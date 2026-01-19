España

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

El expediente abierto por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) detalla que el balance provisional de víctimas es de 39 muertos, 29 heridos graves y 123 leves

Guardar
Descarrilamiento mortal de dos trenes
Descarrilamiento mortal de dos trenes de alta velocidad cerca de Adamuz, en Córdoba, España. 19 de enero de 2026. (REUTERS/Susana Vera)

Los dos últimos coches del tren Iryo que viajaba de Málaga a Madrid habrían chocado con el Alvia que circulaba en sentido contrario. Estas son las primeras pesquisas de la investigación del accidente ferroviario que tuvo lugar este domingo por la noche, en Adamuz, Córdoba, y que deja ya al menos 39 víctimas mortales y un centenar de heridos, 29 de ellos graves.

El expediente abierto por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que desde ayer se encuentra en el lugar de los hechos para esclarecer lo ocurrido, apunta a que el descarrilamiento del tren de origen italiano se originó a las 19.45 en la entrada de la estación de Adamuz. A raíz de esto, el tren invadió la segunda vía. Precisamente, en aquel momento llegaba un Renfe Alvia dirección Madrid - Huelva provocando ”una colisión entre los dos últimos coches descarrilados del tren Iryo y la cabeza del Alvia". Esto provocó que los dos primeros vagones de este cayeran por un terraplén de cuatro metros aledaño a la vía.

El presidente de Renfe Álvaro Fernández de Heredia descartó esta mañana que el accidente se provocara por un exceso de velocidad: ambos trenes circulaban a menos de 210 km/h, una velocidad por debajo del máximo permitido en ese tramo. En una entrevista con Radio Nacional de España también descartó que se debiera a un error humano.

Declaraciones de Carlos Bartomeu, máximo responsable de Iryo, quien asegura que la prioridad es colaborar con la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes para esclarecer lo sucedido

Esta madrugada, el ministro de Transportes Oscar Puente tachaba el accidente de “tremendamente extraño” al tratarse de una recta. De la misma manera, el líder de la cartera aseguró que el Iryo “es prácticamente nuevo y la vía está completamente renovada [los trabajos de renovación terminaron en mayo], en concreto en ese tramo”. Por ello, y pese a la rareza del accidente, se pregunta el ministro “cómo es posible que en una recta, en un tramo de vía renovado y con un tren nuevo, se produzca un accidente de estas características”.

El órgano colegiado creado en 2007 y adscrito al Ministerio de Transportes, actúa con independencia y cuenta con el respaldo de asesores externos y laboratorios para delimitar responsabilidades y elaborar informes oficiales. Por el momento hay 39 muertos, 29 heridos graves y 123 leves, aunque aclaran que toda esta información no es definitiva y podría ser objeto de actualizaciones.

“Hemos normalizado como están las vías”

Fuentes consultadas por este medio, entre ellos maquinistas que circularon previamente en la tarde del domingo por esa misma línea de Alta Velocidad de Málaga a Madrid aseguran que “no les sorprende” lo ocurrido Adamuz. Ayer, mientras circulaba por esa vía rumbo a Madrid, un maquinista percibió “un ruido raro”, pero no le dio mayor importancia porque pensó que se trataba de “un pájaro impactando contra el lateral del tren”. Más tarde, al conversar con otros conductores que recorrieron el mismo tramo, supo que ellos también sintieron algo inusual en la vía.

“Hemos normalizado cómo están las vías de Alta Velocidad, pero no es el estado más adecuado”, sostiene. En el tramo donde la vía conecta con el ramal hacia Málaga, por ejemplo, “la velocidad se reduce a 30 kilómetros por hora, pese a que normalmente se circula a 250″, una diferencia que ilustra “el estado actual” de la infraestructura en ese punto.

Temas Relacionados

TrenesSucesosAccidentes EspañaRenfeAndalucíaCórdobaDescarrilamiento trenes AdamuzEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘El Hormiguero’ cancela su emisión de este lunes en “solidaridad” con las víctimas del accidente de trenes en Adamuz y “dar paso a los servicios informativos”

Tanto Antena 3 como Telecinco, laSexta, Cuatro y La 1 de TVE también han alterado su parrilla para dar cobertura a la emergencia nacional

‘El Hormiguero’ cancela su emisión

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: el Gobierno declara tres días de luto en memoria de las víctimas y asegura que “darán con la verdad”

Los rescates de las personas atrapadas han terminado ya en la zona del accidente y se procede al levantamiento de los fallecidos

Última hora del accidente de

La angustia de los que buscan a sus familiares a través de redes sociales: “Llevaba un pantalón de pana verde”

Decenas de familiares mantienen una búsqueda activa de las 33 personas que permaneces desaparecidas por el momento

La angustia de los que

Marcos, médico: “La mejor música que puedes ponerle a tu perro es de piano”

El especialista explica los motivos por lo que es tan buena para tu mascota

Marcos, médico: “La mejor música

Ranking Apple en España: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

Entre una gran variedad de estilos y géneros, estos son los artistas que han tenido una mejor aceptación entre el público

Ranking Apple en España: top
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: el Gobierno declara tres días de luto en memoria de las víctimas y asegura que “darán con la verdad”

Las principales formaciones de Aragón retrasan la campaña electoral por el accidente de Adamuz, excepto Vox: “No vamos a dejar de trabajar ni un solo día”

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

Pedro Sánchez avisa que se dará con “la verdad” del accidente de trenes en Adamuz: “Vamos a conocer la respuesta”

Un agente de la Policía Nacional de Extranjería y Fronteras de Madrid entre los fallecidos del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz

ECONOMÍA

Hasta 300 euros en avión

Hasta 300 euros en avión y 800 en taxi, el precio que tendrán que pagar algunos viajeros varados tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados del Sorteo 3 de Super Once: ganadores y números premiados este 19 de enero del 2026

Conoce las mejores horas para usar la luz en España este martes 20 de enero del 2026

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once hoy, 19 de enero del 2026

DEPORTES

Mbappé sobre la situación en

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”