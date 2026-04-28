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Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 29 de abril: Mercedes juega a dos bandas y Enriqueta obliga a Alejo a confesar la verdad

El capítulo 405 de la serie de ficción diaria de RTVE también mostrará si Mercedes guarda un as bajo la manga con la idea de hacerse con el control del valle

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Bárbara descubre algo en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Bárbara descubre algo en 'Valle Salvaje' (RTVE)

¡Prepárate, porque las paredes de la casa de los Gálvez de Aguirre tienen oídos y lo que se está cocinando va a dejar a más de uno con la boca abierta! Si pensabas que la calma iba a reinar en Valle Salvaje después de que Francisco y Pepa rescataran a esa misteriosa joven en el bosque, estás muy equivocado. El capítulo 405, que se emite este miércoles 29 de abril, viene cargado de veneno, alianzas inesperadas y secretos familiares que están a punto de estallar.

Para entender el bombazo que nos espera a mitad de semana, hay que recordar que venimos de unos días de infarto. Dámaso y Victoria todavía tienen el susto en el cuerpo tras sobrevivir de puro milagro al intento de asesinato perpetrado por don Hernando y José Luis. Pero, lejos de amedrentarse, estos dos han decidido que la mejor defensa es un ataque conjunto. Y aquí es donde entra el giro de guion que nadie vio venir.

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'Valle Salvaje'. Dámaso y Victoria se marchan del valle. (RTVE)
'Valle Salvaje'. Dámaso y Victoria se marchan del valle. (RTVE)

Este miércoles la gran protagonista es Mercedes. En un movimiento maestro que ha dejado a los espectadores descolocados, Mercedes ha decidido dejar de jugar a dos bandas y se une oficialmente a la conjura de Victoria y Dámaso. Pero ojo, que aquí no hay amistad que valga. Y es que Mercedes no solo firma el pacto de sangre, sino que confiesa los verdaderos y oscuros motivos por los que accede a esta alianza.

¿Alejo confiesa la verdad a Enriqueta?

¿Busca protección? ¿Venganza? ¿O es que Mercedes tiene un plan propio para hacerse con el control del Valle una vez que Victoria y Dámaso terminen el trabajo sucio? Lo que está claro es que esta ‘tríada del mal’ va a poner en jaque toda la estabilidad de la comarca. La pregunta que recorre los pasillos es: ¿Soportará esta alianza el peso de tantas ambiciones cruzadas?

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Mientras tanto, en el otro lado de la hacienda, el ambiente se puede cortar con un cuchillo. Enriqueta ha sacado las garras. Tras obligar a Braulio a enfrentarse a la cruda realidad sobre su padre (ese secreto oscuro sobre Domingo que todavía nos tiene en vilo), Enriqueta ha puesto su puntería en un objetivo claro: Alejo.

Valle Salvaje: Enriqueta ve algo en Evaristo que capta su atención. (RTVE)
Valle Salvaje: Enriqueta ve algo en Evaristo que capta su atención. (RTVE)

El chisme corre como la pólvora: Enriqueta le ha jurado por lo más sagrado a Braulio que no parará hasta hacer confesar a Alejo. Según ella, él es el asesino, y está dispuesta a utilizar cualquier método de tortura psicológica para que el joven Gálvez de Aguirre cante. Alejo, que ya tiene bastante con sus propios demonios, se encuentra entre la espada y la pared. ¿Podrá resistir el interrogatorio de su tía o terminará sucumbiendo ante la presión de una mujer que ya no tiene nada que perder?

Y entre tanta sangre y traición, hay un pequeño rayo de esperanza (o de drama, según se mire). Leonor, la misteriosa mujer que llegó al valle, parece estar cada vez más cerca de convertirse en la institutriz de María. Después de que Rafael accediera finalmente a conocerla —gracias a la mano izquierda de Luisa—, este miércoles veremos cómo fluye ese primer encuentro. Leonor se juega mucho, y Rafael no es alguien fácil de impresionar. Si Leonor consigue entrar en la casa, ¿será la salvación de la niña o una nueva fuente de conflictos para la atribulada Luisa?

Leonor en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Leonor en 'Valle Salvaje' (RTVE)

Todo parece indicar que el capítulo del miércoles cerrará con la tensión por las nubes, pero la verdadera bomba podría estallar justo antes del puente de mayo. Sabemos que Enriqueta le reveló a Braulio un oscuro secreto de Domingo que cambió su percepción del mundo para siempre... pero el espectador todavía no conoce todos los detalles de esa confesión. Si Enriqueta logra que Alejo confiese, ¿qué relación real existe entre el crimen de Alejo y el pasado oculto de Domingo que Braulio ahora custodia con terror? Mañana jueves, 30 de abril, en el último capítulo de la semana, la verdad podría ser más aterradora de lo que Braulio es capaz de soportar.

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