La tragedia en Adamuz, en datos: ya se han realizado 23 autopsias y los forenses han recibido 37 cuerpos

La tragedia ocurrida en Adamuz, donde la colisión de dos trenes ha causado decenas de muertos y heridos.

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, ayer por la tarde deja 40 fallecidos, sin que hayan terminado las labores de búsqueda. Las cifras se han ido actualizando desde que, un par de horas después de la tragedia, empezaran con una decena. Lo mismo sucede con los hospitalizados, quienes descienden 24 horas después hasta 39 ingresados, 13 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El siniestro se produjo poco antes de las ocho de la noche del domingo 19 de enero, cuando un tren de Iryo, que partió de Málaga a las 18:40 horas rumbo a Madrid, descarriló tres de sus vagones a las 19:39 horas. Con 317 pasajeros a bordo distribuidos por todo el tren, tres coches invadieron la vía contraria, por la que circulaba un convoy de Renfe con destino Huelva. El tren de Alvia también terminó fuera de la vía tras accionar el freno de emergencia. Según informó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, los dos primeros coches de la compañía española cayeron en un talud de 4 metros de profundidad.

Las causas del accidente siguen sin esclarecerse, según ha indicado en diversas ocasiones el ministro, quien ha descrito lo sucedido como “inusual y complicado de comprender”. El número total de pasajeros que viajaban en ambos trenes asciende a 527, según el listado elaborado tras el accidente. Además, hasta ahora se han presentado 43 denuncias por desapariciones ante comandancias de Huelva, Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla.

Adamuz - Trágico accidente ferroviario en españa

Las víctimas mortales: 40 cadáveres, de los que hay 7 identificados

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha recibido los cuerpos de 37 personas fallecidas como consecuencia del accidente de trenes ocurrido en la localidad de Adamuz, según informó el Centro Integrado de Datos (CID) constituido para la gestión de esta emergencia. Esos tres cuerpos, que faltan hasta llegar a las 40 víctimas mortales que se conocen, se encuentran todavía en el interior del Alvia descarrilado. “Con la maquinaria pesada”, indica el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se espera que estos tres cadáveres localizados puedan ser trasladados al Instituto Anatómico Forense de Córdoba para su identificación.

De acuerdo con los datos facilitados, los forenses han realizado, hasta ahora, 23 autopsias de los 37 cuerpos que le han llegado. Según el ministro de Interior, esta cifra se actualizó por última vez a las 19 horas de este lunes. De esta cifra, 7 cadáveres son los que se han identificado. “Aquellos cadáveres que no pudiesen ser identificados, lo serían con muestras de ADN”, ha indicado Marlaska.

Del mismo modo, los levantamientos de cadáveres se realizaron entre la jornada de ayer y las 19 horas de hoy. El trabajo ha incluido la participación de equipos forenses de distintas provincias andaluzas. Se desplazaron especialistas desde Jaén, Granada y Sevilla, y esta tarde se sumó un equipo procedente de Málaga. En total, han participado 27 forenses desde la madrugada hasta la finalización de las autopsias.

Además, han sido registradas, según el ministro, 43 denuncias por desaparición. Aún es pronto para determinar si las cifras casan, pero de ser así, serían tres las personas desaparecidas. Los datos trasladados por Marlaska llegan desde el Centro Integrado de Datos, formado por funcionariado del Instituto de Medicina Legal, así como las cifras que actualizan desde los distintos cuerpos de las fuerzas de seguridad.

Miembros de la Guardia Civil española, junto con otro personal de emergencia, trabajan junto a uno de los trenes implicados en el accidente, en el lugar de un descarrilamiento mortal de dos trenes de alta velocidad cerca de Adamuz, en Córdoba. / REUTERS - Susana Vera

Los heridos ingresados: 13 personas en la UCI y 83 dados de alta

Desde el primer momento de la tragedia, el número de heridos ascendía a más de un centenar. Las cifras han ido actualizándose y, tal y como reflejaba Juanma Moreno en una entrevista a Canal Sur, el número de personas ingresados ha comenzado a descender. En la actualidad, hay 39 hospitalizados, de los cuales cuatro son menores de edad.

Por su parte, el número de personas que se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos ha aumentado en las últimas horas. De 12 se han pasado a 13 ingresados en la UCI, aunque en palabras de Moreno, “todos están estables”. En base con estas cifras, el presidente andaluz ha añadido que 83 personas han sido dadas de alta entre todos los hospitales a los que han sido derivadas.

Cómo es la labor de identificación de los cuerpos recuperados

El proceso de identificación se lleva a cabo, principalmente, mediante huellas dactilares. No obstante, Marlaska ha explicado al canal de televisión 24 Horas que se podría utilizar el ADN en caso de que la tarea de identificación se torne demasiado compleja. De esta manera, se acelera el proceso. Para ello, el ministro socialista ha recordado que la Guardia Civil ha abierto oficinas en varias de las capitales andaluzas (Córdoba, Málaga, Huelva y Sevilla) y en Madrid para que, tan pronto se registre una denuncia, se aporten además muestras de ADN.

La actuación del CID responde a lo establecido en el Real Decreto 32/2009, sobre el Protocolo nacional de actuación médico-forense en sucesos con múltiples víctimas. Este órgano, que se activó hoy a las 8:22, integra una Oficina Forense y una Oficina de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado incluyendo agentes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil especializados en identificación lofoscópica y genética. Su función consiste en recopilar y supervisar los informes de identificación emitidos por las instituciones participantes.

La investigación judicial sobre el accidente la lleva la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro, órgano que, según la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, será reforzado en breve con un juez, un letrado de la Administración de Justicia y dos funcionarios.