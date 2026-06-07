España

Récord histórico para el lince ibérico: la población se duplica en cuatro años y supera los 2.600 ejemplares en la península

Según el último informe del Miteco, España cuenta con 2.269 linces censados y Portugal registra 394

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Ejemplar de lince ibérico. (Antonio Liébana / WWF)
Ejemplar de lince ibérico. (Antonio Liébana / WWF)

La población de lince ibérico (Lynx pardinus) alcanzó en 2025 un nuevo récord desde que existen datos de seguimiento coordinado, con 2.663 individuos censados, según un nuevo informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) publicado esta semana. Este registro representa un crecimiento del 10,9% respecto a 2024 y casi duplica la cifra de 2021, confirmando la tendencia positiva que mantiene la especie desde hace más de dos décadas.

De acuerdo con el documento del ministerio, el crecimiento de la población de lince ibérico ha sido especialmente acusado en los últimos cuatro años: en 2021 se contabilizaban 1.365 ejemplares y, para 2025, el censo ha sumado prácticamente el doble de individuos, con una tasa de crecimiento media anual del 24%. El informe, coordinado por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación y en el que participan representantes de comunidades autónomas y el Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF) de Portugal, refleja también una expansión geográfica sostenida: la especie ya está presente en 26 núcleos geográficos, de los cuales se constató reproducción en 18 durante el último año.

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Castilla-La Mancha concentra la mayor parte

España alberga el 85% de la población total, con 2.269 linces censados, y Portugal registró 394 ejemplares. Entre las comunidades autónomas españolas, Castilla-La Mancha concentra la mayor parte, con 1.051 linces (46,3 % del total nacional), seguida de Andalucía, que contabilizó 885 individuos (39 %). El núcleo más importante se localiza en Sierra Morena, zona que suma 1.145 ejemplares repartidos entre Andalucía y Castilla-La Mancha, mientras que Extremadura aportó 302 y la Región de Murcia, 19. El informe del Miteco señala que, en 2025, el proyecto de reintroducción permitió contar con 11 linces en Castilla y León y uno más en la Comunidad de Madrid.

La hembra de lince ibérico Urtsu junto a una de sus crías. (Región de Murcia)
La hembra de lince ibérico Urtsu junto a una de sus crías. (Región de Murcia)

Se requieren 750 hembras reproductoras

El documento también revela que del total de linces censados, 1.711 eran adultos o subadultos. De ellos, 824 fueron identificados como machos y 791 como hembras, lo que muestra un equilibrio en la distribución de sexos. La cifra de hembras reproductoras o territoriales ascendió a 542, 72 más que en 2024. Sin embargo, se estima que la especie requiere al menos 750 hembras reproductoras para considerarse en un estado de conservación favorable.

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Por otro lado, el número de cachorros nacidos en 2025 se situó en 952, con una tasa de fecundidad de 1,75 cachorros por hembra territorial.

La Junta de Castilla y León celebra el nacimiento de cinco cachorros de lince ibérico en la comarca del Cerrato Palentino, las primeras camadas desde la reintroducción de la especie en la zona. (Junta de Castilla y León)

El trabajo coordinado entre administraciones ambientales de España y Portugal también destaca que, tras 25 años de programas de conservación, el lince ibérico ha pasado de menos de 100 ejemplares censados en 2002 a los datos actuales, lo que subraya la eficacia de las políticas implementadas en ambos países.

Aunque el balance es positivo, el informe advierte que el aumento de la población dificulta cada vez más el registro e identificación individualizada de todos los ejemplares, especialmente en Andalucía y Castilla-La Mancha. Por este motivo, las cifras oficiales de 2025 deben considerarse como un mínimo, dado el esfuerzo logístico y los recursos necesarios para lograr un censo totalmente preciso.

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