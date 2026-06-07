Cómo los audios de Florentino sentenciaron sus apoyos: las “estafas” y “zoquetes” se unen a la candidatura de Riquelme

Cómo los audios de Florentino sentenciaron sus apoyos: las “estafas” y “zoquetes” se unen a Riquelme. (Composición Infobae)

Este domingo 7 de junio de 2026, y más de 20 años después de la última vez, los socios del Real Madrid elegirán democráticamente a su presidente. Florentino Pérez y Enrique Riquelme han protagonizado una de las campañas más agresivas que se recuerdan, con promesas de fichajes, acusaciones cruzadas y mucho movimiento en redes sociales y medios de comunicación.

Mientras el empresario madrileño ha apostado por un proyecto continuista, el alicantino ha sumado a su candidatura a leyendas del club: Raúl, Hierro, Del Bosque, Casillas... Precisamente, los mismos que hace cuatro años aparecían en los famosos audios de Florentino. Las grabaciones, aunque realizadas entre 2006 y 2012, mostraban una cara muy distinta del presidente en funciones.

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En ellas, el magnate de la construcción se desahogaba contra miembros de la plantilla del primer equipo. Raúl, Iker Casillas, Cristiano Ronaldo, Mourinho, Vicente del Bosque, Luis Figo... El juzgado le daría la razón al club en cuanto a la vulneración del honor del presidente, pero el escándalo estaba servido.

Florentino Pérez. (AP Foto/Bernat Armangue)

Las dos grandes estafas

El caso más evidente es el de Raúl. En los audios, Florentino afirmaba que el exdelantero era una de las “dos grandes estafas del Madrid” junto a Casillas. Le acusaba de actuar en beneficio propio y de perjudicar al club desde dentro. “Raúl es malo, se cree que el Madrid es suyo y utiliza todo lo que hay en el Madrid para su propio beneficio. Es un tío negativo, está destrozando al Madrid, la moral de los jugadores, para que digan: ‘Es que es el Madrid el que está mal, no Raúl’”.

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Llegó incluso a afirmar que su marcha de la presidencia en 2006 se debió, en parte, al delantero: “Yo me he ido, entre otras cosas, por él”. Ahora, Riquelme ha anunciado que el actual técnico del Castilla será su director deportivo si alcanza la presidencia.

Raúl González Blanco.

La situación es similar con Casillas. El exportero fue objeto de algunas de las frases más conocidas de aquellas filtraciones. En una conversación de 2006, sostuvo que “no es portero para el Real Madrid” y que era “una gran estafa”. En otra de 2008 fue más lejos: “Pobre hombre, no tiene dos dedos de frente. Es un sin ninguna... vamos, que es muy corto. Es como un niño pequeño, es como un perrito faldero, es como un monigote”.

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Lejos de mantenerse al margen, Casillas se ha incorporado también al proyecto electoral de Riquelme, donde tendría un cargo de primer nivel dentro de la estructura institucional del club si sale presidente.

Los títulos de Iker Casillas con el Real Madrid. (Europa Press)

Del Bosque, el zoquete que ganó el Mundial

Fernando Hierro tampoco salió indemne. Florentino le situaba junto a Raúl y Luis Figo como parte de un grupo que, según él, controlaba el vestuario y limitaba la autoridad de los entrenadores. “Llegó Figo y se hizo íntimo amigo de Raúl y, entre los dos, con Hierro, administraban la plantilla. Pobre Vicente, si Vicente no pintaba nada”. Dos décadas después de su salida del club, Hierro ha aceptado integrarse en la candidatura de Riquelme como responsable de la cantera madridista.

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Fernando Hierro. (EFE/Isaac Esquivel)

Y en esas declaraciones, el técnico salmantino, bicampeón de Europa y del mundo con la selección española, fue descrito como “un zoquete” y “la mentira más grande que he visto en mi vida”. “Ni sabe entrenar ni sabe de tácticas”, afirmaba el Florentino. Del Bosque se ha sumado al proyecto de Riquelme, donde ejercerá funciones de asesor institucional sin contraprestación económica.

Vicente del Bosque posa junto con la Copa del Mundo. (EFE/Mariscal)

El resto del reparto

Las grabaciones no se limitaron a esas cuatro figuras. Florentino dejó comentarios muy críticos sobre buena parte del ecosistema que rodeó al club durante los años de los Galácticos y la década posterior. Sobre Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la historia del club, aseguró que era “un imbécil” y “un enfermo”.

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Cristiano Ronaldo con sus 5 balones de oro. (AP Foto/Francisco Seco)

De Mourinho, el técnico que devolvió la Liga al Bernabéu tras años de sequía, y que volverá a sentarse en el banquillo si él sale presidente, dijo que él y Cristiano eran “dos anormales”. A Guti le calificó de “jeta”, sobre Míchel afirmó que era “un estafador” y “un malísimo entrenador”, y de Figo señaló que era quien “jodía el vestuario”.

Mourinho. (Rodrigo Jimenez/EFE)

La Quinta del Buitre al completo recibió su parte: Butragueño, Míchel, Sanchís y Martín Vázquez pretendían, según Florentino, “vivir del Madrid hasta que se mueran”. El diagnóstico general sobre el colectivo fue definitivo: “Yo tengo un concepto horrible de los jugadores, macho, horrible, horrible. Mira que he visto colectivos, pero nunca he visto uno como el de los futbolistas”.

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