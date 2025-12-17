España

‘La isla de las tentaciones’ vive una de sus noches más románticas: Almudena cae en la tentación y las redes sociales lo celebran

Después de ver las actitudes de Darío en la otra villa, Almudena ha decidido dar rienda suelta a su amor con Borja

Almudena y Borja en 'La Isla de las tentaciones 9' (MEDIASET ESPAÑA).

Desde que puso un pie en la novena edición de La isla de las tentaciones, Almudena ha vivido su experiencia marcada por el dolor y la decepción. Once años de relación con Darío no han sido suficientes para amortiguar el impacto de las imágenes que, hoguera tras hoguera, han ido resquebrajando su confianza. Cada visionado ha supuesto un golpe emocional que la ha dejado completamente rota al regresar a Villa Playa, donde ha encontrado en Borja un apoyo constante, casi terapéutico, cuando todo parecía desmoronarse.

Al principio, Almudena se aferró a la idea de que entre ella y Borja solo había amistad. Sin embargo, el paso de los días fue haciendo evidente que la conexión iba más allá. Miradas prolongadas, conversaciones cargadas de significado y una tensión creciente terminaron por confirmar que Borja no era solo un refugio emocional, sino una auténtica tentación. Aun así, ella se contuvo durante semanas, luchando contra lo que sentía y contra la culpa.

Ese muro caía finalmente este martes en uno de los momentos más comentados de la edición. En la intimidad del salón de Villa Playa, Almudena y Borja protagonizaron su primer beso. Todo comenzó como un juego aparentemente inocente con un pequeño hielo que pasaba de mano en mano hasta hacerse tan diminuto que ella ya no se atrevió a cogerlo. Él decidió hacerlo desaparecer y, en esa cercanía inevitable, la tensión acumulada explotó. El resultado fue un beso lento, delicado y profundamente romántico, acompañado de caricias y gestos que confirmaban lo que llevaba tiempo sucediendo en sus corazones.

'La isla de las tentaciones' (MEDIASET ESPAÑA).

Aunque el momento se produjo a solas, el resto de compañeros no tardó en darse cuenta. Desde la piscina, los gritos no se hicieron esperar: “¡Ha llegado! ¡Ha llegado el momento!”. La emoción fue tan contagiosa que terminaron rodeando a la pareja para celebrar el beso como si fuera un triunfo colectivo. Más tarde, Almudena se sinceraba ante el equipo del programa: “Borja besa muy bien y muy sensual. Describiría el beso con Borja como algo mágico”.

Este punto de inflexión en su relación con Darío dio paso a una oleada de publicaciones en redes sociales. Miles de usuarios celebraron el culmen del nuevo ‘amor’ de Almudena. "Hay que decir que Almudena y Borja es de lo mejor en tema tentador y pareja que ha salido de la isla”, comentaba un usuario. "Almudena fue a demostrar lo que es el amor y lo está haciendo con Borja“, publicó otro.

Y es que, tras más de una decena de programas sufriendo por su pareja, la malagueña era para el público la próxima merecedora de una nueva ilusión. "España entera se ha unido dos veces en su historia. 1. El gol de Iniesta y 2. El beso de Borja y Almudena“, afirmaban en X, antes conocida como Twitter. ”Sabes que eres la pareja de la temporada cuando tienes a los demás así de felices por tu primer beso con tu tentador, que es a su vez su primer beso con un segundo hombre en su vida. Y ADEMÁS HACEN BONITA PAREJA! Es que lo tienen todo“, zanjaba otro.

Almudena en 'La Isla de las tentaciones 9' (MEDIASET ESPAÑA).

Una hoguera demoledora

El epicentro emocional ha seguido siendo Almudena. En la última hoguera, volvió a enfrentarse a unas declaraciones de Darío que terminaron de dinamitar su estabilidad. Escucharle decir que quería estar soltero para “ir de flor en flor” fue más doloroso que cualquier beso. “Voy a llegar allí y voy a ser el p*** amo… Tengo ganas de ser libre”, decía él sin pudor.

La reacción fue inmediata: Almudena, fuera de sí, lanzó la tablet al fuego y salió corriendo entre gritos y lágrimas. “Mi cabeza ha explotado. No puedo explicar el sentimiento”, clamaba después, mientras Sandra Barneda le advertía con firmeza: “Lanzar la ‘tablet’ al fuego es peligrosísimo”. “Estas imágenes de Darío son más fuertes que cualquier edredoning”, escribía un usuario.

Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

Rodrigo al límite

Mientras tanto, la tensión no dejaba de crecer en otras parejas. Rodrigo, tras ver durante diez minutos las imágenes de Helena en Villa Playa junto a Barranco, terminó completamente desbordado. “Le están comiendo la cabeza, no me sirve para nada, solo la estoy viendo criticarme otra vez, no tiene vergüenza”, estalló. Entre lágrimas, pidió una hoguera de confrontación: “Necesito una hoguera de confrontación con ella, te lo pido por favor, quiero verla, no puedo más. Me está dejando como si fuera una mierda y yo he dado todo por ella y la amo con locura después de ver todo”.

Pero en Villa Playa vivían un hecho inédito en la historia del programa: una boda simbólica entre Helena y Barranco. “Estamos aquí reunidos para celebrar uno de los eventos más importantes de La isla de las tentaciones. Me complace anunciar que salga el novio”, proclamó uno de los solteros ejerciendo de improvisado oficiante. “Con ‘Rodriguito’ de testigo”, la pareja selló el momento con un apasionado beso.

