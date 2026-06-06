Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

Un grupo de familias con niños, algunos de ellos con discapacidad, han sido los primeros ciudadanos en saludar al papa León XIV en el pabellón de Estado entre aplausos y con gritos de "viva el papa", banderas españolas y del Vaticano, y con pancartas en las que podía leerse "Bienvenido a Madrid" o "Bendito en el que viene en el nombre del señor".

Un grupo de casi 25 niños, de entre tres y 12 años, han recibido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, junto a padres y profesores, al Papa León XIV, en torno a las 10:30 de este sábado. La delegación ha regalado al pontífice una figura de una virgen. Entre los menores que integran la delegación figuran niños con discapacidad mental y física, seleccionados por la Conferencia Episcopal Española y el Vaticano, según informa Europa Press.

El Papa inició su viaje este sábado a las 08.13 horas, despegando desde el aeropuerto internacional de Roma-Fuimicino a bordo de un avión Ita Airways A320, acompañado por 80 periodistas y una veintena de fotógrafos y camarógrafos. Unas dos horas después ha llegado a Madrid. Tras esto, se ha dirigido al Palacio Real, donde se ha realizado el acto de bienvenida oficial.

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El papa llega al aeropuerto Barajas y lo reciben niños (TVE)

Regalos y recibimientos al Papa

Los niños que han saludado al papa en su llegada ha sido el momento más especial en el aeropuerto. Entre gritos dirigidos hacia el pontífice o hacia los reyes, los más jóvenes elegidos por el Vaticano han podido saludar en persona a León XIV. Varios de ellos tienen alguna discapacidad. La Iglesia tiende a mostrar su solidaridad con estos niños que afrontan una infancia más dura en muchos casos.

El papa León XIV también ha recibido este sábado en Madrid un obsequio singular por parte del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Se trata de una edición artesanal de la obra ‘A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid. Historia de su Antigüedad, Nobleza y Grandeza’, escrita por Jerónimo de la Quintana en 1629. El ejemplar, confeccionado por la Imprenta Municipal-Artes del Libro, presenta una encuadernación exclusiva inspirada en modelos tradicionales del Vaticano. Según el Ayuntamiento, Almeida remarcó que este regalo representa la memoria histórica de la ciudad y pone de relieve “el aprecio y la cercanía de la comunidad madrileña hacia el papa”. Además, subrayó los valores de “diálogo, encuentro, fe y esperanza” que León XIV encarna.

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Junto a este libro, el pontífice y su comitiva recibieron un rosario y treinta decenarios, elaborados en el taller de cerámica de la Fundación Götze, así como un libro de acuarelas de monumentos madrileños, realizados por personas con discapacidad intelectual. Además, la visita incluyó la degustación de pastas de almendra preparadas por las monjas agustinas recoletas del Real Monasterio de Santa Isabel, en homenaje a San Alonso de Orozco.

Durante el vuelo hacia Madrid, León XIV realizó varias declaraciones a los periodistas. “La Iglesia tiene un mensaje para todos”, aseguró. El papa, que ha visitado España cerca de 50 veces como prior de los agustinos, señaló que esta es “la primera vez en esta misión”. Definió el viaje como “una visita apostólica para encontrar a los fieles, celebrar la fe y llevar un mensaje de Jesucristo”, aunque insistió en la universalidad de su saludo. Mencionó la encíclica ‘Magnifica Humanitas’, donde aborda cuestiones como la inteligencia artificial, y expresó su deseo de compartir “la alegría de la fe” con los jóvenes y transmitir “un mensaje muy bueno”.

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