas de Chamartín, volverá a convertirse en la residencia del Pontífice, como ya ocurrió con Juan Pablo II y Benedicto XVI

El papa León XIV en un fotomontaje.
El papa León XIV en un fotomontaje.

El papa León XIV aterriza en Madrid este sábado 6 de junio y no se alojará ni en un hotel de lujo ni en una residencia oficial del Estado. Como ya hicieron antes Juan Pablo II y Benedicto XVI, el Pontífice instalará su cuartel general en la Nunciatura Apostólica, un lugar tan importante para la Iglesia como desconocido para la mayoría de los españoles.

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03:19 hsHoy

El Vaticano confirma que el papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales durante su viaje a España

La reunión ha sido organizada por la Iglesia española y los detalles se conocerán después del encuentro para preservar la voluntad y la privacidad de los asistentes

Papa Leon XIV. (Infobae Perú)
Papa Leon XIV. (Infobae Perú)

El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos de la Iglesia durante el viaje a España que comienza este sábado, en un encuentro privado que El Vaticano ha confirmado después de horas de expectación y de informaciones cruzadas sobre quiénes podrán estar presentes y quiénes quedarán fuera.

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03:17 hsHoy

Dimensión y repercusión de la visita

La previsión de asistencia alcanza los 2 millones de personas en el conjunto de actos programados en España, con un millón solo en la misa del Corpus Christi en Cibeles. La gira de León XIV recorrerá también Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, con 30 actos y 12 discursos, y cuenta con la cobertura de 5.000 periodistas acreditados y una programación especial en los principales medios del país.

03:16 hsHoy

Seguridad y movilidad en la ciudad

El dispositivo de seguridad movilizará más de 14.000 agentes de distintos cuerpos, junto a refuerzos sanitarios, sistemas de videovigilancia y controles de acceso. Metro, Cercanías y EMT refuerzan servicios, el transporte municipal es gratuito y el Ayuntamiento recomienda teletrabajo y adelantar compras por los cortes y desvíos previstos en la ciudad.

03:12 hsHoy

Recibimiento protocolar en el Palacio Real

El acto de bienvenida oficial se celebrará en el Palacio Real a las 11:30, con la presencia de los Reyes y sus hijas. La ceremonia incluye la tradicional salva de 21 cañonazos, la interpretación de los himnos nacionales y el saludo a las delegaciones oficiales. El Papa y el Rey pasarán revista a la fuerza combinada antes de recorrer el Zaguán y la Escalera de Embajadores. Ambos pronunciarán discursos institucionales ante unas 250 autoridades e invitados en el Salón de Columnas.

03:12 hsHoy

Comienza la jornada histórica en Madrid con la llegada de León XIV

Arranca en Madrid la esperada visita de León XIV, una jornada que marca el inicio de una intensa semana de actividades y moviliza a toda la ciudad. El operativo especial y la agenda institucional ya están en marcha, con el Palacio Real como primer escenario destacado. A continuación, repasamos los detalles clave del recibimiento, la seguridad y la dimensión de este evento.

03:08 hsHoy

Pedro Sánchez y la Iglesia, una relación en un momento “óptimo” antes de la visita de León XIV: ocho años de negociaciones, acuerdos y alguna asignatura pendiente

El Gobierno espera que el pontífice se pronuncie sobre la paz, la polarización y la inmigración, tres asuntos sobre los que espera ver “convergencias” con la postura que defiende España en el mundo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el papa León XIV. (Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el papa León XIV. (Europa Press)

Centenares de miles de personas llenarán las calles de la capital en la primera visita a España del papa León XIV. España ha tenido que esperar 15 años desde la llegada del último pontífice y en Moncloa han concedido un alto valor simbólico a su visita, cuyos preparativos ya empezaron desde el viaje previo que Pedro Sánchez hizo al Vaticano a finales de mayo. El líder del Ejecutivo, que pudo entrevistarse con él en la Santa Sede, estará presente en varios eventos programados. El más llamativo será su inédita asistencia a una misa católica, que tendrá lugar en la Basílica de la Sagrada Familia, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí. Hasta ahora, Sánchez no había estado presente en pasadas ceremonias, como el funeral de Estado de la DANA o el del accidente de trenes en Adamuz.

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