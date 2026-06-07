Arrancan los Presupuestos de 2027 con el objetivo de blindar el Estado de Bienestar, pero con un alto riesgo de encallar en el Congreso

Arcadi España, ministro de Hacienda.

El Gobierno ha puesto en marcha el proceso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) correspondientes a 2027, con la publicación, el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), de la orden ministerial que marca el inicio de los trabajos internos en los ministerios. Por el momento, continúan vigentes los presupuestos de 2023, prorrogados de forma automática ante la falta de acuerdo en el Parlamento.

La orden ministerial, firmada por el ministro de Hacienda, Arcadi España, establece que los diferentes departamentos deberán remitir sus propuestas de gasto antes del 29 de junio a la Dirección General de Presupuestos. El objetivo es que, tras la actualización del cuadro macroeconómico prevista para este mes, el Ejecutivo pueda presentar el anteproyecto de cuentas públicas en el segundo semestre del año. La Constitución fija como fecha límite el 30 de septiembre para la remisión formal a las Cortes.

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“Vamos a presentar unos Presupuestos más ambiciosos que nunca: más sociales, más justos y más responsables”, aseguró el ministro de Hacienda, quien destacó que la vivienda será “prioridad absoluta” en el nuevo ejercicio. El plan incluye impulsar “el mayor esfuerzo de inversión pública en vivienda en toda la historia democrática del país”, incidió España.

El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves con los votos de PP, Vox, Junts y UPN los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, que es el paso preliminar a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026. (Fuente: Congreso)

La hoja de ruta del Gobierno

El proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado sigue una hoja de ruta definida. Tras la publicación de la orden ministerial, los ministerios inician la interlocución con Hacienda para definir el techo de gasto y los objetivos de estabilidad y deuda, paso previo a la aprobación del proyecto en Consejo de Ministros.

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El cuadro macroeconómico se actualizará en junio, mientras que las líneas generales del Presupuesto se comunicarán a los grupos parlamentarios antes del verano.

Para 2026, el Gobierno intentó aprobar unas cuentas que finalmente quedaron bloqueadas por la falta de apoyo parlamentario a la senda de déficit 2026-2028, rechazada en dos ocasiones por el Congreso. Ahora, el Ejecutivo centra sus esfuerzos en lograr consensos para las cuentas de 2027, que serían las primeras de la legislatura si consiguen superar los trámites parlamentarios.

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“Las cuentas deben nacer del diálogo, del acuerdo y de la responsabilidad compartida con el conjunto de las fuerzas parlamentarias”, subrayó Arcadi España durante la presentación de la orden.

Unos presupuestos “profundamente sociales” y con la vivienda como eje

El Gobierno ha remarcado el carácter “profundamente social” de los próximos Presupuestos. El ministro de Hacienda defendió que el objetivo es proteger a la “mayoría social” y avanzar en justicia territorial, mediante la reforma del sistema de financiación autonómica y la reducción de la deuda pública por debajo del 100% del PIB al final de la legislatura.

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En el texto de la orden ministerial, el Ejecutivo subraya que los PGE 2027 estarán orientados a promover un crecimiento “sostenible, equilibrado e integrador”, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica, especialmente derivada de la guerra en Irán.

El documento pone el foco en la modernización y la competitividad de la economía, con especial atención a la innovación, la digitalización y la transición ecológica tras la culminación del Plan de Recuperación en 2026.

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Los presupuestos para 2027 recogerán “el mayor esfuerzo de inversión pública en vivienda en toda la historia democrática del país”, ha informado Arcadi España. (Europa Press)

Prioridades presupuestarias

El Ejecutivo ha fijado entre sus prioridades el fortalecimiento y la sostenibilidad del Estado del Bienestar, con el compromiso explícito de mantener el poder adquisitivo de las pensiones y garantizar su equidad entre generaciones.

La orden ministerial también contempla un refuerzo presupuestario para el Sistema Nacional de Salud, con la meta de potenciar la atención primaria, ampliar la cartera de servicios públicos y modernizar los equipamientos sanitarios mediante tecnología innovadora.

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En cuanto al mercado laboral, las inversiones previstas buscan reducir el paro estructural, consolidar la contratación indefinida y favorecer la recualificación profesional de los trabajadores. El Gobierno proyecta mantener una senda de estabilidad presupuestaria y crecimiento apoyada en cifras “históricas” de empleo.

“Los presupuestos están pensados para consolidar el crecimiento, repartirlo mejor y construir un país más cohesionado”, subrayó Arcadi España.

Políticas de juventud, igualdad y transición ecológica

Junto a la vivienda, la política dirigida a las nuevas generaciones será otro de los ejes transversales de las cuentas públicas. El Ejecutivo se plantea facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda digna mediante el incremento de la oferta de inmuebles asequibles y la ampliación del parque público de alquiler social. Además, anuncia un enfoque integral para la juventud, centrado en la inserción laboral, la educación pública, la salud mental y la reducción de la desigualdad.

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Las directrices presupuestarias subrayan el papel de la igualdad real entre hombres y mujeres y la no discriminación del colectivo LGTBI+. Se asignarán recursos a la reducción de las brechas de género laborales y salariales, así como a la financiación para prevenir y erradicar la violencia machista, mediante la ampliación de juzgados especializados y Unidades de Valoración Forense.

El diseño de los presupuestos ratifica, además, el compromiso del país con una transición ecológica justa y la descarbonización de la economía. El documento prevé un despliegue en energías renovables, la modernización de infraestructuras y una apuesta por la ciencia, la innovación y la inteligencia artificial, con el objetivo de reforzar la autonomía estratégica ante riesgos como incendios forestales y eventos climáticos extremos.

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“Los Presupuestos Generales del Estado para 2027 mantendrán la línea de actuación del Gobierno para hacer frente a los desafíos actuales y futuros de las sociedades avanzadas, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional”, concluye la orden ministerial.