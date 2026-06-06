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El papa León XVI confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez le da la bienvenida: “Es un orgullo”

Es la primera vez que el nuevo pontífice se pronuncia públicamente sobre sus preferencias futbolísticas

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Florentino Pérez, presidente en funciones del Real Madrid y candidato a la reelección, dio este sábado la "bienvenida" a España al papa y declaró que para todos los seguidores es "un orgullo" que León XIV sea seguidor del conjunto blanco.

El papa es del Real Madrid. En la fiesta de la religión en España, el fútbol se coló en la agenda de León XIV incluso antes de aterrizar en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas. AL ser preguntado por: ¿Real Madrid o FC Barcelona?, el pontífice respondió sin dudar. “El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid”, declaró entre risas.

Es la primera vez que el nuevo pontífice, que ocupa el cargo desde el 8 de mayo de 2025, se pronuncia públicamente sobre sus preferencias futbolísticas. No obstante, también ha mostrado interés en la cultura catalana y, al ser preguntado por el idioma, respondió con una sonrisa: “Solo sé decir bon dia”.

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León XIV sucede a Francisco, reconocido seguidor del San Lorenzo argentino. El nuevo pontífice tiene sus propias aficiones deportivas: el tenis y el béisbol ocupan un lugar destacado, aunque su prolongada estancia en Perú (país del que también posee la nacionalidad) fortaleció su interés por el fútbol.

El papa León XVI confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez dice que “es un orgullo”
El papa León XVI confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez dice que “es un orgullo”. (Composición Infobae)

Florentino le da la bienvenida

A falta de un día para las elecciones, la declaración no ha tardado en llegar desde Valdebebas. Florentino Pérez ha aprovechado su discurso de cierre de campaña para recoger el guante del pontífice: “Quisiera dar la bienvenida a España a León XIV. Hoy ha dicho en el avión que le trasladaba a España desde Roma que es del Real Madrid y eso para nosotros es un orgullo. Bienvenido, santidad”.

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La relación entre el nuevo papa y el club blanco ya tiene un precedente. Tras su elección en mayo de 2025, el Real Madrid emitió un comunicado oficial felicitándole y deseándole “un futuro venturoso al frente de la Iglesia católica y de la comunidad cristiana”, confiando además en que su pontificado contribuya a fortalecer “la paz, la solidaridad, la fraternidad y la justicia en el mundo”.

La coincidencia tiene además un componente simbólico difícil de ignorar: este domingo los socios del club acuden a las urnas en la ciudad deportiva de Valdebebas para elegir al nuevo presidente, y el lunes el propio León XIV celebrará una misa multitudinaria en el Santiago Bernabéu ante unos 70.000 fieles.

Florentino Pérez, presidente en funciones del Real Madrid. (Europa Press)
Florentino Pérez, presidente en funciones del Real Madrid. (Europa Press)

El Santiago Bernabéu, “un gran templo de fe”

No será la primera vez que el Santiago Bernabéu acoja una visita papal. El 3 de noviembre de 1982, Juan Pablo II estuvo en el estadio del Real Madrid con motivo de una Celebración de la Palabra con jóvenes de todo el mundo.

Cuatro décadas después, el coliseo blanco se transformará en lo que los organizadores describen como “un gran templo de fe”. El acto comenzará a las 16:30 de la tarde con música, oración y testimonios, mientras que la llegada del papa está prevista para las 19:00 horas. Juan Carlos Merino, vicario del Clero de la diócesis de Madrid y coordinador del acto, resumió el espíritu del encuentro: “A ver cómo nos ayuda el Papa en dos claves fundamentales: la unidad y la misión”.

El césped del estadio se dividirá en espacios hexagonales diseñados para simbolizar la diversidad y la unidad de la comunidad católica, con León XIV rodeado de un centenar de representantes de distintos ámbitos de la Iglesia madrileña. Para desplazarse por el interior del recinto, el pontífice utilizará un carrito de golf eléctrico adaptado especialmente como papamóvil.

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