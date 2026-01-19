La búsqueda viral del perrito Boro tras el accidente ferroviario en Adamuz: los bulos sobre su rescate y la situación de su familia

Una joven que ha resultado herida en la tragedia ferroviaria cuenta los minutos más críticos. Ahora busca a su perro, que viajaba con ella.

Los trenes descarrilados en Adamuz han dejado a todo el país conmocionado. La colisión del Alvia con el Iryo, que hacía su camino de Málaga a Madrid, ha dejado a 40 víctimas mortales y un centenar de heridos, 29 de ellos graves. Varias horas después del accidente, ya en la mañana del lunes 19 de enero, Ana García Aranda, una malagueña de 29 años, ha compadecido ante los medios cuando se disponía a buscar a su perro, Boro.

Según la descripción de la joven, pudo ver cómo algunos de los afectados de su tren “estaban muy mal”; incluso “sabías que se te iban y no puedes hacer nada”, añadía esta mañana para El programa de Ana Rosa. Afortunadamente, los bomberos rescataron a su hermana Raquel de 32 años y ambas se fueron en ambulancia hasta el hospital: “Ahora ella está en observación y estamos esperando y aprovechando para buscar a mi perro”, añadía.

Así, como se ha podido saber más tarde, mientras Ana logró salir con heridas leves del séptimo coche del Iryo, Iván (la pareja de su hermana) resultó ileso, Raquel, embarazada, permanece ingresada en estado crítico en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba y Boro desaparecido. Además, como ha confirmado la afectada para El Mundo, Aranda perdió su teléfono durante la colisión, por lo que solo ha podido comunicarse a través del móvil de su madre, quien se desplazó junto a su marido a Adamuz esta mañana.

La búsqueda de Boro tras el accidente ferroviario de Adamuz (@gonzalomatilla_)

Un perro asustadizo

La familia, originaria de Málaga y residente en Madrid, había aprovechado el fin de semana para visitar a sus parientes tras la delicada situación de salud de su abuela. El regreso lo realizaban en el Iryo rumbo a la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes cuando ocurrió la tragedia. Ana se encontraba sentada tres filas por delante de Raquel y Boro, todos en la parte derecha del vagón, la zona menos dañada por el impacto. Aun así, su hermana quedó atrapada y perdió la consciencia tras intentar proteger al animal, según la hipótesis de Ana.

De este modo, después de asegurar que cuidaban de su hermana en el hospital, Ana se ha centrado en la búsqueda de su perro mestizo de color marrón, con pecho blanco, de tamaño mediano y que lleva un collar identificativo con una placa azul: “Si no puedo hacer nada por mi hermana, al menos que pueda encontrar a Boro”, expresaba para El Mundo. Un mensaje que ha llegado unas horas después de que la propia malagueña pidiera ayuda para “buscar a los animales, los animales son familia también”.

Sus palabras han llamado la atención de los usuarios de redes, quienes han tratado de buscarle en las fotografías y videos que han ido publicando los medios a lo largo de la jornada. Esto ha ocasionado un momento de confusión en el que muchos creían haber visto al animal. No obstante, Lucía (@Dynamita19_) ha dejado claro en sus redes sociales que: “Nos están llegando muchos mensajes de que han encontrado a Boro, el perro de Ana, pero aún no hemos recibido ninguna prueba o foto. Por favor, sigamos con la difusión. Agradecido de antemano a la gente de Adamuz por su labor”.

Cómo acercarse a él

Sus familiares han asegurado que salió ileso del accidente, pero echó a correr con el ruido. Por lo que las labores de búsqueda continúan. Asimismo, Gonzalo (@gonzalomatilla_), otro allegado a la familia, ha asegurado que “hasta que no veáis fotos de él no os creáis los rumores/bulos. Cuando aparezca, las personas cercanas subiremos la foto u os informaremos”. Ante la agitación social por Boro, la fundación animalista Ocho Tumbao ha indicado que el perro podría encontrarse “muy asustado y desorientado”, debido al movimiento que hay actualmente en las inmediaciones del lugar del accidente.

Asimismo, Ana ha explicado que Boro fue adoptado en una sociedad protectora de Málaga y que se trata de un animal huidizo, probablemente debido a traumas previos. “Si alguien lo ve y se acerca a él, que lo haga muy lentamente, porque es probable que escape. No suele acercarse a las personas”, ha advertido la malagueña, según ha recopilado Cordopolis. Debido a ello, la organización ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de localizar al animal, pero ha pedido no perseguirlo.

Por eso, recomiendan grabar su ubicación en caso de avistarlo, intentar retenerlo con comida y avisar de inmediato a los servicios o asociaciones correspondientes, difundiendo los teléfonos 606141379 y 691197973. Además, de la búsqueda de Boro, la familia tiene su mente en Raquel, quien tiene un equipo médico pendiente de su evolución, que por el momento continúa en estado crítico.