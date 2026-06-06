España

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

Han sido seleccionados por la Conferencia Episcopal Española y el Vaticano

Guardar
Google icon
Un grupo de familias con niños, algunos de ellos con discapacidad, han sido los primeros ciudadanos en saludar al papa León XIV en el pabellón de Estado entre aplausos y con gritos de "viva el papa", banderas españolas y del Vaticano, y con pancartas en las que podía leerse "Bienvenido a Madrid" o "Bendito en el que viene en el nombre del señor".

Un grupo de casi 25 niños, de entre tres y 12 años, han recibido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, junto a padres y profesores, al Papa León XIV, en torno a las 10:30 de este sábado. La delegación ha regalado al pontífice una figura de una virgen. Entre los menores que integran la delegación figuran niños con discapacidad mental y física, seleccionados por la Conferencia Episcopal Española y el Vaticano, según informa Europa Press.

El Papa inició su viaje este sábado a las 08.13 horas, despegando desde el aeropuerto internacional de Roma-Fuimicino a bordo de un avión Ita Airways A320, acompañado por 80 periodistas y una veintena de fotógrafos y camarógrafos. Unas dos horas después ha llegado a Madrid. Tras esto, se ha dirigido al Palacio Real, donde se ha realizado el acto de bienvenida oficial.

PUBLICIDAD

El papa llega al aeropuerto y lo reciben niños y el rey
El papa llega al aeropuerto Barajas y lo reciben niños (TVE)

Regalos y recibimientos al Papa

Los niños que han saludado al papa en su llegada ha sido el momento más especial en el aeropuerto. Entre gritos dirigidos hacia el pontífice o hacia los reyes, los más jóvenes elegidos por el Vaticano han podido saludar en persona a León XIV. Varios de ellos tienen alguna discapacidad. La Iglesia tiende a mostrar su solidaridad con estos niños que afrontan una infancia más dura en muchos casos.

El papa León XIV también ha recibido este sábado en Madrid un obsequio singular por parte del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Se trata de una edición artesanal de la obra ‘A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid. Historia de su Antigüedad, Nobleza y Grandeza’, escrita por Jerónimo de la Quintana en 1629. El ejemplar, confeccionado por la Imprenta Municipal-Artes del Libro, presenta una encuadernación exclusiva inspirada en modelos tradicionales del Vaticano. Según el Ayuntamiento, Almeida remarcó que este regalo representa la memoria histórica de la ciudad y pone de relieve “el aprecio y la cercanía de la comunidad madrileña hacia el papa”. Además, subrayó los valores de “diálogo, encuentro, fe y esperanza” que León XIV encarna.

PUBLICIDAD

Junto a este libro, el pontífice y su comitiva recibieron un rosario y treinta decenarios, elaborados en el taller de cerámica de la Fundación Götze, así como un libro de acuarelas de monumentos madrileños, realizados por personas con discapacidad intelectual. Además, la visita incluyó la degustación de pastas de almendra preparadas por las monjas agustinas recoletas del Real Monasterio de Santa Isabel, en homenaje a San Alonso de Orozco.

Durante el vuelo hacia Madrid, León XIV realizó varias declaraciones a los periodistas. “La Iglesia tiene un mensaje para todos”, aseguró. El papa, que ha visitado España cerca de 50 veces como prior de los agustinos, señaló que esta es “la primera vez en esta misión”. Definió el viaje como “una visita apostólica para encontrar a los fieles, celebrar la fe y llevar un mensaje de Jesucristo”, aunque insistió en la universalidad de su saludo. Mencionó la encíclica ‘Magnifica Humanitas’, donde aborda cuestiones como la inteligencia artificial, y expresó su deseo de compartir “la alegría de la fe” con los jóvenes y transmitir “un mensaje muy bueno”.

