Golpe del Banco de España a la banca: multiplica por 18 las multas impuestas a las entidades hasta rozar los 50 millones

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Mateo Lanzuela / Europa Press

El Banco de España ha endurecido su ofensiva contra las irregularidades en el sistema financiero. Durante 2025, el supervisor tramitó un total de 20 expedientes sancionadores en ámbitos clave como la supervisión prudencial, la protección del cliente bancario y la lucha contra el intrusismo, según recoge su última Memoria de Supervisión.

De ese total, 13 expedientes concluyeron con sanciones del supervisor que superaron los 49 millones de euros, una cifra que marca un antes y un después en la actividad disciplinaria del organismo. Además, las responsabilidades no se limitaron a las entidades: administradores, directivos y accionistas relevantes también se vieron afectados, elevando a 79 el número total de expedientados.

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El incremento no solo es cuantitativo, sino también cualitativo. El regulador ha puesto el foco en prácticas que afectan directamente al consumidor, como la concesión irresponsable de crédito o la comercialización inadecuada de productos vinculados a hipotecas.

Préstamos irresponsables e intrusismo financiero

En materia de protección del cliente, el supervisor resolvió dos expedientes contra entidades significativas por incumplimientos relacionados con los principios de préstamo responsable y la venta de seguros asociados a créditos hipotecarios. Se trata de prácticas especialmente sensibles en un contexto de encarecimiento del crédito.

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Paralelamente, el organismo intensificó su lucha contra el intrusismo financiero. En este ámbito, concluyó cinco expedientes con sanción por la realización de actividades reservadas sin autorización o por el uso indebido de denominaciones reguladas, además de la falta de colaboración con las inspecciones.

A cierre del ejercicio, el Banco de España mantenía abiertos otros tres expedientes relacionados con estas prácticas, lo que refleja que el fenómeno sigue siendo una preocupación creciente para el supervisor.

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El gobernador de Banco de España, José Luis Escrivá, ha negado que exista actualmente una burbuja inmobiliaria respecto a precios, aunque ha avanzado que el organismo que dirige tiene los instrumentos para atajarla en caso de ser necesario. (Europa Press)

Irregularidades en gestión y control

La supervisión prudencial también dejó actuaciones relevantes. En 2025 se tramitaron dos expedientes sobre políticas de remuneración dirigidos a bancos y sus administradores. Uno de ellos fue impulsado a instancias del Banco Central Europeo y se resolvió con sanción en el mismo ejercicio, mientras que el otro seguía en curso al finalizar el año.

Asimismo, se abrió un expediente contra una entidad de pago por deficiencias en su gestión y por la falta de idoneidad de uno de sus consejeros, un aspecto clave en la gobernanza de las instituciones financieras. También se detectaron irregularidades relacionadas con cambios no autorizados en la titularidad del capital, lo que derivó en tres expedientes resueltos y un cuarto en tramitación que afecta a 11 inversores relevantes.

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Multas disparadas

Más allá del número de expedientes, el dato más llamativo es el importe de las sanciones. En 2024, las multas apenas alcanzaron los 2,7 millones de euros. Un año después, esa cifra se ha multiplicado por más de 18 hasta rozar los 49,4 millones.

El supervisor explica que este aumento responde a factores como la gravedad de las infracciones, el grado de responsabilidad de las entidades y el tamaño de las mismas. Es decir, no solo hay más controles, sino también una mayor contundencia en las sanciones.

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De los 13 expedientes resueltos, cinco son ya firmes, mientras que ocho han sido recurridos. Además, seis casos se beneficiaron de reducciones por reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario, lo que implica renunciar a la vía administrativa.

Fachada del edificio del Banco de España.

Más control sobre la conducta bancaria

En paralelo, el Banco de España reforzó su supervisión de conducta, centrada en garantizar la transparencia y la protección del cliente. Entre sus prioridades destacan el control del crédito responsable, la prevención del fraude en pagos y la correcta comercialización de productos financieros.

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Como parte de su Plan de Acción 2024-2025, el organismo ha incorporado la comunicación al público como herramienta clave para anticipar riesgos y prevenir prácticas inadecuadas. Durante el ejercicio, se llevaron a cabo 72 actuaciones supervisoras, especialmente en áreas como el crédito inmobiliario, los servicios de pago y el crédito al consumo, además de otras relacionadas con publicidad o atención al cliente.

Inspecciones y medidas disciplinarias

El esfuerzo supervisor también se tradujo en 262 medidas disciplinarias destinadas a corregir deficiencias detectadas en las entidades. La mayoría correspondieron a requerimientos de cese o rectificación de conductas, especialmente en el ámbito de la publicidad.

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Asimismo, el organismo continuó aplicando el proceso SREP, clave para evaluar el riesgo de las entidades y fijar sus requerimientos de capital. En 2025 se realizaron 48 procedimientos, una cifra inferior a la del año anterior, lo que el supervisor atribuye a una mejora general del sector.

Finalmente, el Banco de España participó en 38 inspecciones ‘in situ’, tanto en entidades españolas como en otras del entorno europeo, con el objetivo de reforzar la preparación del sistema financiero ante un entorno cada vez más complejo e incierto.

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