La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

Descarrilamiento mortal de dos trenes de alta velocidad cerca de Adamuz, en Córdoba, España. 19 de enero de 2026. (REUTERS/Susana Vera)

Los dos últimos coches del tren Iryo que viajaba de Málaga a Madrid habrían chocado con el Alvia que circulaba en sentido contrario. Estas son las primeras pesquisas de la investigación del accidente ferroviario que tuvo lugar este domingo por la noche, en Adamuz, Córdoba, y que deja ya al menos 39 víctimas mortales y un centenar de heridos, 29 de ellos graves.

El expediente abierto por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que desde ayer se encuentra en el lugar de los hechos para esclarecer lo ocurrido, apunta a que el descarrilamiento del tren de origen italiano se originó a las 19.45 en la entrada de la estación de Adamuz. A raíz de esto, el tren invadió la segunda vía. Precisamente, en aquel momento llegaba un Renfe Alvia dirección Madrid - Huelva provocando ”una colisión entre los dos últimos coches descarrilados del tren Iryo y la cabeza del Alvia". Esto provocó que los dos primeros vagones de este cayeran por un terraplén de cuatro metros aledaño a la vía.

El presidente de Renfe Álvaro Fernández de Heredia descartó esta mañana que el accidente se provocara por un exceso de velocidad: ambos trenes circulaban a menos de 210 km/h, una velocidad por debajo del máximo permitido en ese tramo. En una entrevista con Radio Nacional de España también descartó que se debiera a un error humano.

Declaraciones de Carlos Bartomeu, máximo responsable de Iryo, quien asegura que la prioridad es colaborar con la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes para esclarecer lo sucedido

Esta madrugada, el ministro de Transportes Oscar Puente tachaba el accidente de “tremendamente extraño” al tratarse de una recta. De la misma manera, el líder de la cartera aseguró que el Iryo “es prácticamente nuevo y la vía está completamente renovada [los trabajos de renovación terminaron en mayo], en concreto en ese tramo”. Por ello, y pese a la rareza del accidente, se pregunta el ministro “cómo es posible que en una recta, en un tramo de vía renovado y con un tren nuevo, se produzca un accidente de estas características”.

El órgano colegiado creado en 2007 y adscrito al Ministerio de Transportes, actúa con independencia y cuenta con el respaldo de asesores externos y laboratorios para delimitar responsabilidades y elaborar informes oficiales. Por el momento hay 39 muertos, 29 heridos graves y 123 leves, aunque aclaran que toda esta información no es definitiva y podría ser objeto de actualizaciones.

“Hemos normalizado como están las vías”

Fuentes consultadas por este medio, entre ellos maquinistas que circularon previamente en la tarde del domingo por esa misma línea de Alta Velocidad de Málaga a Madrid aseguran que “no les sorprende” lo ocurrido Adamuz. Ayer, mientras circulaba por esa vía rumbo a Madrid, un maquinista percibió “un ruido raro”, pero no le dio mayor importancia porque pensó que se trataba de “un pájaro impactando contra el lateral del tren”. Más tarde, al conversar con otros conductores que recorrieron el mismo tramo, supo que ellos también sintieron algo inusual en la vía.

“Hemos normalizado cómo están las vías de Alta Velocidad, pero no es el estado más adecuado”, sostiene. En el tramo donde la vía conecta con el ramal hacia Málaga, por ejemplo, “la velocidad se reduce a 30 kilómetros por hora, pese a que normalmente se circula a 250″, una diferencia que ilustra “el estado actual” de la infraestructura en ese punto.