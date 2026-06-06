Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

El papa León XIV aterriza en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (A. Pérez Meca / Europa Press)

El papa León XIV ha llegado a Madrid para iniciar su viaje en España. En torno a las 10:30 de este sábado, todas las cámaras estaban en el aeropuerto Madrid-Barajas para captar el aterrizaje del pontífice y el recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez. Felipe VI y Leticia le han acompañado desde que se ha bajado del avión hasta llegar al Palacio Real, donde ha realizado sus primeras palabras. En el ámbito político, múltiples ministros han rodeado al presidente en la recepción de León XIV en el palacio. En la pista, los ministros José Manuel Albares y Félix Bolaños, o Isabel Díaz-Ayuso y Almeida en representación de Madrid, han completado la recepción, dejando diversas imágenes.

Los reyes han sido los principales protagonistas junto a León XIV. Como representantes de España, han liderado la bienvenida al papa, compartiendo espacio con él en sus primeras horas en la capital, comenzando con su llegada en avión.

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Reyes Felipe VI y Leticia con el papam León XIV (REUTERS/Yara Nardi)

La reina Leticia con el papa León XIV (REUTERS/Yara Nardi)

El papa llega al aeropuerto Barajas y lo reciben niños (TVE)

Después de terminar la acogida en el aeropuerto, el Palacio Real, rodeado por miles de feligreses, ha vivido una ceremonia de bienvenida, que ha incluido un encuentro del papa con la familia real al completo, incluyendo a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Felipe VI y León XIV han realizado un discurso en público.

El coche del papa llega al Palacio Real en Madrid. (EFE)

Los reyes reciben al papa en el Palacio Real (REUTERS/Yara Nardi)

El rey Felipe VI y el papa pasan revista en el Palacio Real (REUTERS/Yara Nardi)

La familia real al completo con el papa León XIV REUTERS/Yara Nardi

El rey Felipe VI y la reina Letizia asisten a la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Real.

Más allá de la familia real, varias figuras políticas han aparecido a lo largo de la mañana, aunque con menos peso. Pedro Sánchez, ministros, Díaz-Ayuso o las figuras eclesiásticas han cumplido con el protocolo y saludado al papa León XIV, tanto en el aeropuerto como en el Palacio Real.

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Pedro Sánchez saluda al papa León XIV en el aeropuerto Barajas (EFE)

El papa León XIV aterriza en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, para iniciar una visita oficial a España que incluye varios actos institucionales y religiosos.

Los Reyes reciben al Papa (Europa Press)

En el Palacio Real, tras los honores y homenajes, se ha llevado a cabo un pasamanos con todas las figuras políticas más relevantes. Desde Pedro Sánchez y los ministros, a los expresidentes Rajoy, Aznar o Felipe González y los presidentes autonómicos, desde García-Page a Juanma Moreno.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy saluda al papa León XIV (EFE/J.J.Guillen POOL)

El ex presidente del Gobierno Felipe González (d) saluda al papa León XIV (España. EFE/J.J. Guillén POOL)

Los líderes del PP y VOX, Alberto Núñez Feijóo, y Santiago Abascal saludan al papa León XIV (EFE/Ballesteros)

El momento más relevante ha llegado cuando Felipe VI y el papa León XIV han realizado sus discursos. El rey ha hablado por primera vez de los abusos sexuales y el papa ha centrado sus palabras en el rechazo a la “cultura del enfrentamiento” y su apoyo a los “mensajes de paz”.

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El papa León XVI en su discurso en el Palacio Real (Chema Moya - EFE)

Discurso del rey Felipe VI (REUTERS/Yara Nardi)

Al concluir su ceremonia en el Palacio Real, el papa ha realizado su primer viaje en el conocido papamóvil por las calles de la capital, mientras saluda a los fieles que rodean las calles.

El papamóvil delante de la sede del PP

Papa León XIV en el papamóvil (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

Un grupo de religiosas saludan al papa León XIV en su recorrido en el papamóvil (EFE/Marcos Villaoslada)

Papa en el papamóvil (Oscar DEL POZO / AFP)