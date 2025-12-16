‘La isla de las tentaciones’ vive su noche más dura: Almudena estalla y tira la tablet al fuego y Claudia abandona la hoguera

Almudena se rompe tras ver las imágenes de su novio Darío en 'La isla de las tentaciones' (Mediaset)

Las participantes de La isla de las tentaciones se enfrentaron a una nueva hoguera marcada por la tensión, las emociones a flor de piel y varias reacciones inesperadas. Las cinco chicas se mostraban sonrientes y aparentando una gran fortaleza ante las imágenes que estaban a punto de ver. Sin embargo, todo dio un giro de 180 grados en cuestión de minutos.

A diferencia del resto de las participantes, era la primera vez que Andrea se enfrentaba a este ritual decisivo frente al fuego, por lo que sus compañeras no dudaron en brindarle su apoyo. Y es que, ha medida que ha avanzado la experiencia, las chicas han ido asumiendo que podían encontrarse con imágenes comprometidas de sus parejas, después de que en hogueras anteriores ya se activaran distintas alarmas debido a sus cuestionables comportamientos.

Las participantes de 'La isla de las tentaciones' se enfrentan a su hoguera más dura tras ver las actitudes de su pareja (Mediaset)

Nada más comenzar, la presentadora Sandra Barneda quiso interesarse por el estado emocional de las jóvenes y recordó a Almudena que su actitud reciente frente al espejo iba a tener consecuencias. Sin embargo, esas consecuencias no se materializaron en esta hoguera concreta, por lo que finalmente sí pudo ver imágenes de su pareja. Antes de llegar a ese momento, Elena fue la primera en sentarse frente a la tablet. No obstante, su visionado quedó interrumpido rápidamente. “Consideramos que para que puedas seguir viviendo la experiencia y lo que sientes, no hay imágenes de Rodri para ti”, ha indicado la conductora del programa.

Pese a ello, Elena no ocultó su preocupación por la situación de su pareja y por su propio acercamiento a uno de los tentadores. “Está mal. Está muy mal por el acercamiento con Barranco. No le quiero ver mal, le quiero y tenemos una conversación pendiente. Él me conoce y me ha visto poner las caras que le ponía antes a él, me estoy ilusionando”, ha expresado la concursante, reconociendo que se está dejando llevar a pesar de no querer hacer daño.

Dos chicas abandonan la hoguera

La siguiente en enfrentarse a las imágenes fue Claudia, que vivió uno de los momentos más tensos de la noche al ver por primera vez una infidelidad de su pareja. Su reacción fue inmediata y contundente. “Lo mato. Es un mentiroso y lo voy a matar”, ha expresado, recordando que su novio le había advertido de que se arrepentiría de ver las imágenes, del mismo modo que él aseguró arrepentirse tras mantener relaciones sexuales ante las cámaras. “Es la primera persona en la que confío”, ha añadido.

Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

El nerviosismo de Claudia fue en aumento hasta el punto de que la presentadora tuvo que intervenir para evitar faltas de respeto hacia la tentadora. En un arrebato de rabia, Claudia corrió hacia la villa de los chicos y se lanzó al mar mientras gritaba “Ratón”. El resto de las participantes, sin comprender del todo la situación, permanecieron en la hoguera y pidieron disculpas a Sandra Barneda por el comportamiento de su compañera.

Andrea, por su parte, comenzó a llorar incluso antes de ver sus propias imágenes, al reconocer a su novio de fondo en algunos clips anteriores. Entre lágrimas, pidió continuar y se mostró dolida al comprobar la actitud de su pareja. “Llevamos dos noches aquí y ya está aquí con cara de morboso. Llevo un año y medio con él y me conozco sus miradas. No es conexión, es guarreo. Siempre digo que no confío en él, pero mantengo la esperanza”, ha expresado. En las siguientes imágenes mantuvo más la calma al percibir incomodidad en él, creyendo que no pasaría de un simple tonteo. No obstante, su visionado se vio interrumpido por los gritos de Claudia, que seguía en el mar llamando la atención de todos.

Almudena tira la tablet al fuego en 'La isla de las tentaciones' (Mediaset)

Sandra fue la siguiente en enfrentarse a las imágenes de su pareja y se mostró especialmente sorprendida por sus declaraciones, en las que él afirmaba estar enamorado de su tentadora. “¡Qué asco! No me sale una palabra bonita. Me da mucha vergüenza esta persona. No tiene nada claro en la vida”, ha expresado, visiblemente enfadada. El momento más duro llegó al descubrir que hablaba de una nueva infidelidad, lo que llevó a la presentadora a pausar la tablet. “¿Cuántos? Desgraciado, qué asco de persona. Yo no le he fallado fuera de aquí. No le riega, me pone los cuernos, se los calla y me los cuenta aquí. ¿Cuántas veces me vas a sorprender?”, ha gritado, impactada.

Por último, Almudena volvió a ver imágenes de Darío tras su reciente paso por el espejo. “Es lo más asqueroso que ha pasado por la isla”, ha indicado Sandra, señalando que la concursante no lograba concentrarse debido a su enfado. Almudena se mostró especialmente dolida al ver a su pareja cariñoso. “Es lo que menos me esperaba”, ha expresado. “Esa mirada no”, añadió, sin comprender el cambio de actitud. Los comentarios de Darío, en los que manifestaba su deseo de estar soltero para quedar con diferentes mujeres, fueron el detonante final. Almudena lanzó la tablet a la hoguera y salió corriendo. “No me lo merezco. ¿Por qué?”, ha gritado. Tras 11 años de relación, sus compañeras entendieron su reacción, aunque no el gesto con la tablet. “Te pido que te controles”, ha indicado Sandra Barneda. Minutos después, al ver nuevas imágenes, la presentadora empatizó con ella, mientras Almudena concluía: “Si lo llego a saber me quedo en casa, es todo una mentira”.