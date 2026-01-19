La tragedia de la familia Zamorano-Álvarez de Punta Umbría (Huelva): mueren los padres, un hermano y un primo y sobrevive solo la hija de 6 años

El minuto de silencio para los afectados por el accidente de Amaduz en Punta Umbría (Montaje Infobae)

El municipio de Punta Umbría (Huelva) ha quedado conmocionado al conocer el fallecimiento de los cuatro miembros de la familia local que viajaba en el tren Alvia que colisionó en Adamuz con el tren Iryo descarrilado. Los cuatro fallecidos se dirigían a casa acompañados también de una menor de 6 años, quien pudo salir por sus propios medios. Posteriormente, un hombre la acompañó hasta el hospital donde recibió tres puntos de sutura en la cabeza. Una vez allí pasó varias horas bajo el cuidado de una agente de la Guardia Civil hasta su reencuentro con su abuela, con la que, según EFE, se ha trasladado a un hotel de Córdoba.

El convoy, que circulaba de Madrid a Huelva, transportaba a la niña junto con sus padres (Pepe Zamorano y Cristina Álvarez), su hermano mayor de 12 años (Pepe) y su primo (Félix). La desaparición se hizo pública a través de un post en X de una allegada a la familia, quien solicitaba que la “mínima cosa que sepáis sería de gran ayuda, personas que fuesen en el tren o viesen a estas personas un momento”.

A lo largo de la mañana del lunes y después del minuto de silencio que han hecho los vecinos del municipio, el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández, comunicó que el hermano mayor de la menor había sido localizado en un hospital. No obstante, Juan Barroso, el portavoz de una familia que se había desplazado hasta Córdoba para buscar a los cuatro desaparecidos y visitar “todos los hospitales” y “varios puntos de información”, no tuvo acceso para ver al niño: “Hemos dado 1.000 vueltas de aquí para allá por todos lados, me dicen que mi sobrino puede estar aquí, vengo y me dicen que como no soy familiar directo no me pueden decir nada”.

“Hemos recorrido todos los hospitales de Jaén, de Úbeda y todos los de Córdoba”, declaraba cansado Barroso a los medios en las puertas del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Pero lo peor es que “no nos dan información porque no la tienen y, si la tienen, no la sueltan”, ha lamentado indignado al no poder acceder al centro de salud para comprobar el estado de uno de los niños desaparecidos.

Cristina Álvares, Pepe y Félix fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (@luuciamb12)

Minutos más tarde, se confirmó la muerte de los cuatro familiares y desde el Ayuntamiento de Punta Umbría expresaron inmediatamente su apoyo a los allegados de las víctimas y a todas las familias afectadas por el accidente. “El municipio vive estos momentos con profunda consternación y dolor”, transmitió el consistorio. Debido a ello, Hernández se ha desplazado hasta Córdoba para acompañar a los afectados.

Mientras tanto, las autoridades municipales mantienen la esperanza de localizar con vida a otros dos vecinos de Punta Umbría de quienes todavía no se tiene noticia. Estos dos afectados serían los dueños de un comercio muy conocido de la localidad, según nos ha confirmado una vecina de Huelva a Infobae España.

Persisten las labores de localización y rescate de los padres de estos menores y de un primo, quienes también viajaban en el Alvia. Las autoridades locales han decretado tres días de luto oficial: las banderas ondean a media asta en los edificios municipales y se han suspendido todos los actos institucionales previstos.