Temas Relacionados

Visita Espana Papa Leon XivPapa Leon XivInfobae Papa Leon XivMadridComunidad de MadridEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Visita del papa León XIV a Madrid, en directo | Felipe VI reconoce desde la sala del trono de Palacio Real la “enorme labor social” de la Iglesia

Madrid activa el mayor despliegue de seguridad y movilidad en años ante el inicio del viaje apostólico del pontífice León XIV, con una agenda llena de actos institucionales y celebraciones multitudinarias

Visita del papa León XIV a Madrid, en directo | Felipe VI reconoce desde la sala del trono de Palacio Real la “enorme labor social” de la Iglesia

“Es un buen hombre, lucha mucho por los pobres”: así han vivido los fieles la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Real de Madrid

Miles de fieles se han congregado en los aledaños del recinto en el que ha tenido lugar la ceremonia de bienvenida junto con los reyes

“Es un buen hombre, lucha mucho por los pobres”: así han vivido los fieles la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Real de Madrid

El papa León XIV rechaza la “cultura del enfrentamiento” en la ceremonia del Palacio Real de Madrid: “Nuestra época clama por la paz”

El pontífice ha estado acompañado por los reyes Felipe VI y Leticia desde su aterrizaje a su discurso

El papa León XIV rechaza la “cultura del enfrentamiento” en la ceremonia del Palacio Real de Madrid: “Nuestra época clama por la paz”

El rey Felipe, en la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Real: “Los casos de abuso no son ni pueden ser representativos de la Iglesia”

La visita a España ha comenzado con este acto en Madrid, al que han asistido los reyes, miembros del Gobierno y de la oposición

El rey Felipe, en la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Real: “Los casos de abuso no son ni pueden ser representativos de la Iglesia”

Los psicólogos coinciden en que el orden en que nacen los hermanos es determinante para la personalidad

Un estudio reveló que los primogénitos tienden a ser los más extrovertidos, simpáticos y solidarios

Los psicólogos coinciden en que el orden en que nacen los hermanos es determinante para la personalidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El papa León XIV rechaza la “cultura del enfrentamiento” en la ceremonia del Palacio Real de Madrid: “Nuestra época clama por la paz”

El papa León XIV rechaza la “cultura del enfrentamiento” en la ceremonia del Palacio Real de Madrid: “Nuestra época clama por la paz”

El rey Felipe, en la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Real: “Los casos de abuso no son ni pueden ser representativos de la Iglesia”

La seguridad del papa León XIV en sus viajes: el acompañamiento de la Guardia Suiza, sus viajes en avión o el despliegue policial

Europa trata de hacerse hueco en las negociaciones de Estados Unidos e Irán mientras pide a sus miembros “más buques” para la misión de paz

Pedro Sánchez y la Iglesia, una relación en un momento “óptimo” antes de la visita de León XIV: ocho años de negociaciones, acuerdos y alguna asignatura pendiente

ECONOMÍA

Perfumes, calzado o neumáticos: los productos que marcan el comercio entre España y el Vaticano

Perfumes, calzado o neumáticos: los productos que marcan el comercio entre España y el Vaticano

El perfil que alimenta el alquiler de temporada: nómadas digitales, estudiantes y ‘expats’ tensionan aún más el acceso a la vivienda

La Comunidad de Madrid abre el plazo para apuntarse al sorteo de 50 viviendas de alquiler social: con garaje y trastero y desde 700 euros

Baleares es la comunidad donde más viviendas se compran, en Valencia se venden y Madrid arrasa en alquiler

Se vende un hospital de 1947 por 1 euro en Alemania: estos son los requisitos para acceder a la oferta

DEPORTES

El papa León XVI confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez le da la bienvenida: “Es un orgullo”

El papa León XVI confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez le da la bienvenida: “Es un orgullo”

Las armas de Riquelme y los contraataques de Florentino elevan la lucha electoral por la presidencia del Real Madrid

El agente de Klopp desmiente a Riquelme y descarta el interés de entrenar al Real Madrid: “No tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club”

España golea 4-0 a Inglaterra y depende de sí misma para clasificar al Mundial 2027

Enrique Riquelme propone a Klopp como opción para el banquillo del Real Madrid si gana las elecciones