La pieza única que lleva el papa León XIV en la procesión del Corpus Christi: una custodia ligada a la historia de la protección de menores de Madrid

La procesión del Corpus Christi con el papa León XIV en Madrid. (Archidiócesis Madrid)

La visita del papa León XIV está dejando grandes momentos en la capital antes de irse a Barcelona y luego a las Islas Canarias. 24 horas después de su llegada, la celebración del Corpus Christi en Madrid tiene este año un sello único que ha captado miradas por un detalle muy concreto. El papa lleva una custodia histórica que no solo destaca por su valor artístico, sino por su profunda vinculación con la historia de fe y caridad de la ciudad. La elección de este objeto para presidir la celebración resalta el vínculo entre la tradición religiosa y la memoria viva de la diócesis madrileña.

La custodia, elaborada en 1943 por los Talleres de Arte Granda, combina plata dorada, esmaltes, amatista y diamantes en una estructura de gran simbolismo. Su diseño responde a una estética litúrgica con elementos de alto contenido teológico, como los tetramorfos de los evangelistas y la presencia de ángeles. Esta pieza, habitualmente conservada en el Museo de la Catedral de la Almudena, es un detalle que acerca al Papa con nuestro país en este acto tan importante para la historia de la fe.

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Esta custodia no es una reliquia cualquiera. Procede del antiguo Colegio de la Sagrada Familia de Chamberí, una institución dedicada a la acogida y protección de menores vulnerables. Su historia está marcada por el servicio, la educación y la caridad, lo que la convierte en un testimonio material de la acción social de la Iglesia en Madrid. Tras la secularización del colegio, la custodia pasó a formar parte del patrimonio litúrgico de la catedral, donde sigue siendo empleada en celebraciones significativas.

La custodia de 1943: origen, arte y simbolismo

La pieza fue realizada en 1943 por encargo para el antiguo colegio de Chamberí. Los Talleres de Arte Granada, reconocidos por su trabajo en arte sacro, emplearon plata dorada, esmaltes, amatista y diamantes en su fabricación. El sol que enmarca la custodia está compuesto por una cruz cuyos extremos muestran los tetramorfos: Mateo representado como hombre alado o ángel, Marcos como león, Lucas como toro o buey y Juan como águila.

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La pieza única que lleva el papa León XIV en Madrid

La custodia se apoya en dos ángeles y, cuando no se utiliza en ceremonias como la de hoy, se conserva en el Museo de la Catedral de la Almudena. Este objeto ha sido protagonista de diversas adoraciones eucarísticas y fue utilizado por el cardenal Cobo en la última solemnidad del Corpus Christi. Su presencia en el altar simboliza la unión de arte, historia y devoción, y la convierte en referente visual de la liturgia madrileña. En la celebración, el papa León XIV lleva esta custodia toda la procesión, culminando con la bendición al finalizar el recorrido.

De la caridad madrileña al papa León XIV

Antes de formar parte del tesoro de la Almudena, la custodia pertenecía a la capilla del Colegio de la Sagrada Familia de Chamberí. Este centro, fundado para acoger y proteger a menores vulnerables, fue ejemplo de la labor social promovida por la Iglesia en Madrid durante el siglo XX. Es clave que esta sea la custodia elegida, ya que el Papa también ha decidido reunirse con víctimas de la Iglesia española durante su visita. Los objetos litúrgicos del colegio, incluida la custodia, acompañaron durante décadas la vida cotidiana y espiritual de los niños y educadores.

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El pontífice León XIV aterriza en la capital española y es recibido a pie de pista por la familia real.

Tras la desacralización del colegio, la custodia encontró un nuevo destino en la catedral. Allí, ha sido utilizada en celebraciones solemnes y adoraciones eucarísticas, manteniendo su función de acercar el misterio de la fe a los fieles.

En el día de hoy, la elección de esta pieza para la procesión papal refuerza su simbolismo: la custodia es testigo de una historia de fe vivida y compartida, y su presencia en manos del Papa León XIV la sitúa en el centro de la vida religiosa y social de Madrid. Con ella, la ciudad celebra no solo el Corpus Christi, sino el legado de caridad y testimonio público que sigue marcando la identidad de la diócesis.

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