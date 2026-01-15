Los mejores momentos de ‘La isla de las tentaciones 9′: del embarazo de Mayeli al abandono de Sandra Barneda

Almudena en 'La isla de las tentaciones' (MEDIASET ESPAÑA).

La novena edición de La isla de las tentaciones ya es historia. Telecinco despidió esta semana una temporada que ha vuelto a demostrar por qué el formato sigue siendo uno de los grandes fenómenos de la televisión española. Pasiones desbordadas, decisiones irreversibles y escenas que han incendiado las redes sociales han marcado tres meses en los que la frontera entre el amor y el caos se ha difuminado más que nunca. Aunque aún quedan debates pendientes para cerrar heridas, el balance deja una colección de momentos que ya forman parte de la historia del programa.

Gilbert se cuela en Villa Montaña

Desde los primeros episodios quedó claro que esta temporada no iba a tomarse su tiempo. Las hogueras iniciales, tradicionalmente más contenidas, estallaron desde el primer minuto. Uno de los instantes más recordados llegó con Gilbert, protagonista de una escena que evocó inevitablemente a otros concursantes icónicos del pasado: Montoya. Al ver las imágenes de Claudia con uno de los solteros, Gerard, el joven perdió el control y protagonizó una huida desesperada entre villas, gritos incluidos, para enfrentarse cara a cara con su pareja. La intervención del equipo y de Sandra Barneda evitó un encuentro directo que terminó en ansiedad, reproches y una ruptura emocional prácticamente irreversible.

La historia de Gilbert y Claudia se convirtió en una de las narrativas centrales del programa. Ambos llegaron con una relación intensa y prematura, marcada por la convivencia temprana y mucho desequilibrio emocional. Ella conectó rápidamente con su tentador favorito, mientras él observaba impotente cómo se desmoronaba su relación. Con el paso de los días, la rabia dio paso a la resignación y, finalmente, a la venganza emocional: Gilbert también cruzó la línea, sellando el destino de una pareja que parecía condenada desde la primera hoguera.

Claudia y Gerard en 'La Isla de las Tentaciones 9' (Mediaset)

Álvaro y Mayeli revelan su embarazo

Si hubo un momento que superó cualquier imprevisto del formato, ese fue la revelación del embarazo de Mayeli. Lo que comenzó como una hoguera de las consecuencias acabó transformándose en una escena histórica. En medio de una conversación tensa sobre el futuro de su relación, Álvaro decidió desvelar un secreto que nadie —ni siquiera la organización— conocía: “Vamos a ser padres”. La incredulidad de Sandra Barneda fue absoluta.

Aunque la audiencia ya conocía que la pareja abandonaba el formato por el comportamiento errático de ella, quien llegó incluso a lanzar un vaso a uno de los tentadores, el impacto fue doble. Por un lado, el público asistió a uno de los giros más sorprendentes del reality. Por otro, quedó patente el conflicto interno de la pareja, con reproches cruzados sobre quién debía haber contado qué y cuándo.

Álvaro y Mayeli en su hoguera de confrontación en 'La isla de las tentaciones' (MEDIASET ESPAÑA).

Almudena tira la tablet al fuego

Las hogueras femeninas tampoco se quedaron atrás. Una de las más intensas estuvo marcada por el colapso emocional de varias concursantes y por un gesto que ya es viral: Almudena lanzando la tablet al fuego. Tras once años de relación, ver a Darío mostrarse cómodo, cariñoso y despreocupado con su tentadora fue el golpe definitivo. La acumulación de decepciones, sumada a comentarios en los que él fantaseaba con una vida sin compromisos, provocó una reacción visceral que dejó sin palabras al plató y obligó a Sandra Barneda a intervenir con firmeza.

Esa misma hoguera estuvo marcada por huidas, gritos y lágrimas. Mientras que Almudena tiene un ataque de ansiedad entre lágrimas, Claudia termina lanzándose al mar tras ver imágenes comprometidas de su pareja y Andrea rompe a llorar incluso antes de enfrentarse a su propio visionado, convencida de que sus sospechas se confirmarían.

Almudena se rompe tras ver las imágenes de su novio Darío en 'La isla de las tentaciones' (Mediaset)

Enfrentamiento entre Darío y Sandra

La tensión alcanzó su punto álgido en las hogueras mixtas, donde las parejas se enfrentaron ya sin filtros ni contención. El cara a cara entre Darío, Sandra, Gilbert y Andrea fue una sucesión de reproches, ironías y ataques directos. Darío adoptó un tono provocador desde el inicio, mientras Sandra se erigía como portavoz de la indignación colectiva por su traición a Almudena.

La gaditana tuvo que enfrentarse de nuevo a unas palabras que la hirieron más que los gestos: escuchar a su pareja hablar de ella con desprecio la llevó a reconocer que había olvidado su propio valor por mantener la relación. Además, Darío perdió completamente los papeles al ver el beso de su novia con Borja y, sobre todo, la reacción de alegría de todos sus compañeros de villa. Un momento de mucha tensión entre ambos.

'La isla de las tentaciones 9' (MEDIASET ESPAÑA).

Sandra Barneda abandona la hoguera

Pero si hubo un momento que evidenció el desgaste emocional del programa, fue la noche en la que Sandra Barneda abandonó el plató. La presentadora lleva viendo como los participantes se saltaban las normas desde el primer día y el enfrentamiento entre Almudena y la tentadora Cristina derivó en un intercambio de insultos que cruzó todos los límites. “No, es que no me parece normal. No me parece normal. Has visto el jaleo que estáis formando. Sed un poco más dignas, tenéis que estar por encima. Es que, de verdad, y me tenéis que respetar un poco”, pidió ella.

La presentadora, superada por la falta de respeto y el clima de hostilidad, decidió levantarse y alejarse para recuperar la calma. Almudena acudió tras ella para darle explicaciones y disculparse por su actitud. A su regreso, Sandra exigió respeto y dignidad, recordando a las participantes que el conflicto no puede justificarlo todo.

Almudena consuela a Sandra Barneda tras abandonar la hoguera de solteras en 'La isla de las Tentaciones' (Mediaset)